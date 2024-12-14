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Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50729
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 12:47
Провокации в моей аптеке случались и раньше. Многие еще помнят процесс из четырех судебных заседаний по причине чека в 150 тенге. Тогда мы выиграли, и суд даже вынес определение о неполном служебном соответствии в отношении работников полиции. Думаете, снаряд дважды в одну воронку не попадает? Ошибаетесь.
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Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 19:40
Цитата:
Что бы получить рецепт. Надо записаться к окулисту. Что бы записаться к окулисту надо записаться к терапевту. Что бы записаться к терапевту нужно простоять в очереди сдать с пальчика кровь. Что бы сдать кровь. Надо простоять в регистратуру. В конечном итоги окулист выпишет капли которые рекламируют по телеку)
Поэтому люди чаще идут сразу в аптеку а не в поликлинику)
[Исправлено: Vit, 14.12.2024 - 19:42]
[Исправлено: Vit, 14.12.2024 - 19:45]
Филипповна:
Честь им и хвала, что следят за исполнением закона
Честь им и хвала, что следят за исполнением закона
Что бы получить рецепт. Надо записаться к окулисту. Что бы записаться к окулисту надо записаться к терапевту. Что бы записаться к терапевту нужно простоять в очереди сдать с пальчика кровь. Что бы сдать кровь. Надо простоять в регистратуру. В конечном итоги окулист выпишет капли которые рекламируют по телеку)
Поэтому люди чаще идут сразу в аптеку а не в поликлинику)
[Исправлено: Vit, 14.12.2024 - 19:42]
[Исправлено: Vit, 14.12.2024 - 19:45]
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 19:44
Я не юрист. Ну разве это законно посылать какого нибудь обдолбыша, и потом пугать директора магазина несуществующим штрафом?
[Исправлено: Vit, 15.12.2024 - 10:13]
[Исправлено: Vit, 15.12.2024 - 10:13]
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 20:21
Цитата:
Ну то что его подослали-это версия автора,а у полиции другая версия ,гражданин проявил гражданскую позициюи написал заявление на факт незаконной продажи лекартсва без рецепта.
В магазинах с алкоголем также,а вот что бы никто не продавал алкоголь несовершенолетним,а лекартсва без рецепта,то ответственность должна быть обюдная и у того кто продал и у того кто купил,вот тогда будет порядок.
Vit:
Я не юрист. Ну разве это законо посылать какого нибудь обдолбыша, и потом пугать директора магазина несуществующим штрафом?
Я не юрист. Ну разве это законо посылать какого нибудь обдолбыша, и потом пугать директора магазина несуществующим штрафом?
Ну то что его подослали-это версия автора,а у полиции другая версия ,гражданин проявил гражданскую позициюи написал заявление на факт незаконной продажи лекартсва без рецепта.
В магазинах с алкоголем также,а вот что бы никто не продавал алкоголь несовершенолетним,а лекартсва без рецепта,то ответственность должна быть обюдная и у того кто продал и у того кто купил,вот тогда будет порядок.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7281
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 20:28
Ну разве это законо посылать какого нибудь обдолбыша, и потом пугать директора
Вообще-то это называется провокация, искусственно создавать правонарушение и это выдавать как свершившийся факт,я через это не раз проходил. Однако,когда меня налогоплательщика избивают,грабят и даже штрафуют по надуманному поводу, доблестная полиция разводит руками
Вообще-то это называется провокация, искусственно создавать правонарушение и это выдавать как свершившийся факт,я через это не раз проходил. Однако,когда меня налогоплательщика избивают,грабят и даже штрафуют по надуманному поводу, доблестная полиция разводит руками
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1752
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 23:06
Цитата:
....не будем копать глубоко чтоб не провалиться всем нам кому и куда ехать,одни кричали чемодан вокзал сейчас мы видим что из этого получилось.....вам тоже ненравится министр сел.хозяйства вы его критикуете за его не компетенкность,а здесь явная подстава всем ясно и понятно что её торговую точку хотят сажрать, скорей всего она конкурент кому то....а в статье ни слова о обмане и пакасти...
