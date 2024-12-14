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Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50723
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 12:47
Провокации в моей аптеке случались и раньше. Многие еще помнят процесс из четырех судебных заседаний по причине чека в 150 тенге. Тогда мы выиграли, и суд даже вынес определение о неполном служебном соответствии в отношении работников полиции. Думаете, снаряд дважды в одну воронку не попадает? Ошибаетесь.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3479
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 12:47
I
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.20
- Сообщений:
- 57
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 12:51
Вышеупомянутой вами Германии вы бы за такое лишились лицензии без слов.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 13:43
Перестаньте ерундой заниматся. Закрывайте лавочку. И переезжайте к сыну в Германию. тут у всех форумных патриотов уже давно квартиры в России и дети там живут в Европах. . А они нам тут только мозг выносят про патриотизм) .
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 13:47
Цитата:
Всё они знают. Ненадо их недооценивать. Просто ещё хотели что б вы поторговались. А потом ещё и за взятку ласты завернуть. И будите с сыном только письмом общаться из зоны
[Исправлено: Vit, 14.12.2024 - 13:49]
130 МРП, как сказал «доблестный» майор, а 70 МРП. Это говорит о том, что и статьи законов-то они совсем не знают.
Всё они знают. Ненадо их недооценивать. Просто ещё хотели что б вы поторговались. А потом ещё и за взятку ласты завернуть. И будите с сыном только письмом общаться из зоны
[Исправлено: Vit, 14.12.2024 - 13:49]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7280
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 15:35
полиция - это источник помощи, спокойствия и справедливости, люди не боятся полиции
Коварству и подлости наших полисменов нет равных, это прича во язысцах,я могу рассказывать долго,сколько подставных шестёрок они с собой таскали, сколько штрафов надуманных я оплатил. Самое последнее вот. Носил мой хороший приятель механник в автопарке антифризу для моего отопления,надо было много, литров двести. Когда собрал половину,пришли проверяющие,рыскали по сусекам и наткнулись на мой схрон,стали нюхать и признали за спиртное,конфисковали и присудили штраф.
Коварству и подлости наших полисменов нет равных, это прича во язысцах,я могу рассказывать долго,сколько подставных шестёрок они с собой таскали, сколько штрафов надуманных я оплатил. Самое последнее вот. Носил мой хороший приятель механник в автопарке антифризу для моего отопления,надо было много, литров двести. Когда собрал половину,пришли проверяющие,рыскали по сусекам и наткнулись на мой схрон,стали нюхать и признали за спиртное,конфисковали и присудили штраф.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10148
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 15:50
Где товарищ Воронин со своим бесконечным нытьем о помощи бизнесу от государства.
Вот реальный случай как государство помогает бизнесу +70 МРП в свою пользу.
Вот реальный случай как государство помогает бизнесу +70 МРП в свою пользу.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 17:11
Государства штрафстан нет.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 17:12
За это есть статья?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 251
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 17:42
Я прямо вся слезьми изошлась ! Нехорошие дяденьки схватили за руку !Честь им и хвала, что следят за исполнением закона ! А если вы не согласны с таким законами, то требуйте их изменить, что бы они работали на благо народа. Тем более, характер у вас бульдозерный, вона какую махину с изменением времени протолкнули ! А нарушать закон нельзя ни в каком случае, а то получится, как говорил Шарапов, не закон, а кистень.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1749
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 18:13
Цитата:
.....а в вашей Германии нмкто не додумается пойти в аптеку и попросить лекарство без рецепта,в цивилизованной на месте проживания имеется дежурный врачь или пункт мед. помощи.....заболели глазки иди к окулисту....если вы знаете как это работает в Германии где проживает ваш сын,отпускайте согласно рецепту,если у этого пациэнта после принятия этого препарата снизилось зрение или потеря была его и платили вы ему компенсацию....я считаю вы сами виноваты что нажили себе болячку всё согласно рецепту если вы знаете в какой стране живёте....они стоят за углом аптеки и пасут вас когда вы проколись.....извеняюсь за мой жаргон....
Imago:
Вышеупомянутой вами Германии вы бы за такое лишились лицензии без слов.
Вышеупомянутой вами Германии вы бы за такое лишились лицензии без слов.
