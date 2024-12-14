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≡ Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50726
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 12:47
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Провокации в моей аптеке случались и раньше. Многие еще помнят процесс из четырех судебных заседаний по причине чека в 150 тенге. Тогда мы выиграли, и суд даже вынес определение о неполном служебном соответствии в отношении работников полиции. Думаете, снаряд дважды в одну воронку не попадает? Ошибаетесь.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15804
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 19:40
#15
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Цитата:
Филипповна:
Честь им и хвала, что следят за исполнением закона

Что бы получить рецепт. Надо записаться к окулисту. Что бы записаться к окулисту надо записаться к терапевту. Что бы записаться к терапевту нужно простоять в очереди сдать с пальчика кровь. Что бы сдать кровь. Надо простоять в регистратуру. В конечном итоги окулист выпишет капли которые рекламируют по телеку) 8-)
Поэтому люди чаще идут сразу в аптеку а не в поликлинику)

[Исправлено: Vit, 14.12.2024 - 19:42]

[Исправлено: Vit, 14.12.2024 - 19:45]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15804
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 19:44
#16
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Я не юрист. Ну разве это законно посылать какого нибудь обдолбыша, и потом пугать директора магазина несуществующим штрафом?

[Исправлено: Vit, 15.12.2024 - 10:13]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10148
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 20:21
#17
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Цитата:
Vit:
Я не юрист. Ну разве это законо посылать какого нибудь обдолбыша, и потом пугать директора магазина несуществующим штрафом?

Ну то что его подослали-это версия автора,а у полиции другая версия ,гражданин проявил гражданскую позициюи написал заявление на факт незаконной продажи лекартсва без рецепта.
В магазинах с алкоголем также,а вот что бы никто не продавал алкоголь несовершенолетним,а лекартсва без рецепта,то ответственность должна быть обюдная и у того кто продал и у того кто купил,вот тогда будет порядок.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7281
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 20:28
#18
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Ну разве это законо посылать какого нибудь обдолбыша, и потом пугать директора
Вообще-то это называется провокация, искусственно создавать правонарушение и это выдавать как свершившийся факт,я через это не раз проходил. Однако,когда меня налогоплательщика избивают,грабят и даже штрафуют по надуманному поводу, доблестная полиция разводит руками
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1749
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 23:06
#19
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Цитата:
ACROS:
Всегда придерживался: - "...рыба-глубоко: человек-лучше...". Хотите в Рассею-матушку: скатерью дорога; хочет она в ФРГ- хенде хох; Макс в Канаде- да ради бога - лишь бы ему и ВСЕМ вам было ТАМ хорошо. Единственное - критикуйте, но НЕ СРИТЕ зря и не ВРИТЕ то ЧЕГО не было НИКОГДА.


....не будем копать глубоко чтоб не провалиться всем нам кому и куда ехать,одни кричали чемодан вокзал сейчас мы видим что из этого получилось.....вам тоже ненравится министр сел.хозяйства вы его критикуете за его не компетенкность,а здесь явная подстава всем ясно и понятно что её торговую точку хотят сажрать, скорей всего она конкурент кому то....а в статье ни слова о обмане и пакасти...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6957
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 08:53
#20
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Цитата:
Добринцофф:
то ответственность должна быть обюдная

Цитата:
сайлау курманов:
по надуманному поводу, доблестная полиция разводит руками

Цитата:
родом из Шанхая2022:
здесь явная подстава


Вы совершенно ПРАВЫ: - всегда ЭТО говорил полиции когда РАЗВОДИЛ дела подобные ведлеровской ситуации: "...почему вы не привлекаете того кто НЕЗАКОННО приобрёл водку, он же то же нарушитель , такой же как и тот кто ДАЁТ взятку...."
В ответ: - ТИШИНА, или на ушко: "..агай, извини - у нас ПЛАН и количество протоколов, да и нет в адм.кодексе такой статьи...".

Такую норму надо предусмотреть в Адм.Кодексе для НЕДОПУЩЕНИЯ будущих провокации со стороны правоохранительных органов.
Как раз редакции "НГ" и удобно будет задать такой вопрос на будущих встречах, брифингах с депутатами Парламента, но не с полиции- им это НЕВЫГОДНО и они не будут за это топить, так же как и с величинами штрафов- им это тоже выгодно- тем больше штраф тем лучше для них- сумма откатов увеличивается даже если брать по 10 %.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6351
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 09:18
#21
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Не знаю, всё время здесь говорю о профессионализме! В данном случае идёт речь о профессионализме автора! Запрещено продавать без рецепта препарат, значит нельзя его продавать! Тем более в медицине, бывает самое безобидное лекарство может привести к непредсказуемым последствиям! Действиям полиции не могу дать оценку, не знаю у них насколько разрешено подобное
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17267
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 12:03
#22
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Цитата:
ACROS:
почему вы не привлекаете того кто НЕЗАКОННО приобрёл водку

