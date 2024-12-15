Отправлено: - 10:51

Оговорка: в салаты из таких овощей, как морковь и свекла, отварные яйца старалась не добавлять лично я. Как-то они не являлись в моем представлении уместным сочетанием. Знаю, что есть рецепт селедки под шубой с крутым яйцом. Мне не «зашел». Однако со вкусовыми стереотипами надо бороться.