Re: С 2025 года больницы и поликлиники Казахстана ждет...

Отправлено: - 21:59

У нас абсолютно вся система т.н. "здравоохранения" заточена на получение дохода. Здоровье населения там имеет значение исключительно, как источник дохода.

То есть - Минздраву, а значит и государству, выгодно, чтобы люди болели. Ибо здоровый человек к ним деньги не принесёт.

Потому абсолютно вся эта система - в красной зоне по определению.