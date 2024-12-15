НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Когда яйца - наше кулинарное все. Снимаем пробу с салатов, в которые раньше этот продукт не клали
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50726
Когда яйца - наше кулинарное все. Снимаем пробу с салатов, в которые раньше этот продукт не клали
Отправлено: 15.12.24 - 10:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оговорка: в салаты из таких овощей, как морковь и свекла, отварные яйца старалась не добавлять лично я. Как-то они не являлись в моем представлении уместным сочетанием. Знаю, что есть рецепт селедки под шубой с крутым яйцом. Мне не «зашел». Однако со вкусовыми стереотипами надо бороться.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3480
Re: Когда яйца - наше кулинарное все. Снимаем пробу с салатов, в...
Отправлено: 15.12.24 - 10:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Всего лишь майонез и две горошинки перца.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS