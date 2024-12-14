Отправлено: - 15:15

ACROS:

вышел- он СПОКОЙНО развернётся и купит у нелегалов торгующих с дома, и которых почему то и полиция и налоговая - НЕ ТРОГАЕТ.

ACROS:

Им именно надо ШТРАФАНУТЬ стационарный магазин имеющий государственную лицензию на право торговли алкоголем.

ACROS:

У них МЕСЯЧНЫЙ, квартальный, полугодовой и годовой план по тем или иным видам штрафа по РАЗНЫМ статьям Адм.Кодекса.

Добринцофф:

Если есть цель прекратить ночную торговлю алкоголем,то принимается соотсветсвующий закон об обоюдной ответственности за продажу алкоголя в неустановленное время.

Добринцофф:

В магазине висит объява, что продажа и покупка алкоголя запрещена с 21.00 до 12 часов. Этого вполне достаточно,а далее уже никому не интересно знал ты или нет.

Добринцофф:

ведь сейчас ни у кого не возникает вопросов по поводу приобретения наркотиков,все знают что за это прудусмотрена уголовная ответственность,то самое будет с алкоголем.

Цитата:Каждый отвечает только за себяЕсли тебя бесит что рядом с твоим магазином есть нелегальная точка иди и пиши заявление в полициюА если ты знаешь что есть нелегальная точка и поэтому продаешь водку после 9 вечера чтобы заработать вместо конкурента ну так это лично твое преступление и косяк. Отвечать будешь за себяПривыкли комерсы как в детском садуПочему вы меня наказали за то что я кашу раскидываю ведь Вова тем же самым вчера занимался тайно?? Накажите его!!Цитата:И что в этом плохого?Не продавай после 9 вечера водку никто и не штрафанетА если тебе не выгодно держать магазин в селе не спаивая население ну закрывайсяВ чем проблема?Цитата:У полиции есть планПолиция не заставляет тебя нарушать законТы сам его нарушаешь а они этим пользуютсяВ чем несправедливость? Цитата:Я не должен отвечать за косяки магазинаНе надо на покупателей вешать вот хотелкиПокупатель что под дулом пистолета требует себе продать товар? НетКомерс ищет наживу и попадается на этомон и отвечает по законуВсё честно Цитата:Мне например плевать что там где виситЗахожу спрашиваю бутылку водкиМне отказалиОкей-ухожуПродали бутылку водки ваш косяк как реализаторовВам и отвечать Цитата:Наркотики идут по статье распространение и употреблениеИ попадают сейчас в основном за распространение причем в больших количествахТе кто употребляет попав с малой дозой по сути отделываются лёгким испугомТак что не актуальный примерЯ с бутылкой водки после 9 вечера могу в любом случае сказать что купил ее днём и таскаю с собойА ты продав водку после 9 вечера сразу же попадаешь по закону как распространитель