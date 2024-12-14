Отправлено: - 06:06

Vit:

там очередного корупционера

Цитата:Виталий, он не особо то и меняется! Раньше выбора не было, все смотрели два канала, один из Москвы, другой из Алма Аты, там всегда было всё хорошо! И сейчас смотри Хабар, будет праздник, а если смотреть КТК, то будут сплошь убийства, поджоги и изнасилования! У всего есть оборотная сторона, есть и хорошие новости из Казахстана, другое дело журналистам сейчас нужны "жареные факты" для поддержания рейтинга.