.....а в вашей Германии нмкто не додумается пойти в аптеку и попросить лекарство без рецепта,в цивилизованной на месте проживания имеется дежурный врачь или пункт мед. помощи.....заболели глазки иди к окулисту....если вы знаете как это работает в Германии где проживает ваш сын,отпускайте согласно рецепту,если у этого пациэнта после принятия этого препарата снизилось зрение или потеря была его и платили вы ему компенсацию....я считаю вы сами виноваты что нажили себе болячку всё согласно рецепту если вы знаете в какой стране живёте....они стоят за углом аптеки и пасут вас когда вы проколись.....извеняюсь за мой жаргон....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17265
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 18:28
Человек нарушил закон
Человека пытались наказать
Наняв адвокатов человек избежал наказания
Человек разнылся в СМИ что государство плохое
Человек опять нарушил закон
Человека наказали
Человек опять через СМИ разнылся что государство плохое
Вывод?
Может пора прекратить давать рупор хулиганам и преступникам?
Давайте ещё мошенникам, убийцам и маньякам место под публикации выделять ?
Они тоже всегда ни за что по их мнению наказаны
Человека пытались наказать
Наняв адвокатов человек избежал наказания
Человек разнылся в СМИ что государство плохое
Человек опять нарушил закон
Человека наказали
Человек опять через СМИ разнылся что государство плохое
Вывод?
Может пора прекратить давать рупор хулиганам и преступникам?
Давайте ещё мошенникам, убийцам и маньякам место под публикации выделять ?
Они тоже всегда ни за что по их мнению наказаны
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 652
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 18:31
полиция сейчас не правопорядок вершит, а штрафы направо и налево раскидывает. План то по сдаче в бюджет надо выполнять. Вот и изголяются, не гнушаясь на такие подлые провокации. Одно слово-полиция.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6949
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 18:54
Цитата:
Всегда придерживался: - "...рыба-глубоко: человек-лучше...".
Хотите в Рассею-матушку: скатерью дорога; хочет она в ФРГ- хенде хох; Макс в Канаде- да ради бога - лишь бы ему и ВСЕМ вам было ТАМ хорошо.
Единственное - критикуйте, но НЕ СРИТЕ зря и не ВРИТЕ то ЧЕГО не было НИКОГДА.
Бестолкового и смешного и дурацкого - у нас ХВАТАЕТ.
Жена - НЕОДНОКРАТНО тоже попадалась на торговле спиртным и сигаретами: - тут и время торговли и возраст покупателя и цена и количество не сходилось с накладными ( Сайлау знает то это такое)- сам знаю ЧТО это такое и сам же РАЗВОДИЛ все эти ситуации.
У них, у полицейских - ПЛАН по 200 статье, особенно в конце квартала, полугодия и года.
Vit:
у всех форумных патриотов уже давно квартиры
у всех форумных патриотов уже давно квартиры
Всегда придерживался: - "...рыба-глубоко: человек-лучше...".
Хотите в Рассею-матушку: скатерью дорога; хочет она в ФРГ- хенде хох; Макс в Канаде- да ради бога - лишь бы ему и ВСЕМ вам было ТАМ хорошо.
Единственное - критикуйте, но НЕ СРИТЕ зря и не ВРИТЕ то ЧЕГО не было НИКОГДА.
Бестолкового и смешного и дурацкого - у нас ХВАТАЕТ.
Жена - НЕОДНОКРАТНО тоже попадалась на торговле спиртным и сигаретами: - тут и время торговли и возраст покупателя и цена и количество не сходилось с накладными ( Сайлау знает то это такое)- сам знаю ЧТО это такое и сам же РАЗВОДИЛ все эти ситуации.
У них, у полицейских - ПЛАН по 200 статье, особенно в конце квартала, полугодия и года.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6949
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 18:56
Цитата:
Есть: - уже в Парламенте об этом говорят, так и называют Казахстан в выступлениях- Штрафстаном: депутат от партии "Ак Жол" Азат Перуашев так называет свою страну.
Мс18:
Государства штрафстан нет
Государства штрафстан нет
Есть: - уже в Парламенте об этом говорят, так и называют Казахстан в выступлениях- Штрафстаном: депутат от партии "Ак Жол" Азат Перуашев так называет свою страну.
-
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