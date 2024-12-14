Отправлено: - 13:47

130 МРП, как сказал «доблестный» майор, а 70 МРП. Это говорит о том, что и статьи законов-то они совсем не знают.

[Исправлено: Vit, 14.12.2024 - 13:49]

Цитата:Всё они знают. Ненадо их недооценивать. Просто ещё хотели что б вы поторговались. А потом ещё и за взятку ласты завернуть. И будите с сыном только письмом общаться из зоны