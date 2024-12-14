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≡ За езду по тротуару наказали водителя в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50722
За езду по тротуару наказали водителя в Костанае
Отправлено: 14.12.24 - 16:04
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Вчера, 13 декабря, по улице Байтурсынова в Костанае, которая предназначена только для пешеходов, внезапно появился… автомобиль! Очевидцы были удивлены, ведь это не гоночная трасса, а уютный городской тротуар.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42586
За езду по тротуару наказали водителя в Костанае
Отправлено: 14.12.24 - 16:04
#1
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Зачем комедию разыгрывать, прямо напротив здания ДВД или как его там, авто около двух гостиниц носятся по тротуару и это при ходячих и ездящих рядом сотен полицейских, которым сказали гостиницы не трогать



[Исправлено: 111, 14.12.2024 - 17:05]
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