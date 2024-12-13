Отправлено: - 17:14

ACROS:

ПЯТЬДЕСЯТЬ ТРИ процента - это слишком уж много.

За повышение тарифа выступили депутаты от партии "AMANAT": Омаргали Байгабулов, Тоты Айтмагамбетова, Гульшат Жумабаева, Надежда Костенюк, Гульвира Кудайкулова, Дмитрий Павленко, Багитбек Сандыбеков, Михаил Федяшин.



Воздержались Арман Есмагамбетов и Гульфия Дандыбаева из партии "AMANAT".





Цитата:Вопрос всегда стоит в программе цена-качествоРуководители тоо утверждали что без повышения цены они ну никак не смогут справится с потоком мусора в растущем городеНе хватает машин, зарплат итдОкей.А где индикаторы нынешнего состояния уборки мусора?Тоесть странный моментОни сейчас то город не обслуживают на ту сумму которую мы платимМусорки переполнены уже года три-четыреОткуда мы можем знать что они будут делать свою работу нормально после повышения тарифа?Где рычаги давления то на них? Где карта эффективности?Ну повысили они тариф, зарплата у мусорщиков увеличится и дальше что?Машины чаще будут приезжать за мусором?Машины закупят большие?Баки большие поставят?Где эти показатели и сроки?И где конкурс вообще?Это как я приду к парикмахеру он скажет что его услуги теперь стоят не 2500 а 3000 тысОкейЯ развернулся и ушел к соседнему парикмахеру где услуга та же стоит 2700Что никто прям не хочет на рынок вывоза мусора зайти? Не верю, в Рудном целая война была между мусорными компаниями а у нас монополия с какого-то фигаДругой момент котрый подняла вроде бы Сергазинова (депутатша маслихата)У нас должников по городу вроде бы 30 % кто за мусор вообще не платитПочему я должен покрывать их расходы?Ищите этих должников выбирайте по суду оплатуТогда можно говорить о повышенииА пока они свои внутренние резервы не проанализировали сразу лезут вешать свои косяки на потребителейЦитата:Партия Нур Отан была Назарбаевской партиейНу понятно диктатура, восточный автократАналог партии БААС итдА эта партия "заложников" с какой программой сидит? У нас же диктатура закончилась вроде?С фигали бывшие назарбаевские партийцы сидят и чето там за нас решают?Не пора бы на свалку истории?Вообще акимату города и области давно пора сделать на площади стендС фотографиями городских и областных депутатовЧтобы население в лицо могло узнать всех кто голосует против народа