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Власти планируют увеличить финансирование из бюджета на отлов бродячих собак в Костанае
Власти планируют увеличить финансирование из бюджета на отлов бродячих собак в Костанае
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