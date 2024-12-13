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Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление аэропорта в Аркалыке?»
Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление аэропорта в Аркалыке?»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50723
Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление аэропорта в Аркалыке?»
Отправлено: 13.12.24 - 19:43
Вопрос прозвучал сегодня, 13 декабря, на совместном заседании постоянных комиссий Костанайского областного маслихата. Депутаты обсуждали проект бюджета на 2025-2027 годы, представленный им постатейно.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 128
Re: Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление...
Отправлено: 13.12.24 - 19:43
20 лямов за развалины? Или это за взлётку? Но это вообще то стратегический объект при любой власти..хотя чему я удивляюсь? А слабо вернуть объект иным способом?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1877
Re: Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление...
Отправлено: 13.12.24 - 19:44
Было время, когда в каждом райцентре был местный аэропорт. Кукурузники летали.
И автобусные маршруты ходили регулярно по всей области...
И как-то находились пассажиры.
Ни поезда, ни автобусы, ни самолёты пустыми не курсировали...
И автобусные маршруты ходили регулярно по всей области...
И как-то находились пассажиры.
Ни поезда, ни автобусы, ни самолёты пустыми не курсировали...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7280
Re: Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление...
Отправлено: 13.12.24 - 20:18
Несколько лет назад на тиктоке кто-то экскурсию проводил,комментов и зрителей было больше чем надо, люди думали что объект сохранили,а тут на тебе:развалины,да ещё хотят выкупить за 20 лямов. Антикор как будто в рот воды набрал и ничего не делает, хотя есть причины для беспокойства
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1321
Re: Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление...
Отправлено: 14.12.24 - 09:44
Если бы цены были вменяемые, то и сейчас летали бы и ездили. Но так, как тенге беспрерывно падает, то снижения цен не будет, как впрочем ни в каком другом случае.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 946
Re: Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление...
Отправлено: 14.12.24 - 14:13
Зачем городу областного значения нужен свой аэропорт? Аким не прав
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6348
Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление аэропорта в Аркалыке?»
Отправлено: 14.12.24 - 14:22
Помнится Шукеев в бытность главой Самрука рассказывал про Африку, дескать там в каждой деревне по взлет посадочной площадке и передвигаются бедные африканцы сплошь мало моторной авиацией
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 534
Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление аэропорта в Аркалыке?»
Отправлено: 14.12.24 - 14:58
Сейчас Аркалык не тянет на статус города! Поэтому восстановить аэропорт нужно тогда, когда население будет около 150 тысяч! Но вы ведь знаете, что в этом гос-ве привыкли тратить налево и направо чужие деньги, то есть бюджетные, они ведь не их деньги, а хочется, чтобы принадлежали им! И им все равно, будет ли летать самолет У-2 или ползти поезд, будет ли вообще рентабельность, не это главное, а пускание пыли в глаза населению, как будто они реализуют концепцию Слышащего гос-ва! Тут нужен ум, а не желание, но это разные понятия и поэтому в одном месте не поместятся!
[Исправлено: абике, 14.12.2024 - 15:59]
[Исправлено: абике, 14.12.2024 - 15:59]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6949
Re: Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление...
Отправлено: 14.12.24 - 18:06
Цитата:
В нашем одном из самых ОТДАЛЁННОМ районе было 16 совхозов , в них жили примерно от 1 500 до 2 500 жителей в каждом и где то 10 000 человек жило в райцентре - и в сумме набиралось примерно- 32 000 - 36 000 жителей.
Из райцентре в КАЖДЫЙ совхоз ЕЖЕДНЕВНО курсировал автобус: - утром в район, вечером в село.
Из города в район было ЧЕТЫРЕ рейса ЕЖЕДНЕВНО ( в праздничные дни добавляли количество рейсов) и из города в ДВА посёлка тоже ходили автобусы минуя райцентр.
В ЧЕТЫРЕ совхоза ЕЖЕДНЕВНО летал самолёт - летал по кругу начиная с райцентра и до самого отдалённого и обратно в город.
И это всё было при КОММУНЯКАХ- рассказываю нынешней молодёжи - не верят, и особенно что ежедневно летал самолёт.
Цитата:
Поэтому и ДЫРА в бюджете - ПЯТЬ триллионов тенге.
Откуда взялась эта цифра - значит деньги или ушли не по целевому назначению или - элементарно - РАЗВОРОВАЛИ.
Skeptic:
Ни поезда, ни автобусы, ни самолёты пустыми не курсировали..
Ни поезда, ни автобусы, ни самолёты пустыми не курсировали..
В нашем одном из самых ОТДАЛЁННОМ районе было 16 совхозов , в них жили примерно от 1 500 до 2 500 жителей в каждом и где то 10 000 человек жило в райцентре - и в сумме набиралось примерно- 32 000 - 36 000 жителей.
Из райцентре в КАЖДЫЙ совхоз ЕЖЕДНЕВНО курсировал автобус: - утром в район, вечером в село.
Из города в район было ЧЕТЫРЕ рейса ЕЖЕДНЕВНО ( в праздничные дни добавляли количество рейсов) и из города в ДВА посёлка тоже ходили автобусы минуя райцентр.
В ЧЕТЫРЕ совхоза ЕЖЕДНЕВНО летал самолёт - летал по кругу начиная с райцентра и до самого отдалённого и обратно в город.
И это всё было при КОММУНЯКАХ- рассказываю нынешней молодёжи - не верят, и особенно что ежедневно летал самолёт.
Цитата:
абике:
этом гос-ве привыкли тратить налево и направо чужие деньги, то есть бюджетные,
этом гос-ве привыкли тратить налево и направо чужие деньги, то есть бюджетные,
Поэтому и ДЫРА в бюджете - ПЯТЬ триллионов тенге.
Откуда взялась эта цифра - значит деньги или ушли не по целевому назначению или - элементарно - РАЗВОРОВАЛИ.
-
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