ACROS:
Всегда придерживался: - "...рыба-глубоко: человек-лучше...". Хотите в Рассею-матушку: скатерью дорога; хочет она в ФРГ- хенде хох; Макс в Канаде- да ради бога - лишь бы ему и ВСЕМ вам было ТАМ хорошо. Единственное - критикуйте, но НЕ СРИТЕ зря и не ВРИТЕ то ЧЕГО не было НИКОГДА.
Всегда придерживался: - "...рыба-глубоко: человек-лучше...". Хотите в Рассею-матушку: скатерью дорога; хочет она в ФРГ- хенде хох; Макс в Канаде- да ради бога - лишь бы ему и ВСЕМ вам было ТАМ хорошо. Единственное - критикуйте, но НЕ СРИТЕ зря и не ВРИТЕ то ЧЕГО не было НИКОГДА.
....не будем копать глубоко чтоб не провалиться всем нам кому и куда ехать,одни кричали чемодан вокзал сейчас мы видим что из этого получилось.....вам тоже ненравится министр сел.хозяйства вы его критикуете за его не компетенкность,а здесь явная подстава всем ясно и понятно что её торговую точку хотят сажрать, скорей всего она конкурент кому то....а в статье ни слова о обмане и пакасти...
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 08:53
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы совершенно ПРАВЫ: - всегда ЭТО говорил полиции когда РАЗВОДИЛ дела подобные ведлеровской ситуации: "...почему вы не привлекаете того кто НЕЗАКОННО приобрёл водку, он же то же нарушитель , такой же как и тот кто ДАЁТ взятку...."
В ответ: - ТИШИНА, или на ушко: "..агай, извини - у нас ПЛАН и количество протоколов, да и нет в адм.кодексе такой статьи...".
Такую норму надо предусмотреть в Адм.Кодексе для НЕДОПУЩЕНИЯ будущих провокации со стороны правоохранительных органов.
Как раз редакции "НГ" и удобно будет задать такой вопрос на будущих встречах, брифингах с депутатами Парламента, но не с полиции- им это НЕВЫГОДНО и они не будут за это топить, так же как и с величинами штрафов- им это тоже выгодно- тем больше штраф тем лучше для них- сумма откатов увеличивается даже если брать по 10 %.
Добринцофф:
то ответственность должна быть обюдная
то ответственность должна быть обюдная
Цитата:
сайлау курманов:
по надуманному поводу, доблестная полиция разводит руками
по надуманному поводу, доблестная полиция разводит руками
Цитата:
родом из Шанхая2022:
здесь явная подстава
здесь явная подстава
Вы совершенно ПРАВЫ: - всегда ЭТО говорил полиции когда РАЗВОДИЛ дела подобные ведлеровской ситуации: "...почему вы не привлекаете того кто НЕЗАКОННО приобрёл водку, он же то же нарушитель , такой же как и тот кто ДАЁТ взятку...."
В ответ: - ТИШИНА, или на ушко: "..агай, извини - у нас ПЛАН и количество протоколов, да и нет в адм.кодексе такой статьи...".
Такую норму надо предусмотреть в Адм.Кодексе для НЕДОПУЩЕНИЯ будущих провокации со стороны правоохранительных органов.
Как раз редакции "НГ" и удобно будет задать такой вопрос на будущих встречах, брифингах с депутатами Парламента, но не с полиции- им это НЕВЫГОДНО и они не будут за это топить, так же как и с величинами штрафов- им это тоже выгодно- тем больше штраф тем лучше для них- сумма откатов увеличивается даже если брать по 10 %.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6353
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 09:18
Не знаю, всё время здесь говорю о профессионализме! В данном случае идёт речь о профессионализме автора! Запрещено продавать без рецепта препарат, значит нельзя его продавать! Тем более в медицине, бывает самое безобидное лекарство может привести к непредсказуемым последствиям! Действиям полиции не могу дать оценку, не знаю у них насколько разрешено подобное
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17269
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 12:03
Цитата:
А в чем его нарушение закона?
Маленький мальчик приходит в салон видеоигр и хочет купить ГТА 5 на которой маркировка 18+
Он не знал например о запрете,он просто хочет игру
Продавец продает ему игру наплевав на запрет
Мальчик виноват или взрослый продавец?
