Отправлено: - 18:06

Skeptic:

Ни поезда, ни автобусы, ни самолёты пустыми не курсировали..

абике:

этом гос-ве привыкли тратить налево и направо чужие деньги, то есть бюджетные,

Цитата:В нашем одном из самых ОТДАЛЁННОМ районе было 16 совхозов , в них жили примерно от 1 500 до 2 500 жителей в каждом и где то 10 000 человек жило в райцентре - и в сумме набиралось примерно- 32 000 - 36 000 жителей.Из райцентре в КАЖДЫЙ совхоз ЕЖЕДНЕВНО курсировал автобус: - утром в район, вечером в село.Из города в район было ЧЕТЫРЕ рейса ЕЖЕДНЕВНО ( в праздничные дни добавляли количество рейсов) и из города в ДВА посёлка тоже ходили автобусы минуя райцентр.В ЧЕТЫРЕ совхоза ЕЖЕДНЕВНО летал самолёт - летал по кругу начиная с райцентра и до самого отдалённого и обратно в город.И это всё было при КОММУНЯКАХ- рассказываю нынешней молодёжи - не верят, и особенно что ежедневно летал самолёт.Цитата:Поэтому и ДЫРА в бюджете - ПЯТЬ триллионов тенге.Откуда взялась эта цифра - значит деньги или ушли не по целевому назначению или - элементарно - РАЗВОРОВАЛИ.