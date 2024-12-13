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≡ Костанайцы не могут зарегистрировать автомобили, купленные в автосалонах. В чем причина и что делать?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50717
Костанайцы не могут зарегистрировать автомобили, купленные в автосалонах. В чем причина и что делать?
Отправлено: 13.12.24 - 17:28
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АвтоЦОН уже несколько недель не регистрирует машины и прицепы, купленные у юридических лиц. В пресс-службе филиала госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, что проблема - в базе МВД. Но в полиции это отрицают.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
651
Re: Костанайцы не могут зарегистрировать автомобили, купленные в...
Отправлено: 13.12.24 - 17:28
#1
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"И мы просим людей, которые к нам обращаются, писать в Минпром или в Комитет технического регулирования и метрологии". интересно, а вы то на что там? это ваши косяки в ваших базах вот и исправляйте. Может людям еще и президенту писать посоветуют?
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
128
Re: Костанайцы не могут зарегистрировать автомобили, купленные в...
Отправлено: 13.12.24 - 19:36
#2
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Слепохлухонемое правительство для граждан?
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
188
Re: Костанайцы не могут зарегистрировать автомобили, купленные в...
Отправлено: 13.12.24 - 23:05
#3
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Ничё ничё! С нашим высокоскоростным 15 G интернетом , который лучше чем в японии, корее... мы столкнёися ещё не стакими проблемами! Видимо в руководстве никак не хотят или в силу специфики отрасли не в состоянии понять этого.Тут паспртов нету, видимо кудато не занесли. В Фёдоровском народном банке пластика нет для новых карт, а старые уже менять нужно, класс! Сейчас придумают тендер, чтоб родственникам помочь, я так лично думаю. Можете оправдываться сколь угодно, но то что пластик по мере его расходования пополнятся должен, видимо банкоский завхоз и не знал об этом. Поздравляем! Претиндентов на шнобеливскую премию хоть отбавляй!
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