Так и в остальных случаях
Покупатель не обязан знать запреты при покупке на тот или иной товар
Нужны капли идёт покупать пока ему не скажут что не отпускают такой товар без рецепта
А тут Ведлер ничего не сказала и спокойно продала
Она как реализатор опасной продукции несёт полную ответственность.
Но пытается выкрутить нам какой-то бред про сердобольность и жалость к покупателю
Если ты знаешь что эти глазные капли наркоманы используют не по назначению для этого и требуется рецепт на этот товар а перед тобой стоит явно чел не интеллигентного вида то кто тебе виноват что тебя штрафанули?
Значит не первый раз толкаешь эти капли всем подряд
И полиция знает про это вот и наказала тебя таким образом
ACROS:
почему вы не привлекаете того кто НЕЗАКОННО приобрёл водку
почему вы не привлекаете того кто НЕЗАКОННО приобрёл водку
А в чем его нарушение закона?
Маленький мальчик приходит в салон видеоигр и хочет купить ГТА 5 на которой маркировка 18+
Он не знал например о запрете,он просто хочет игру
Продавец продает ему игру наплевав на запрет
Мальчик виноват или взрослый продавец?
Так и в остальных случаях
Покупатель не обязан знать запреты при покупке на тот или иной товар
Нужны капли идёт покупать пока ему не скажут что не отпускают такой товар без рецепта
А тут Ведлер ничего не сказала и спокойно продала
Она как реализатор опасной продукции несёт полную ответственность.
Но пытается выкрутить нам какой-то бред про сердобольность и жалость к покупателю
Если ты знаешь что эти глазные капли наркоманы используют не по назначению для этого и требуется рецепт на этот товар а перед тобой стоит явно чел не интеллигентного вида то кто тебе виноват что тебя штрафанули?
Значит не первый раз толкаешь эти капли всем подряд
И полиция знает про это вот и наказала тебя таким образом
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 537
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 12:04
Сколько не говорите халва, во рту слаще не станет! Каждому свое: КНБ, антикор, полиция, налоговая, госдоходы работают на выявление латентных правонарушений способами, предусмотренными законом, с целью выявления правонарушителей, пытающихся любыми способами получить доход: например, работа без лицензии, продажа лекарств без рецепта, если рецепт предусмотрен, продажа спиртного подросткам и в ночное время, продажа вейпов, т.е. бизнесмены, незаконно пытаются получить доход, а если нарушил, то в ответ естественно будут "ныть, кричать", что им не дают работать! На самом деле не так: Если не превышаешь скорость в населенном пункте, никто наказывать не будет, будешь включать музыку в авто в жилом массиве или будешь нарушать тишину после 22 часов, то обязательно накажут! И не надо ссылаться на ФРГ, США, Англию, Францию, у них законы похлеще чем в этом гос-ве! Не надо приукрашивать гуманизм, которого нет! Если человек родился с психикой нарушителя или нытика, то бесполезно ему "кол" на голове тесать, ему только земля поможет! Со стороны бизнесменов всегда так было и так будет, пока не будут жестко наказывать. Они как торговали, так и торгуют, какая разница чем, нарушали так и нарушают! Тем более нарушений с их стороны, тем больше растет вал взяток! Таким образом, у них давно сформировался способ защиты: если не по-ихнему, то все гады, взяточники, а если не стал штрафовать, то у нас все хорошо прекрасная маркиза! Так и живем!
[Исправлено: абике, 15.12.2024 - 13:10]
[Исправлено: абике, 15.12.2024 - 13:10]
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 13:45
Цитата:
Такого не бывает НИКОГДА, что бы ПРОСТО так отпустил,и не стал ШТРАФОВАТЬ, если только не друг хороший или родственник: - если допустим штраф в 5 МРП, то ему лично "отстёгиваешь" эквивалент в 1 или 2 МРП, в зависимости от степени тяжести нарушения.
Цитата:
Всё верно - особенно в маленьких сёлах и посёлках- борьба за КАЖДОГО покупателя и соответственно - за торговую выручку, за ДЕНЬГИ, а иначе зачем ты завозишь товар и занимаешься торговым бизнесом - например: не продам я ему водку допустим до 12 ч. или ростом и возрастом он не вышел- он СПОКОЙНО развернётся и купит у нелегалов торгующих с дома, и которых почему то и полиция и налоговая - НЕ ТРОГАЕТ.
Им именно надо ШТРАФАНУТЬ стационарный магазин имеющий государственную лицензию на право торговли алкоголем.
Если откровенно, то как говорят сами полицейские: - им нет дело до того- ЧЕМ и КАК вы торгуете, в том числе и алкоголем. У них МЕСЯЧНЫЙ, квартальный, полугодовой и годовой план по тем или иным видам штрафа по РАЗНЫМ статьям Адм.Кодекса.
И эту систему какой то Ведлер, даже и учитывая её громадную и единоличную ЗАСЛУГУ в переводе часовых стрелок по ВСЕЙ стране ( хотя некий, неожиданно присосавшийся к этой теме, депутат Абиль бьёт себе в грудь и приписывает это в свою заслугу) одной публикацией в газете - НЕ СЛОМАТЬ.
Так БЫЛО, так ЕСТЬ и так БУДЕТ.
абике:
если не стал штрафовать, то у нас все хорошо прекрасная маркиза! Т
если не стал штрафовать, то у нас все хорошо прекрасная маркиза! Т
Такого не бывает НИКОГДА, что бы ПРОСТО так отпустил,и не стал ШТРАФОВАТЬ, если только не друг хороший или родственник: - если допустим штраф в 5 МРП, то ему лично "отстёгиваешь" эквивалент в 1 или 2 МРП, в зависимости от степени тяжести нарушения.
Цитата:
abaika95:
Продавец продает ему игру наплевав на запрет
Продавец продает ему игру наплевав на запрет
Всё верно - особенно в маленьких сёлах и посёлках- борьба за КАЖДОГО покупателя и соответственно - за торговую выручку, за ДЕНЬГИ, а иначе зачем ты завозишь товар и занимаешься торговым бизнесом - например: не продам я ему водку допустим до 12 ч. или ростом и возрастом он не вышел- он СПОКОЙНО развернётся и купит у нелегалов торгующих с дома, и которых почему то и полиция и налоговая - НЕ ТРОГАЕТ.
Им именно надо ШТРАФАНУТЬ стационарный магазин имеющий государственную лицензию на право торговли алкоголем.
Если откровенно, то как говорят сами полицейские: - им нет дело до того- ЧЕМ и КАК вы торгуете, в том числе и алкоголем. У них МЕСЯЧНЫЙ, квартальный, полугодовой и годовой план по тем или иным видам штрафа по РАЗНЫМ статьям Адм.Кодекса.
И эту систему какой то Ведлер, даже и учитывая её громадную и единоличную ЗАСЛУГУ в переводе часовых стрелок по ВСЕЙ стране ( хотя некий, неожиданно присосавшийся к этой теме, депутат Абиль бьёт себе в грудь и приписывает это в свою заслугу) одной публикацией в газете - НЕ СЛОМАТЬ.
Так БЫЛО, так ЕСТЬ и так БУДЕТ.
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 14:33
Цитата:
Если есть цель прекратить ночную торговлю алкоголем,то принимается соотсветсвующий закон об обоюдной ответственности за продажу алкоголя в неустановленное время.
В магазине висит объява, что продажа и покупка алкоголя запрещена с 21.00 до 12 часов.
Этого вполне достаточно,а далее уже никому не интересно знал ты или нет.
С принятием такого закона сократиться количество подстав,ведь сейчас ни у кого не возникает вопросов по поводу приобретения наркотиков,все знают что за это прудусмотрена уголовная ответственность,то самое будет с алкоголем.
abaika95:
А в чем его нарушение закона?
А в чем его нарушение закона?
Если есть цель прекратить ночную торговлю алкоголем,то принимается соотсветсвующий закон об обоюдной ответственности за продажу алкоголя в неустановленное время.
В магазине висит объява, что продажа и покупка алкоголя запрещена с 21.00 до 12 часов.
Этого вполне достаточно,а далее уже никому не интересно знал ты или нет.