А в чем его нарушение закона?
Маленький мальчик приходит в салон видеоигр и хочет купить ГТА 5 на которой маркировка 18+
Он не знал например о запрете,он просто хочет игру
Продавец продает ему игру наплевав на запрет
Мальчик виноват или взрослый продавец?
Так и в остальных случаях
Покупатель не обязан знать запреты при покупке на тот или иной товар
Нужны капли идёт покупать пока ему не скажут что не отпускают такой товар без рецепта
А тут Ведлер ничего не сказала и спокойно продала
Она как реализатор опасной продукции несёт полную ответственность.
Но пытается выкрутить нам какой-то бред про сердобольность и жалость к покупателю

Если ты знаешь что эти глазные капли наркоманы используют не по назначению для этого и требуется рецепт на этот товар а перед тобой стоит явно чел не интеллигентного вида то кто тебе виноват что тебя штрафанули?
Значит не первый раз толкаешь эти капли всем подряд
И полиция знает про это вот и наказала тебя таким образом
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
537
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 12:04
#23
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Сколько не говорите халва, во рту слаще не станет! Каждому свое: КНБ, антикор, полиция, налоговая, госдоходы работают на выявление латентных правонарушений способами, предусмотренными законом, с целью выявления правонарушителей, пытающихся любыми способами получить доход: например, работа без лицензии, продажа лекарств без рецепта, если рецепт предусмотрен, продажа спиртного подросткам и в ночное время, продажа вейпов, т.е. бизнесмены, незаконно пытаются получить доход, а если нарушил, то в ответ естественно будут "ныть, кричать", что им не дают работать! На самом деле не так: Если не превышаешь скорость в населенном пункте, никто наказывать не будет, будешь включать музыку в авто в жилом массиве или будешь нарушать тишину после 22 часов, то обязательно накажут! И не надо ссылаться на ФРГ, США, Англию, Францию, у них законы похлеще чем в этом гос-ве! Не надо приукрашивать гуманизм, которого нет! Если человек родился с психикой нарушителя или нытика, то бесполезно ему "кол" на голове тесать, ему только земля поможет! Со стороны бизнесменов всегда так было и так будет, пока не будут жестко наказывать. Они как торговали, так и торгуют, какая разница чем, нарушали так и нарушают! Тем более нарушений с их стороны, тем больше растет вал взяток! Таким образом, у них давно сформировался способ защиты: если не по-ихнему, то все гады, взяточники, а если не стал штрафовать, то у нас все хорошо прекрасная маркиза! Так и живем!

[Исправлено: абике, 15.12.2024 - 13:10]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6957
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 13:45
#24
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Цитата:
абике:
если не стал штрафовать, то у нас все хорошо прекрасная маркиза! Т


Такого не бывает НИКОГДА, что бы ПРОСТО так отпустил,и не стал ШТРАФОВАТЬ, если только не друг хороший или родственник: - если допустим штраф в 5 МРП, то ему лично "отстёгиваешь" эквивалент в 1 или 2 МРП, в зависимости от степени тяжести нарушения.

Цитата:
abaika95:
Продавец продает ему игру наплевав на запрет


Всё верно - особенно в маленьких сёлах и посёлках- борьба за КАЖДОГО покупателя и соответственно - за торговую выручку, за ДЕНЬГИ, а иначе зачем ты завозишь товар и занимаешься торговым бизнесом - например: не продам я ему водку допустим до 12 ч. или ростом и возрастом он не вышел- он СПОКОЙНО развернётся и купит у нелегалов торгующих с дома, и которых почему то и полиция и налоговая - НЕ ТРОГАЕТ.
Им именно надо ШТРАФАНУТЬ стационарный магазин имеющий государственную лицензию на право торговли алкоголем.
Если откровенно, то как говорят сами полицейские: - им нет дело до того- ЧЕМ и КАК вы торгуете, в том числе и алкоголем. У них МЕСЯЧНЫЙ, квартальный, полугодовой и годовой план по тем или иным видам штрафа по РАЗНЫМ статьям Адм.Кодекса.

И эту систему какой то Ведлер, даже и учитывая её громадную и единоличную ЗАСЛУГУ в переводе часовых стрелок по ВСЕЙ стране ( хотя некий, неожиданно присосавшийся к этой теме, депутат Абиль бьёт себе в грудь и приписывает это в свою заслугу) одной публикацией в газете - НЕ СЛОМАТЬ.
Так БЫЛО, так ЕСТЬ и так БУДЕТ.
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