Отправлено: - 11:57

Карачун:

Нет. Я очевидно слишком мало читаю художественной литературы для того чтобы изъяснятся как он.

Цитата:А кто сказал что Маркс читает что-то?Графоманы тем и противны что остановились на уровне средней школы и думают что они крутые писакиЧитающий же постояно человек понимает что чем чётче мысль тем проще и легче и читателю и писателюПоэтому мало начитанные школьники (и дети по уму) прочитав 1984 Оруэлла или Кинга с Брэдбери а может Достоевского носятся с ними как дурни со ступойОх гении, ох великие писатели, ох и ахА во взрослом возрасте если перечитать всё это ну такая детская муть и срань))И Довлатов после них кажется просто мега монстром гениальностиТак и МарксНаписано с использованием кучи выкрутасов но бессмысленноА алекс тут писал двумя предложениями но в гранит)