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≡ С 2025 года больницы и поликлиники Казахстана ждет нововведение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50717
С 2025 года больницы и поликлиники Казахстана ждет нововведение
Отправлено: 13.12.24 - 21:43
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Фонд социального медицинского страхования внедряет систему управления рисками (СУР), согласно которой медорганизации будут делить на зоны низкого, среднего или высокого риска. Если быть точнее, их разделят на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15798
С 2025 года больницы и поликлиники Казахстана ждет нововведение
Отправлено: 13.12.24 - 21:43
#1
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Можно и не усложнять. Всё очень даже просто:)
Красная зона-все поликлиники.
Жёлтая зона - гос больницы
Зелёная зона-частные клиники.
П. С
Я только что вам с экономил миллионы тенге которые вы угрохали бы на мониторинг в 2025 году. :lol:

[Исправлено: Vit, 14.12.2024 - 05:15]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1874
Re: С 2025 года больницы и поликлиники Казахстана ждет...
Отправлено: 13.12.24 - 21:56
#2
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Цитата:
Vit:

Похоже, вы не сталкивались с частными клиниками. :-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1874
Re: С 2025 года больницы и поликлиники Казахстана ждет...
Отправлено: 13.12.24 - 21:59
#3
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У нас абсолютно вся система т.н. "здравоохранения" заточена на получение дохода. Здоровье населения там имеет значение исключительно, как источник дохода.
То есть - Минздраву, а значит и государству, выгодно, чтобы люди болели. Ибо здоровый человек к ним деньги не принесёт.
Потому абсолютно вся эта система - в красной зоне по определению.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1585
Re: С 2025 года больницы и поликлиники Казахстана ждет...
Отправлено: 13.12.24 - 22:20
#4
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Цитата:
Ожидается, что в "красную" зону попадет 28 процентов поставщиков медуслуг, в "желтую" – 47 процентов, в "зеленую" – 25 процентов. Источник:

очень бы хотелось узнать, откуда эти "цифры"?
ожидают они :-x
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