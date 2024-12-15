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Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм этики
Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм этики
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50729
Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм этики
Отправлено: 15.12.24 - 12:14
Проверку в отношении заместителя прокурора Аркалыка Ернура КЕНЖЕГАРИНА провело подразделение по обеспечению собственной безопасности областной прокуратуры.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 537
Re: Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм...
Отправлено: 15.12.24 - 12:14
Ну вот вам дорога прямо в адвокатуру! Там нужны юристы, которые оказывают юридическую услугу!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7281
Re: Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм...
Отправлено: 15.12.24 - 13:56
вследствие неверной оценки гражданами могло навредить репутации
Читаю и не верю глазам, неужели кто-то волнуется об этом,когда как слон в посудной лавке наворотили делов начиная от жанаозен 11-го и кантарские события 22 года. Там не отмыться уже никогда. Главное,депутаты могли бы создать комиссию и расследовать,назвать поимённо, ничего этого нет
Читаю и не верю глазам, неужели кто-то волнуется об этом,когда как слон в посудной лавке наворотили делов начиная от жанаозен 11-го и кантарские события 22 года. Там не отмыться уже никогда. Главное,депутаты могли бы создать комиссию и расследовать,назвать поимённо, ничего этого нет
Re: Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм...
Отправлено: 15.12.24 - 13:57
Всё верно: - прокуратура - это орган ОБВИНЕНИЯ и чем больше решении суда с обвинительным уклоном и с большими сроками, тем ЭФФЕКТИВНЕЙ считается её работа.
Если прокурор ПРОИГРАЛ процесс и суд вынес оправдательное решение или же уменьшил срок заключения подсудимому - это МИНУС тому прокурору который участвовал в судебном заседании и он навряд ли будет поощрён своим руководством.
Если хочешь помогать подсудимым, то вперёд - в АДВОКАТУРУ или же тогда - он делал это за БАБКИ и информацию об этом слили начальству продав его, а начальство не стало "выносить сор из избы" опасаясь за свой кресло из-за коррупционной статьи или же консультировал своих знакомых, которые оказались слишком - БОЛТЛИВЫМИ.
Если прокурор ПРОИГРАЛ процесс и суд вынес оправдательное решение или же уменьшил срок заключения подсудимому - это МИНУС тому прокурору который участвовал в судебном заседании и он навряд ли будет поощрён своим руководством.
Если хочешь помогать подсудимым, то вперёд - в АДВОКАТУРУ или же тогда - он делал это за БАБКИ и информацию об этом слили начальству продав его, а начальство не стало "выносить сор из избы" опасаясь за свой кресло из-за коррупционной статьи или же консультировал своих знакомых, которые оказались слишком - БОЛТЛИВЫМИ.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1752
Re: Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм...
Отправлено: 15.12.24 - 15:03
Цитата:
......зачем вам сельским хозяйством заниматься хлопот та больше с такими знаниями прямая дорога в юрисприденцию.......может порядка было больше.....если болото это не засосёт,...что всех засасывает.....коррупции...
ACROS:
Всё верно: - прокуратура - это орган ОБВИНЕНИЯ и чем больше решении суда с обвинительным уклоном и с большими сроками, тем ЭФФЕКТИВНЕЙ считается её работа. Если прокурор ПРОИГРАЛ процесс и суд вынес оправдательное решение или же уменьшил срок заключения подсудимому - это МИНУС тому прокурору который участвовал в судебном заседании и он навряд ли будет поощрён своим руководством. Если хочешь помогать подсудимым, то вперёд - в АДВОКАТУРУ или же тогда - он делал это за БАБКИ и информацию об этом слили начальству продав его, а начальство не стало "выносить сор из избы" опасаясь за свой кресло из-за коррупционной статьи или же консультировал своих знакомых, которые оказались слишком - БОЛТЛИВЫМИ.
Всё верно: - прокуратура - это орган ОБВИНЕНИЯ и чем больше решении суда с обвинительным уклоном и с большими сроками, тем ЭФФЕКТИВНЕЙ считается её работа. Если прокурор ПРОИГРАЛ процесс и суд вынес оправдательное решение или же уменьшил срок заключения подсудимому - это МИНУС тому прокурору который участвовал в судебном заседании и он навряд ли будет поощрён своим руководством. Если хочешь помогать подсудимым, то вперёд - в АДВОКАТУРУ или же тогда - он делал это за БАБКИ и информацию об этом слили начальству продав его, а начальство не стало "выносить сор из избы" опасаясь за свой кресло из-за коррупционной статьи или же консультировал своих знакомых, которые оказались слишком - БОЛТЛИВЫМИ.
......зачем вам сельским хозяйством заниматься хлопот та больше с такими знаниями прямая дорога в юрисприденцию.......может порядка было больше.....если болото это не засосёт,...что всех засасывает.....коррупции...
Re: Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм...
Отправлено: 15.12.24 - 16:13
Цитата:
Как говорил наш земляк, майор Шилов из "Ментов": -"...живу долго...", да и потом - уже на пенсии- кто же меня возьмёт , охота с внуками посидеть, и люблю свою работу- ни на чё не охота её менять.
Это такой кайф- весной в поле - птички, жаворонки, степь пахнет свежестью; летом - всходы зелёные, пшеница-колосится; осенью- поле красиво убранное глаз радует.
родом из Шанхая2022:
с такими знаниями прямая дорога
с такими знаниями прямая дорога
Как говорил наш земляк, майор Шилов из "Ментов": -"...живу долго...", да и потом - уже на пенсии- кто же меня возьмёт , охота с внуками посидеть, и люблю свою работу- ни на чё не охота её менять.
Это такой кайф- весной в поле - птички, жаворонки, степь пахнет свежестью; летом - всходы зелёные, пшеница-колосится; осенью- поле красиво убранное глаз радует.
Re: Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм...
Отправлено: 15.12.24 - 16:16
Цитата:
Конечно - ЗАСОСЁТ: что я лысый, что бы НЕ БРАТЬ.
родом из Шанхая2022:
если болото это не засосёт,.
если болото это не засосёт,.
Конечно - ЗАСОСЁТ: что я лысый, что бы НЕ БРАТЬ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1589
Re: Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм...
Отправлено: 15.12.24 - 19:09
Цитата:
вот в ЭТОМ вся эта страна
стало быть - нет просвета
ACROS:
Конечно - ЗАСОСЁТ: что я лысый, что бы НЕ БРАТЬ.
Конечно - ЗАСОСЁТ: что я лысый, что бы НЕ БРАТЬ.
вот в ЭТОМ вся эта страна
стало быть - нет просвета
-
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