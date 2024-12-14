Отправлено: - 13:45

абике:

если не стал штрафовать, то у нас все хорошо прекрасная маркиза! Т

abaika95:

Продавец продает ему игру наплевав на запрет

Цитата:Такого не бывает НИКОГДА, что бы ПРОСТО так отпустил,и не стал ШТРАФОВАТЬ, если только не друг хороший или родственник: - если допустим штраф в 5 МРП, то ему лично "отстёгиваешь" эквивалент в 1 или 2 МРП, в зависимости от степени тяжести нарушения.Цитата:Всё верно - особенно в маленьких сёлах и посёлках- борьба за КАЖДОГО покупателя и соответственно - за торговую выручку, за ДЕНЬГИ, а иначе зачем ты завозишь товар и занимаешься торговым бизнесом - например: не продам я ему водку допустим до 12 ч. или ростом и возрастом он не вышел- он СПОКОЙНО развернётся и купит у нелегалов торгующих с дома, и которых почему то и полиция и налоговая - НЕ ТРОГАЕТ.Им именно надо ШТРАФАНУТЬ стационарный магазин имеющий государственную лицензию на право торговли алкоголем.Если откровенно, то как говорят сами полицейские: - им нет дело до того- ЧЕМ и КАК вы торгуете, в том числе и алкоголем. У них МЕСЯЧНЫЙ, квартальный, полугодовой и годовой план по тем или иным видам штрафа по РАЗНЫМ статьям Адм.Кодекса.И эту систему какой то Ведлер, даже и учитывая её громадную и единоличную ЗАСЛУГУ в переводе часовых стрелок по ВСЕЙ стране ( хотя некий, неожиданно присосавшийся к этой теме, депутат Абиль бьёт себе в грудь и приписывает это в свою заслугу) одной публикацией в газете - НЕ СЛОМАТЬ.Так БЫЛО, так ЕСТЬ и так БУДЕТ.