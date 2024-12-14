Re: Власти планируют увеличить финансирование из бюджета на...

Отправлено: - 15:05

Депутаты страны придумали себе проблему, пусть вот они и её разгребают! У них голова большая как советы, но ведь иногда и ветер сносит крышу. Тот кто создал проблему, тот за свои личные деньги должен разгребать с собакотворчеством, другого не дано! И не надо им указывать, куда тратить деньги, они все знают, но не делают как вздумается некоторым!