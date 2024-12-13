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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6957
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.12.24 - 11:30
#61
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Цитата:
111:
алавитов, не совсем понятно.


Если 15 000 000 сирийцев вернуться домой- где они будут жить, работа для них, еда и прочие ???
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6957
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.12.24 - 11:41
#62
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Цитата:
Карачун:
в Казахстане и в Канаде.


Даже не надо сравнивать: - во первых: мы - РАЗНЫЕ люди из РАЗНЫХ обществ.
Дальше уже производное от первого пункта: - образ жизни, ментальность, мышление, цели в жизни, наличие техники и её КАЧЕСТВО, способ и методы работы, работа гос.органов и самое главное для меня - РАЗЛИЧИЕ климата - мы в зоне ЗАСУШЛИВОГО климата( 3 пустынно-степная зона) где до ближайшего моря 2 500 км., Саскечеван - окружен с двух сторон влажными ветрами дующих с обеих океанов. У нас 10-12 ц/га - это супер; там 30-50 ц/га - среднегодовая норма.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17267
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.12.24 - 11:57
#63
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Цитата:
Карачун:
Нет. Я очевидно слишком мало читаю художественной литературы для того чтобы изъяснятся как он.

А кто сказал что Маркс читает что-то?
Графоманы тем и противны что остановились на уровне средней школы и думают что они крутые писаки
Читающий же постояно человек понимает что чем чётче мысль тем проще и легче и читателю и писателю
Поэтому мало начитанные школьники (и дети по уму) прочитав 1984 Оруэлла или Кинга с Брэдбери а может Достоевского носятся с ними как дурни со ступой
Ох гении, ох великие писатели, ох и ах
А во взрослом возрасте если перечитать всё это ну такая детская муть и срань))
И Довлатов после них кажется просто мега монстром гениальности

Так и Маркс
Написано с использованием кучи выкрутасов но бессмысленно
А алекс тут писал двумя предложениями но в гранит)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1877
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.12.24 - 12:00
#64
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Цитата:
ACROS:
мы - РАЗНЫЕ люди из РАЗНЫХ обществ

Неправильно вы понимаете политику партии и правительства. :-)
А "политика" эта, как раз, и заключается в том, что у нас урожаи, удойность и прочие показатели ниже канадских исключительно из-за того, что мы сотни лет использовали "не правильные" сорта и породы.
Потому всё своё поголовье и весь свой семенной фонд, выведенные многолетними трудами наших селекционеров - под нож. Ибо - "не правильные"!
А вот завезли всё канадское, и всё сразу наладилось. :-)
Нет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17267
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.12.24 - 12:01
#65
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Цитата:
ACROS:
Если 15 000 000 сирийцев вернуться домой- где они будут жить, работа для них, еда и прочие ???

Никто никуда не вернётся
Это сказки для малышей
Сеть полна роликов сейчас как какие-то разноцветные сирийские бабы из Берлина волосы себе под мышкой рвут,ревут и радуются что кончилась диктатура Асада и можно вернутся домой
На роликах это все и закончится
Никуда они не поедут они чё дуры совсем?
Получили пособие в ЕС, кушают по утрам бутерброды со свининой пьют пиво
Нафига им эта пустыня с кучей вахабитов бородатых?
Сейчас из Сирии ещё несколько сот тысяч беженцев прибавится
А чо нет? В Сирии что выборы прошли? Нет
Демократией там и не пахнет
Власть захватили исламские фанатики
Дайте убежище и пособие
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1125
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.12.24 - 12:02
#66
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Цитата:
ACROS:
Се ля ви - такова наша жизнь.

Расцениваю это как подтверждение предположения о неком неформальном общественном договоре - государство не требует от нас строгого и неукоснительного соблюдения законов, в замен мы ничего не требуем от государства. Типа они как-то работают, не всегда компетентно, разворовывают а иногда, справедливости ради, разбазаривают бюджет по глупости, а взамен мы можем по мелочи нарушать законы безнаказанно. Мне кажется здесь уместна фраза из х/ф "Рок-н-рольщик": "...учитывая что мы женаты по расчету я очень сильно просчиталась"
Цитата:
ACROS:
Даже не надо сравнивать: -

