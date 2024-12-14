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≡ Полиция переведена на усиление в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50723
Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 14.12.24 - 16:24
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С 14 декабря сотрудники МВД Казахстана переведены на усиленный вариант несения службы. На период выходных и Дня независимости полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3655
Re: Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 14.12.24 - 16:24
#1
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Как правильно читать слово полиция на неутверждённом варианте казахской латиницы - полисиа или полися?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3763
Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 14.12.24 - 16:44
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Как правильно читать слово полиция на неутверждённом варианте казахской латиницы - полисиа или полися?


ОПГ в законе, само правильно будет! :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1877
Re: Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 14.12.24 - 16:50
#3
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Праздник, это когда народ не боится выйти на улицы, а полиции не нужно перенапрягаться.
Иначе зачем это?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15803
Re: Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 14.12.24 - 19:35
#4
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Цитата:
Skeptic:

Праздник чувствовался в молодости. А шас в душе постоянная тревога, переживание. Мир меняется на глазах. Открываешь сайт НГ, а там очередного корупционера поймали, бросили маленького ребёнка на остановке,полиция опять кого то подставила,подняли цены на услуги и тд. Редко хорошие новости увидишь. :-o
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1749
Re: Полиция переведена на усиление в Казахстане
Отправлено: 15.12.24 - 00:34
#5
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Цитата:
Vit:
Праздник чувствовался в молодости.

......Vit прям любопытство раздирает без всякого сарказма как праздник чувствовался в молодости и сколько лет тебе было тогда?
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