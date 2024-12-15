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≡ Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм этики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50726
Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм этики
Отправлено: 15.12.24 - 12:14
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Проверку в отношении заместителя прокурора Аркалыка Ернура КЕНЖЕГАРИНА провело подразделение по обеспечению собственной безопасности областной прокуратуры.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
537
Re: Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм...
Отправлено: 15.12.24 - 12:14
#1
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Ну вот вам дорога прямо в адвокатуру! Там нужны юристы, которые оказывают юридическую услугу!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7281
Re: Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм...
Отправлено: 15.12.24 - 13:56
#2
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 вследствие неверной оценки гражданами могло навредить репутации
Читаю и не верю глазам, неужели кто-то волнуется об этом,когда как слон в посудной лавке наворотили делов начиная от жанаозен 11-го и кантарские события 22 года. Там не отмыться уже никогда. Главное,депутаты могли бы создать комиссию и расследовать,назвать поимённо, ничего этого нет
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6957
Re: Заместителя прокурора Аркалыка уволили за нарушение норм...
Отправлено: 15.12.24 - 13:57
#3
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Всё верно: - прокуратура - это орган ОБВИНЕНИЯ и чем больше решении суда с обвинительным уклоном и с большими сроками, тем ЭФФЕКТИВНЕЙ считается её работа.
Если прокурор ПРОИГРАЛ процесс и суд вынес оправдательное решение или же уменьшил срок заключения подсудимому - это МИНУС тому прокурору который участвовал в судебном заседании и он навряд ли будет поощрён своим руководством.
Если хочешь помогать подсудимым, то вперёд - в АДВОКАТУРУ или же тогда - он делал это за БАБКИ и информацию об этом слили начальству продав его, а начальство не стало "выносить сор из избы" опасаясь за свой кресло из-за коррупционной статьи или же консультировал своих знакомых, которые оказались слишком - БОЛТЛИВЫМИ.
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