Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О собачьих стаях и милосердии

Отправлено: - 12:36

Любой человек имеет право на защиту, не только в юридическом плане, а тут животное, которое не поддается воспитанию со стороны человека, ввиду того, что оно выросло и воспиталось само по себе и для которого закон стаи прежде всего и наплевать собаке, что идет старушка или ребенок на его территории! Ему главное защитить свою территорию или свое здоровье, и оно всегда будет нападать, даже если будете его ласково называть уменьшительными именами при нападении на вас или на ребенка! Проблему пресловутого гуманизма с животными создали депутаты, рассчитывая, что стерилизовав животное, то оно не станет агрессивным, наоборот, животное будет нападать, зная, что его лишили возможности плодить себе подобных, и в естественной среде будет защищать себя, территорию на которой живет! Они даже не подумали, а на какие средства и кто это будет делать? Приняв закон, депутаты умыли свои руки, а Правительству РК и населению создали огромную проблему с гуманным отношением к бродячему населению собак, кошек и прочая. В данном вопросе, единственно правильным будет: отлов, содержание животного в приюте до 1 месяца для того, чтобы объявить населению, возможно кому-то нужна собака, а по истечению этого срока провести эвтаназию! Кому жалко, то есть возможность в течении 30 суток с момента появления информации о проявлении гуманности в виде получения собаки в личное пользование с оформлением документов о праве собственности на животное, и ответственности за его содержание, затем получения паспорта на животное! В случае не гуманного отношения полученной в собственность собаки, гос-во накажет! И все!