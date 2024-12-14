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≡ Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50723
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 12:47
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Провокации в моей аптеке случались и раньше. Многие еще помнят процесс из четырех судебных заседаний по причине чека в 150 тенге. Тогда мы выиграли, и суд даже вынес определение о неполном служебном соответствии в отношении работников полиции. Думаете, снаряд дважды в одну воронку не попадает? Ошибаетесь.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3479
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 12:47
#1
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Цитата:
они несут этот криминал в наши аптеки. Туда, где его нет.


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I
§ Imago
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
57
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 12:51
#2
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Вышеупомянутой вами Германии вы бы за такое лишились лицензии без слов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15803
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 13:43
#3
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Перестаньте ерундой заниматся. Закрывайте лавочку. И переезжайте к сыну в Германию. тут у всех форумных патриотов уже давно квартиры в России и дети там живут в Европах. . А они нам тут только мозг выносят про патриотизм) .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15803
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 13:47
#4
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Цитата:
130 МРП, как сказал «доблестный» майор, а 70 МРП. Это говорит о том, что и статьи законов-то они совсем не знают.

Всё они знают. Ненадо их недооценивать. Просто ещё хотели что б вы поторговались. А потом ещё и за взятку ласты завернуть. И будите с сыном только письмом общаться из зоны

[Исправлено: Vit, 14.12.2024 - 13:49]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7280
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 15:35
#5
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полиция - это источник помощи, спокойствия и справедливости, люди не боятся полиции
Коварству и подлости наших полисменов нет равных, это прича во язысцах,я могу рассказывать долго,сколько подставных шестёрок они с собой таскали, сколько штрафов надуманных я оплатил. Самое последнее вот. Носил мой хороший приятель механник в автопарке антифризу для моего отопления,надо было много, литров двести. Когда собрал половину,пришли проверяющие,рыскали по сусекам и наткнулись на мой схрон,стали нюхать и признали за спиртное,конфисковали и присудили штраф.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10148
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 15:50
#6
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Где товарищ Воронин со своим бесконечным нытьем о помощи бизнесу от государства.
Вот реальный случай как государство помогает бизнесу +70 МРП в свою пользу.
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
116
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 17:11
#7
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Государства штрафстан нет.
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
116
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 17:12
#8
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За это есть статья?
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
251
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 17:42
#9
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Я прямо вся слезьми изошлась ! Нехорошие дяденьки схватили за руку !Честь им и хвала, что следят за исполнением закона ! А если вы не согласны с таким законами, то требуйте их изменить, что бы они работали на благо народа. Тем более, характер у вас бульдозерный, вона какую махину с изменением времени протолкнули ! А нарушать закон нельзя ни в каком случае, а то получится, как говорил Шарапов, не закон, а кистень.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1749
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 18:13
#10
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Цитата:
Imago:
Вышеупомянутой вами Германии вы бы за такое лишились лицензии без слов.


.....а в вашей Германии нмкто не додумается пойти в аптеку и попросить лекарство без рецепта,в цивилизованной на месте проживания имеется дежурный врачь или пункт мед. помощи.....заболели глазки иди к окулисту....если вы знаете как это работает в Германии где проживает ваш сын,отпускайте согласно рецепту,если у этого пациэнта после принятия этого препарата снизилось зрение или потеря была его и платили вы ему компенсацию....я считаю вы сами виноваты что нажили себе болячку всё согласно рецепту если вы знаете в какой стране живёте....они стоят за углом аптеки и пасут вас когда вы проколись.....извеняюсь за мой жаргон....
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17265
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 18:28
#11
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Человек нарушил закон
Человека пытались наказать
Наняв адвокатов человек избежал наказания
Человек разнылся в СМИ что государство плохое
Человек опять нарушил закон
Человека наказали
Человек опять через СМИ разнылся что государство плохое

Вывод?
Может пора прекратить давать рупор хулиганам и преступникам?
Давайте ещё мошенникам, убийцам и маньякам место под публикации выделять ?
Они тоже всегда ни за что по их мнению наказаны
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
652
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 18:31
#12
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полиция сейчас не правопорядок вершит, а штрафы направо и налево раскидывает. План то по сдаче в бюджет надо выполнять. Вот и изголяются, не гнушаясь на такие подлые провокации. Одно слово-полиция.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6949
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 18:54
#13
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Цитата:
Vit:
у всех форумных патриотов уже давно квартиры


Всегда придерживался: - "...рыба-глубоко: человек-лучше...".

Хотите в Рассею-матушку: скатерью дорога; хочет она в ФРГ- хенде хох; Макс в Канаде- да ради бога - лишь бы ему и ВСЕМ вам было ТАМ хорошо.
Единственное - критикуйте, но НЕ СРИТЕ зря и не ВРИТЕ то ЧЕГО не было НИКОГДА.
Бестолкового и смешного и дурацкого - у нас ХВАТАЕТ.
Жена - НЕОДНОКРАТНО тоже попадалась на торговле спиртным и сигаретами: - тут и время торговли и возраст покупателя и цена и количество не сходилось с накладными ( Сайлау знает то это такое)- сам знаю ЧТО это такое и сам же РАЗВОДИЛ все эти ситуации.
У них, у полицейских - ПЛАН по 200 статье, особенно в конце квартала, полугодия и года.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6949
Re: Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 18:56
#14
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Цитата:
Мс18:
Государства штрафстан нет


Есть: - уже в Парламенте об этом говорят, так и называют Казахстан в выступлениях- Штрафстаном: депутат от партии "Ак Жол" Азат Перуашев так называет свою страну.
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