С принятием такого закона сократиться количество подстав,ведь сейчас ни у кого не возникает вопросов по поводу приобретения наркотиков,все знают что за это прудусмотрена уголовная ответственность,то самое будет с алкоголем.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2445
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 14:36
Цитата:
Постараемся не забыть и спросим, когда будет такая встреча.
ACROS:
Как раз редакции "НГ" и удобно будет задать такой вопрос на будущих встречах, брифингах с депутатами Парламента
Как раз редакции "НГ" и удобно будет задать такой вопрос на будущих встречах, брифингах с депутатами Парламента
Постараемся не забыть и спросим, когда будет такая встреча.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17269
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 15:15
Цитата:
Каждый отвечает только за себя
Если тебя бесит что рядом с твоим магазином есть нелегальная точка иди и пиши заявление в полицию
А если ты знаешь что есть нелегальная точка и поэтому продаешь водку после 9 вечера чтобы заработать вместо конкурента ну так это лично твое преступление и косяк. Отвечать будешь за себя
Привыкли комерсы как в детском саду
Почему вы меня наказали за то что я кашу раскидываю ведь Вова тем же самым вчера занимался тайно?? Накажите его!!
Цитата:
И что в этом плохого?
Не продавай после 9 вечера водку никто и не штрафанет
А если тебе не выгодно держать магазин в селе не спаивая население ну закрывайся
В чем проблема?
Цитата:
У полиции есть план
Полиция не заставляет тебя нарушать закон
Ты сам его нарушаешь а они этим пользуются
В чем несправедливость? Цитата:
Я не должен отвечать за косяки магазина
Не надо на покупателей вешать вот хотелки
Покупатель что под дулом пистолета требует себе продать товар? Нет
Комерс ищет наживу и попадается на этом
он и отвечает по закону
Всё честно Цитата:
Мне например плевать что там где висит
Захожу спрашиваю бутылку водки
Мне отказали
Окей-ухожу
Продали бутылку водки ваш косяк как реализаторов
Вам и отвечать Цитата:
Наркотики идут по статье распространение и употребление
И попадают сейчас в основном за распространение причем в больших количествах
Те кто употребляет попав с малой дозой по сути отделываются лёгким испугом
Так что не актуальный пример
Я с бутылкой водки после 9 вечера могу в любом случае сказать что купил ее днём и таскаю с собой
А ты продав водку после 9 вечера сразу же попадаешь по закону как распространитель
ACROS:
вышел- он СПОКОЙНО развернётся и купит у нелегалов торгующих с дома, и которых почему то и полиция и налоговая - НЕ ТРОГАЕТ.
вышел- он СПОКОЙНО развернётся и купит у нелегалов торгующих с дома, и которых почему то и полиция и налоговая - НЕ ТРОГАЕТ.
Каждый отвечает только за себя
Если тебя бесит что рядом с твоим магазином есть нелегальная точка иди и пиши заявление в полицию
А если ты знаешь что есть нелегальная точка и поэтому продаешь водку после 9 вечера чтобы заработать вместо конкурента ну так это лично твое преступление и косяк. Отвечать будешь за себя
Привыкли комерсы как в детском саду
Почему вы меня наказали за то что я кашу раскидываю ведь Вова тем же самым вчера занимался тайно?? Накажите его!!
Цитата:
ACROS:
Им именно надо ШТРАФАНУТЬ стационарный магазин имеющий государственную лицензию на право торговли алкоголем.
Им именно надо ШТРАФАНУТЬ стационарный магазин имеющий государственную лицензию на право торговли алкоголем.
И что в этом плохого?
Не продавай после 9 вечера водку никто и не штрафанет
А если тебе не выгодно держать магазин в селе не спаивая население ну закрывайся
В чем проблема?
Цитата:
ACROS:
У них МЕСЯЧНЫЙ, квартальный, полугодовой и годовой план по тем или иным видам штрафа по РАЗНЫМ статьям Адм.Кодекса.
У них МЕСЯЧНЫЙ, квартальный, полугодовой и годовой план по тем или иным видам штрафа по РАЗНЫМ статьям Адм.Кодекса.