Хорошо, я не настаиваю.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1125
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.12.24 - 12:45
#67
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Цитата:
abaika95:
Это сказки для малышей

Скорее это часть выступлений с трибун некоторых немецких партий. Мол де "...ребята идите нафиг обратно, вы больше не можете считаться беженцами". Некоторые доходят до предложения оплатить из бюджетных средств им билеты в один конец до Сирии.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1125
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.12.24 - 14:00
#68
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Цитата:
abaika95:
чем чётче мысль тем проще и легче и читателю и писателю

Будь по-вашему. Я не против. Единственное что нужно иметь ввиду - иногда случается так, что в организме конкретного индивида "сложнее и тяжелее" вызывает сильный дофаминовый ответ.
Мясо и рыбу проще и легче купить в ближайшем магазине, но есть люди которые ходят на охоту и рыбалку. Писать "многобукаф", на мой взгляд, в этом отношении более безобидное занятие.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6351
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.12.24 - 05:57
#69
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Приезжал близкий человек из России, ему 75 лет. Очень не любит Путина и говорит,что не голосовал за него и в его окружении никто не голосовал, при этом ненавидит американцев и считает, что они заставили украинцев напасть на Россию! Хотя знает, что именно российские войска пересекли границы Украины! Вот такой парадокс! И все эти противоположные вещи великолепно уживаются в его голове! При этом за всю свою жизнь ни разу, ни одного американца в глаза не видел!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4145
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.12.24 - 10:31
#70
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Цитата:
abaika95:
А кто сказал что Маркс читает что-то?


Ишь ты, на Маркса замахнулся!
Маркс на форуме самый мудрый и эрудированный человек.
Не маячит тут постоянно со своими портянками, появляется редко, но метко.
Использует цитирование для передачи или пояснения, или подтверждения своей мысли, как виртуальный риторический навык
Ну, где тебе это понять!
Для тебя же классики "ну такая детская муть и срань", а Алекс ВДРУГ стал авторитетом.
Думаешь, твой плевок в сторону Маркса унизил ЕГО?

quote]abaika95:
Графоманы тем и противны что остановились на уровне средней школы и думают что они крутые писаки

Бла-бла-бла!
Кто графоман на форуме (или это у ТЕБЯ патологическое стремление к многописательству)?
Кто тут "думает"?
Кто "крутой писака"?


Цитата:
abaika95:
чем чётче мысль тем проще и легче


Ага! Особенно если она на уровне Букваря!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25575
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.12.24 - 11:31
#71
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Цитата:
таноми52:
Ишь ты, на Маркса замахнулся!

Та это он по инерции. Его цифровой напарник зубами за форум держался, а когда наговорил лишнего - держаться стало нечем, почти не заходит. Этот тоже скоро слиняет, потому что тут тихо стало, ловить тут больше нечего.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17267
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.12.24 - 11:56
#72
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Цитата:
таноми52:

Не заметил ни мудрости ни эрудированности
Так пошлятина Цитата:
таноми52:
Не маячит тут постоянно со своими портянками, появляется редко, но метко.

Потомучто понял что бесполезный Цитата:
таноми52:
Использует цитирование для передачи или пояснения, или подтверждения своей мысли, как виртуальный риторический навык

Проще говоря графоман
И вообще почему мы вообще его тут обсуждаем?
Рядовой писакаЦитата:
таноми52:
Для тебя же классики "ну такая детская муть и срань",

Не все но большинство классиков муть и срань 19 века
Цитата:
таноми52:
Алекс ВДРУГ стал авторитетом

Нет
Не стал
Просто у того хотябы доходчиво было
Цитата:
таноми52:
Думаешь, твой плевок в сторону Маркса унизил ЕГО?

Да плевать вообще
Цитата:
таноми52:
Кто тут "думает"? Кто "крутой писака"?

Я
И профессор Бондаренко)
Цитата:
maxsaf:
Этот тоже скоро слиняет, потому что тут тихо стало, ловить тут больше нечего.

Зашёл
Пнул тебя
Вышел
Действительно что ещё делать
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25575
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.12.24 - 12:16
#73
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зашёл Пнул тебя Вышел

Премию дали? Опять хаты поедешь скупать в Челябе? Или потратишь на последний платеж за микроволновку в рассрочку? :lol:
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