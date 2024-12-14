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Полиция переведена на усиление в Казахстане
Полиция переведена на усиление в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50726
Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 14.12.24 - 16:24
С 14 декабря сотрудники МВД Казахстана переведены на усиленный вариант несения службы. На период выходных и Дня независимости полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3655
Re: Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 14.12.24 - 16:24
Как правильно читать слово полиция на неутверждённом варианте казахской латиницы - полисиа или полися?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3763
Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 14.12.24 - 16:44
Цитата:
ОПГ в законе, само правильно будет!
юля елиссева:
Как правильно читать слово полиция на неутверждённом варианте казахской латиницы - полисиа или полися?
Как правильно читать слово полиция на неутверждённом варианте казахской латиницы - полисиа или полися?
ОПГ в законе, само правильно будет!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1877
Re: Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 14.12.24 - 16:50
Праздник, это когда народ не боится выйти на улицы, а полиции не нужно перенапрягаться.
Иначе зачем это?
Иначе зачем это?
Re: Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 14.12.24 - 19:35
Цитата:
Праздник чувствовался в молодости. А шас в душе постоянная тревога, переживание. Мир меняется на глазах. Открываешь сайт НГ, а там очередного корупционера поймали, бросили маленького ребёнка на остановке,полиция опять кого то подставила,подняли цены на услуги и тд. Редко хорошие новости увидишь.
Skeptic:
Праздник чувствовался в молодости. А шас в душе постоянная тревога, переживание. Мир меняется на глазах. Открываешь сайт НГ, а там очередного корупционера поймали, бросили маленького ребёнка на остановке,полиция опять кого то подставила,подняли цены на услуги и тд. Редко хорошие новости увидишь.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1749
Re: Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 15.12.24 - 00:34
Цитата:
......Vit прям любопытство раздирает без всякого сарказма как праздник чувствовался в молодости и сколько лет тебе было тогда?
Vit:
Праздник чувствовался в молодости.
Праздник чувствовался в молодости.
......Vit прям любопытство раздирает без всякого сарказма как праздник чувствовался в молодости и сколько лет тебе было тогда?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6351
Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 15.12.24 - 06:06
Цитата:
Виталий, он не особо то и меняется! Раньше выбора не было, все смотрели два канала, один из Москвы, другой из Алма Аты, там всегда было всё хорошо! И сейчас смотри Хабар, будет праздник, а если смотреть КТК, то будут сплошь убийства, поджоги и изнасилования! У всего есть оборотная сторона, есть и хорошие новости из Казахстана, другое дело журналистам сейчас нужны "жареные факты" для поддержания рейтинга.
Vit:
там очередного корупционера
там очередного корупционера
Виталий, он не особо то и меняется! Раньше выбора не было, все смотрели два канала, один из Москвы, другой из Алма Аты, там всегда было всё хорошо! И сейчас смотри Хабар, будет праздник, а если смотреть КТК, то будут сплошь убийства, поджоги и изнасилования! У всего есть оборотная сторона, есть и хорошие новости из Казахстана, другое дело журналистам сейчас нужны "жареные факты" для поддержания рейтинга.
Re: Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 15.12.24 - 09:06
Цитата:
Пока - НИКАК.
И что бы голову не забивать лучше: - МЕНТЫ.
Тем более оно им больше всех нравиться.
юля елиссева:
полисиа или полися
полисиа или полися
Пока - НИКАК.
И что бы голову не забивать лучше: - МЕНТЫ.
Тем более оно им больше всех нравиться.
Re: Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 15.12.24 - 09:08
Цитата:
Если бы вы изучали казахский язык со ВТОРОГО класса, то знали бы что слово- ЖЕЛТОКСАН- с 1986 года, становиться каким то сокральным для Казахстана.
Skeptic:
Иначе зачем это?
Иначе зачем это?
Если бы вы изучали казахский язык со ВТОРОГО класса, то знали бы что слово- ЖЕЛТОКСАН- с 1986 года, становиться каким то сокральным для Казахстана.
Re: Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 15.12.24 - 09:09
Цитата:
"ХАБАР" и "РТР" побольше смотрите.
Vit:
Редко хорошие новости увидишь.
Редко хорошие новости увидишь.
"ХАБАР" и "РТР" побольше смотрите.
Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 15.12.24 - 10:28
Цитата:
А вот всякие разборки, криминал, милисия и полисия особенно сериалы про них ваще не смотрю.
ACROS: ХАБАР" и "РТР" побольше смотрите.Мой любимый канал рен-тв) Космос, инопланетяне, мистика, древний Египет, разговоры о Боге. и в мире животных. Про прайд Львов.
А вот всякие разборки, криминал, милисия и полисия особенно сериалы про них ваще не смотрю.
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