НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Власти планируют увеличить финансирование из бюджета на отлов бродячих собак в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50722
Власти планируют увеличить финансирование из бюджета на отлов бродячих собак в Костанае
Отправлено: 14.12.24 - 11:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос об этом накануне очередной сессии обсудили депутаты областного маслихата. На заседании постоянных комиссий 13 декабря было сказано, что ситуация с беспризорными животными накаляется и уже разделила население на два противоборствующих лагеря.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3655
Власти планируют увеличить финансирование из бюджета на отлов бродячих собак в Костанае
Отправлено: 14.12.24 - 11:36
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на фото собака по кличке Тоська, лет 5 уже живет в районе Радуги. Каждый год приносила щенят, пока в прошлом году её не стерилизовали. Деньги на стерилизацию собирали продавцы овощного магазина в этом районе. Тоська абсолютно базобидна и миролюбива.

[Исправлено: юля елиссева, 14.12.2024 - 12:37]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1876
Re: Власти планируют увеличить финансирование из бюджета на...
Отправлено: 14.12.24 - 14:37
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока эти деньги выделяются ветеринарам, эффекта не будет абсолютно. Ибо никто не знает, как и на что они тратятся.
Их необходимо отдавать волонтёрам, занимающимся беспризорными животными. Тогда и будет польза.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
534
Re: Власти планируют увеличить финансирование из бюджета на...
Отправлено: 14.12.24 - 15:05
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты страны придумали себе проблему, пусть вот они и её разгребают! У них голова большая как советы, но ведь иногда и ветер сносит крышу. Тот кто создал проблему, тот за свои личные деньги должен разгребать с собакотворчеством, другого не дано! И не надо им указывать, куда тратить деньги, они все знают, но не делают как вздумается некоторым!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS