Отправлено: - 16:04

[Исправлено: 111, 14.12.2024 - 17:05]

Зачем комедию разыгрывать, прямо напротив здания ДВД или как его там, авто около двух гостиниц носятся по тротуару и это при ходячих и ездящих рядом сотен полицейских, которым сказали гостиницы не трогать