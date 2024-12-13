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≡ Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление аэропорта в Аркалыке?»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50722
Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление аэропорта в Аркалыке?»
Отправлено: 13.12.24 - 19:43
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Вопрос прозвучал сегодня, 13 декабря, на совместном заседании постоянных комиссий Костанайского областного маслихата. Депутаты обсуждали проект бюджета на 2025-2027 годы, представленный им постатейно.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
128
Re: Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление...
Отправлено: 13.12.24 - 19:43
#1
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20 лямов за развалины? Или это за взлётку? Но это вообще то стратегический объект при любой власти..хотя чему я удивляюсь? А слабо вернуть объект иным способом?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1876
Re: Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление...
Отправлено: 13.12.24 - 19:44
#2
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Было время, когда в каждом райцентре был местный аэропорт. Кукурузники летали.
И автобусные маршруты ходили регулярно по всей области...
И как-то находились пассажиры.
Ни поезда, ни автобусы, ни самолёты пустыми не курсировали...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7279
Re: Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление...
Отправлено: 13.12.24 - 20:18
#3
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Несколько лет назад на тиктоке кто-то экскурсию проводил,комментов и зрителей было больше чем надо, люди думали что объект сохранили,а тут на тебе:развалины,да ещё хотят выкупить за 20 лямов. Антикор как будто в рот воды набрал и ничего не делает, хотя есть причины для беспокойства
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1321
Re: Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление...
Отправлено: 14.12.24 - 09:44
#4
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Если бы цены были вменяемые, то и сейчас летали бы и ездили. Но так, как тенге беспрерывно падает, то снижения цен не будет, как впрочем ни в каком другом случае.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
946
Re: Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление...
Отправлено: 14.12.24 - 14:13
#5
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Зачем городу областного значения нужен свой аэропорт? Аким не прав
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6348
Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление аэропорта в Аркалыке?»
Отправлено: 14.12.24 - 14:22
#6
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Помнится Шукеев в бытность главой Самрука рассказывал про Африку, дескать там в каждой деревне по взлет посадочной площадке и передвигаются бедные африканцы сплошь мало моторной авиацией
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
534
Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление аэропорта в Аркалыке?»
Отправлено: 14.12.24 - 14:58
#7
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Сейчас Аркалык не тянет на статус города! Поэтому восстановить аэропорт нужно тогда, когда население будет около 150 тысяч! Но вы ведь знаете, что в этом гос-ве привыкли тратить налево и направо чужие деньги, то есть бюджетные, они ведь не их деньги, а хочется, чтобы принадлежали им! И им все равно, будет ли летать самолет У-2 или ползти поезд, будет ли вообще рентабельность, не это главное, а пускание пыли в глаза населению, как будто они реализуют концепцию Слышащего гос-ва! Тут нужен ум, а не желание, но это разные понятия и поэтому в одном месте не поместятся!

[Исправлено: абике, 14.12.2024 - 15:59]
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