У полиции есть план
Полиция не заставляет тебя нарушать закон
Ты сам его нарушаешь а они этим пользуются
В чем несправедливость? Цитата:
Добринцофф:
Если есть цель прекратить ночную торговлю алкоголем,то принимается соотсветсвующий закон об обоюдной ответственности за продажу алкоголя в неустановленное время.
Если есть цель прекратить ночную торговлю алкоголем,то принимается соотсветсвующий закон об обоюдной ответственности за продажу алкоголя в неустановленное время.
Я не должен отвечать за косяки магазина
Не надо на покупателей вешать вот хотелки
Покупатель что под дулом пистолета требует себе продать товар? Нет
Комерс ищет наживу и попадается на этом
он и отвечает по закону
Всё честно Цитата:
Добринцофф:
В магазине висит объява, что продажа и покупка алкоголя запрещена с 21.00 до 12 часов. Этого вполне достаточно,а далее уже никому не интересно знал ты или нет.
В магазине висит объява, что продажа и покупка алкоголя запрещена с 21.00 до 12 часов. Этого вполне достаточно,а далее уже никому не интересно знал ты или нет.
Мне например плевать что там где висит
Захожу спрашиваю бутылку водки
Мне отказали
Окей-ухожу
Продали бутылку водки ваш косяк как реализаторов
Вам и отвечать Цитата:
Добринцофф:
ведь сейчас ни у кого не возникает вопросов по поводу приобретения наркотиков,все знают что за это прудусмотрена уголовная ответственность,то самое будет с алкоголем.
ведь сейчас ни у кого не возникает вопросов по поводу приобретения наркотиков,все знают что за это прудусмотрена уголовная ответственность,то самое будет с алкоголем.
Наркотики идут по статье распространение и употребление
И попадают сейчас в основном за распространение причем в больших количествах
Те кто употребляет попав с малой дозой по сути отделываются лёгким испугом
Так что не актуальный пример
Я с бутылкой водки после 9 вечера могу в любом случае сказать что купил ее днём и таскаю с собой
А ты продав водку после 9 вечера сразу же попадаешь по закону как распространитель
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 15:54
Цитата:
При принятии соответсвующего закона будешь отвечать.
Цитата:
Моё дело тебя предупредить,а дальше тебе решать,покупать и платить штраф или не покупать.
Цитата:
Ты купишь и попадёшся,тебе влепят штраф ,поставят на учёт как алкоголика и будешь бегать к 8 утра в поликлиннику на пробационный контроль,а каждый вечер в 21.00 к тебе будет приходить участковый проверять дома ты или нет и в каком сотоянии,если для тебя это лёгкий испуг то иди покупай.
Цитата:
Можешь конечно,но можешь и с поличным попасться,то есть лучше подумать об этом заранее и дабы избежать лишних гемороев ,лучше спокойно купить в утановленное время.
Цитата:
Если закон примут,то и ты то же как покупатель.
abaika95:
Я не должен отвечать за косяки магазина
Я не должен отвечать за косяки магазина
При принятии соответсвующего закона будешь отвечать.
Цитата:
abaika95:
Мне например плевать что там где висит
Мне например плевать что там где висит
Моё дело тебя предупредить,а дальше тебе решать,покупать и платить штраф или не покупать.
Цитата:
abaika95:
Те кто употребляет попав с малой дозой по сути отделываются лёгким испугом
Те кто употребляет попав с малой дозой по сути отделываются лёгким испугом
Ты купишь и попадёшся,тебе влепят штраф ,поставят на учёт как алкоголика и будешь бегать к 8 утра в поликлиннику на пробационный контроль,а каждый вечер в 21.00 к тебе будет приходить участковый проверять дома ты или нет и в каком сотоянии,если для тебя это лёгкий испуг то иди покупай.
Цитата:
abaika95:
Я с бутылкой водки после 9 вечера могу в любом случае сказать что купил ее днём и таскаю с собой
Я с бутылкой водки после 9 вечера могу в любом случае сказать что купил ее днём и таскаю с собой
Можешь конечно,но можешь и с поличным попасться,то есть лучше подумать об этом заранее и дабы избежать лишних гемороев ,лучше спокойно купить в утановленное время.
Цитата:
abaika95:
А ты продав водку после 9 вечера сразу же попадаешь по закону как распространитель
А ты продав водку после 9 вечера сразу же попадаешь по закону как распространитель
Если закон примут,то и ты то же как покупатель.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 16:02
Цитата:
Совершенно верно: - Меня ВООБЩЕ не бесит, вернее не бесило- кто,где и как продаёт что то, и писатель доноса я не тот - просто продавали ВСЕГДА и до 12 и после 21 ч., но по нижней цена чем у конкурентов, благо ресурсов хозяйства позволяли демпинговать ценами. И властью придуманы эти временные ограничения торговли спиртным именно с единственной целью: - поймать и СОДРАТЬ штраф, то есть элементарно - пополнить бюджет; и речь о здоровье граждан стоит - где то на .....цатом месте, так же как и вопрос безопасности водителей и пешеходов и с величинами штрафами за нарушение ПДД.
Ни количество выпивающих и ни количество аварии на транспорте - НЕ УМЕНЬШИЛОСЬ, а даже наоборот - Костанайская область - самая ПЬЮЩАЯ область в стране.
И потом - это же село- все друг друга знаем- гость приехал неожиданный; друзья собрались; выпить кому то захотелось и именно почему то или до 112 или после 21 ч. и обратно же-люмпенизированное население то же хочет выпить и до 12 и после 21.
Цитата:
Несправедливость есть ВСЕГДА: - Я НИГДЕ и НИКОГДА не слышал что бы наказали магазины ОПТОВОЙ торговли вино-водкой- там в ЛЮБОЕ время тебе продадут НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество вина и водки НЕ СПРАШИВАЯ у тебя лицензии, хотя это ЗАПРЕЩЕНО законом.
Цитата:
Это везде, в любом бизнесе- и у нас у крестьян то же такое есть - особенно в части распределения чего либо, например субсидии и ещё чего то льготного.
Вполне солидные люди, орденоносцы и всякие лауреаты, приезжающие на совещание на "Лексусах" могут "умереть" за пару -несколько тысяч чего то, НЕ ДОСТАВШЕЕ почему им.
abaika95:
Каждый отвечает только за себя
Каждый отвечает только за себя
Совершенно верно: - Меня ВООБЩЕ не бесит, вернее не бесило- кто,где и как продаёт что то, и писатель доноса я не тот - просто продавали ВСЕГДА и до 12 и после 21 ч., но по нижней цена чем у конкурентов, благо ресурсов хозяйства позволяли демпинговать ценами. И властью придуманы эти временные ограничения торговли спиртным именно с единственной целью: - поймать и СОДРАТЬ штраф, то есть элементарно - пополнить бюджет; и речь о здоровье граждан стоит - где то на .....цатом месте, так же как и вопрос безопасности водителей и пешеходов и с величинами штрафами за нарушение ПДД.
Ни количество выпивающих и ни количество аварии на транспорте - НЕ УМЕНЬШИЛОСЬ, а даже наоборот - Костанайская область - самая ПЬЮЩАЯ область в стране.
И потом - это же село- все друг друга знаем- гость приехал неожиданный; друзья собрались; выпить кому то захотелось и именно почему то или до 112 или после 21 ч. и обратно же-люмпенизированное население то же хочет выпить и до 12 и после 21.
Цитата:
abaika95:
В чем несправедливость?
В чем несправедливость?
Несправедливость есть ВСЕГДА: - Я НИГДЕ и НИКОГДА не слышал что бы наказали магазины ОПТОВОЙ торговли вино-водкой- там в ЛЮБОЕ время тебе продадут НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество вина и водки НЕ СПРАШИВАЯ у тебя лицензии, хотя это ЗАПРЕЩЕНО законом.
Цитата:
abaika95:
Привыкли комерсы как в детском саду
Привыкли комерсы как в детском саду
Это везде, в любом бизнесе- и у нас у крестьян то же такое есть - особенно в части распределения чего либо, например субсидии и ещё чего то льготного.
Вполне солидные люди, орденоносцы и всякие лауреаты, приезжающие на совещание на "Лексусах" могут "умереть" за пару -несколько тысяч чего то, НЕ ДОСТАВШЕЕ почему им.
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