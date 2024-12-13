Re: Костанайцы не могут зарегистрировать автомобили, купленные в...

Отправлено: - 23:05

Ничё ничё! С нашим высокоскоростным 15 G интернетом , который лучше чем в японии, корее... мы столкнёися ещё не стакими проблемами! Видимо в руководстве никак не хотят или в силу специфики отрасли не в состоянии понять этого.Тут паспртов нету, видимо кудато не занесли. В Фёдоровском народном банке пластика нет для новых карт, а старые уже менять нужно, класс! Сейчас придумают тендер, чтоб родственникам помочь, я так лично думаю. Можете оправдываться сколь угодно, но то что пластик по мере его расходования пополнятся должен, видимо банкоский завхоз и не знал об этом. Поздравляем! Претиндентов на шнобеливскую премию хоть отбавляй!