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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: О собачьих стаях и милосердии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50726
Юрий БОНДАРЕНКО: О собачьих стаях и милосердии
Отправлено: 15.12.24 - 11:44
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Я сам вовсе не за обязательный отстрел. В Лондоне, к примеру, по словам одной из наших недавних землячек, проблему решили стерилизацией. И там бродячих собак нет. Дотошные могут проверить, насколько эти слова точны. Но проблему-то нужно решать, а не просто говорить о ней.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6957
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О собачьих стаях и милосердии
Отправлено: 15.12.24 - 11:44
#1
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Цитата://Это привычная у нас кампанейщина. Как бы все эти споры в очередной раз не стали бряцанием словами, когда «воз и ныне там».//

Это самое - ГЛАВНОЕ.

Как говориться: -"... ИМДЖ- это ВСЁ..."
Потому что : - в Правительстве - одни ВРЕМЕНЩЕКИ, и они точно знают что их век-год, максимум два- потом они не нужны, вот и работают на или СЕБЯ или на тех КТО их поставил.

Имидж- ЭКСПО; имидж- ЛРТ; имилж-псевдовыборы; (последний случай с акимом Октябрьского- тебя якобы народ ВЫБРАЛ, тогда СТОЙ за народ, а нет,плевал хотел на народ- задницу спасет перед вышестоящим.
Какой то всеобщечиновничьий-всеказахстанский ПОФИГИЗМ.
Помните - девочку-министр по экологии, которая ПЛАКАЛА от чего то: - теперь в брендовых вещах разгуливает среди арабов и на ПЛОХО-ЛОМАНОМ казахском о чём то рассуждает.
Вот примерный уровень МЕНТАЛЬНОСТИ нынешних министров( да и прошлые недалеко от них ушли, просто в те времена интернета не было).
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
537
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О собачьих стаях и милосердии
Отправлено: 15.12.24 - 12:36
#2
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Любой человек имеет право на защиту, не только в юридическом плане, а тут животное, которое не поддается воспитанию со стороны человека, ввиду того, что оно выросло и воспиталось само по себе и для которого закон стаи прежде всего и наплевать собаке, что идет старушка или ребенок на его территории! Ему главное защитить свою территорию или свое здоровье, и оно всегда будет нападать, даже если будете его ласково называть уменьшительными именами при нападении на вас или на ребенка! Проблему пресловутого гуманизма с животными создали депутаты, рассчитывая, что стерилизовав животное, то оно не станет агрессивным, наоборот, животное будет нападать, зная, что его лишили возможности плодить себе подобных, и в естественной среде будет защищать себя, территорию на которой живет! Они даже не подумали, а на какие средства и кто это будет делать? Приняв закон, депутаты умыли свои руки, а Правительству РК и населению создали огромную проблему с гуманным отношением к бродячему населению собак, кошек и прочая. В данном вопросе, единственно правильным будет: отлов, содержание животного в приюте до 1 месяца для того, чтобы объявить населению, возможно кому-то нужна собака, а по истечению этого срока провести эвтаназию! Кому жалко, то есть возможность в течении 30 суток с момента появления информации о проявлении гуманности в виде получения собаки в личное пользование с оформлением документов о праве собственности на животное, и ответственности за его содержание, затем получения паспорта на животное! В случае не гуманного отношения полученной в собственность собаки, гос-во накажет! И все!
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