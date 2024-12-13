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Восемь - "за". Депутаты большинством голосов все-таки поддержали рост тарифа на вывоз мусора в Костанае
Восемь - "за". Депутаты большинством голосов все-таки поддержали рост тарифа на вывоз мусора в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50717
Восемь - "за". Депутаты большинством голосов все-таки поддержали рост тарифа на вывоз мусора в Костанае
Отправлено: 13.12.24 - 16:40
Сессия городского маслихата состоялась сегодня, 13 декабря. В голосовании участвовали 15 из 20 депутатов. Вопрос, ранее вызвавший больше всего дискуссий как среди депутатов, так и среди населения, - повышение тарифа на вывоз мусора на 53%.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6946
Re: Восемь - "за". Депутаты большинством голосов...
Отправлено: 13.12.24 - 16:40
Цитата://повышение тарифа на вывоз мусора на 53%.//
ПЯТЬДЕСЯТЬ ТРИ процента - это слишком уж много.
Можно узнать КТО сидит в участниках ТОО "Тазалык" ???
ПЯТЬДЕСЯТЬ ТРИ процента - это слишком уж много.
Можно узнать КТО сидит в участниках ТОО "Тазалык" ???
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17264
Re: Восемь - "за". Депутаты большинством голосов...
Отправлено: 13.12.24 - 17:14
Цитата:
Вопрос всегда стоит в программе цена-качество
Руководители тоо утверждали что без повышения цены они ну никак не смогут справится с потоком мусора в растущем городе
Не хватает машин, зарплат итд
Окей.
А где индикаторы нынешнего состояния уборки мусора?
Тоесть странный момент
Они сейчас то город не обслуживают на ту сумму которую мы платим
Мусорки переполнены уже года три-четыре
Откуда мы можем знать что они будут делать свою работу нормально после повышения тарифа?
Где рычаги давления то на них? Где карта эффективности?
Ну повысили они тариф, зарплата у мусорщиков увеличится и дальше что?
Машины чаще будут приезжать за мусором?
Машины закупят большие?
Баки большие поставят?
Где эти показатели и сроки?
И где конкурс вообще?
Это как я приду к парикмахеру он скажет что его услуги теперь стоят не 2500 а 3000 тыс
Окей
Я развернулся и ушел к соседнему парикмахеру где услуга та же стоит 2700
Что никто прям не хочет на рынок вывоза мусора зайти? Не верю, в Рудном целая война была между мусорными компаниями а у нас монополия с какого-то фига
Другой момент котрый подняла вроде бы Сергазинова (депутатша маслихата)
У нас должников по городу вроде бы 30 % кто за мусор вообще не платит
Почему я должен покрывать их расходы?
Ищите этих должников выбирайте по суду оплату
Тогда можно говорить о повышении
А пока они свои внутренние резервы не проанализировали сразу лезут вешать свои косяки на потребителей
Цитата:
Партия Нур Отан была Назарбаевской партией
Ну понятно диктатура, восточный автократ
Аналог партии БААС итд
А эта партия "заложников" с какой программой сидит? У нас же диктатура закончилась вроде?
С фигали бывшие назарбаевские партийцы сидят и чето там за нас решают?
Не пора бы на свалку истории?
Вообще акимату города и области давно пора сделать на площади стенд
С фотографиями городских и областных депутатов
Чтобы население в лицо могло узнать всех кто голосует против народа
ACROS:
ПЯТЬДЕСЯТЬ ТРИ процента - это слишком уж много.
ПЯТЬДЕСЯТЬ ТРИ процента - это слишком уж много.
Вопрос всегда стоит в программе цена-качество
Руководители тоо утверждали что без повышения цены они ну никак не смогут справится с потоком мусора в растущем городе
Не хватает машин, зарплат итд
Окей.
А где индикаторы нынешнего состояния уборки мусора?
Тоесть странный момент
Они сейчас то город не обслуживают на ту сумму которую мы платим
Мусорки переполнены уже года три-четыре
Откуда мы можем знать что они будут делать свою работу нормально после повышения тарифа?
Где рычаги давления то на них? Где карта эффективности?
Ну повысили они тариф, зарплата у мусорщиков увеличится и дальше что?
Машины чаще будут приезжать за мусором?
Машины закупят большие?
Баки большие поставят?
Где эти показатели и сроки?
И где конкурс вообще?
Это как я приду к парикмахеру он скажет что его услуги теперь стоят не 2500 а 3000 тыс
Окей
Я развернулся и ушел к соседнему парикмахеру где услуга та же стоит 2700
Что никто прям не хочет на рынок вывоза мусора зайти? Не верю, в Рудном целая война была между мусорными компаниями а у нас монополия с какого-то фига
Другой момент котрый подняла вроде бы Сергазинова (депутатша маслихата)
У нас должников по городу вроде бы 30 % кто за мусор вообще не платит
Почему я должен покрывать их расходы?
Ищите этих должников выбирайте по суду оплату
Тогда можно говорить о повышении
А пока они свои внутренние резервы не проанализировали сразу лезут вешать свои косяки на потребителей
Цитата:
За повышение тарифа выступили депутаты от партии "AMANAT": Омаргали Байгабулов, Тоты Айтмагамбетова, Гульшат Жумабаева, Надежда Костенюк, Гульвира Кудайкулова, Дмитрий Павленко, Багитбек Сандыбеков, Михаил Федяшин.
Воздержались Арман Есмагамбетов и Гульфия Дандыбаева из партии "AMANAT".
Воздержались Арман Есмагамбетов и Гульфия Дандыбаева из партии "AMANAT".
Партия Нур Отан была Назарбаевской партией
Ну понятно диктатура, восточный автократ
Аналог партии БААС итд
А эта партия "заложников" с какой программой сидит? У нас же диктатура закончилась вроде?
С фигали бывшие назарбаевские партийцы сидят и чето там за нас решают?
Не пора бы на свалку истории?
Вообще акимату города и области давно пора сделать на площади стенд
С фотографиями городских и областных депутатов
Чтобы население в лицо могло узнать всех кто голосует против народа
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7278
Re: Восемь - "за". Депутаты большинством голосов...
Отправлено: 13.12.24 - 18:42
Костанайцы должны пожаловаться Фролову, после рукопашной когда директору Ажара сломали ребра,у них и в мыслях нет мысли про повышение тарифа
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.01.07
- Сообщений:
- 77
Re: Восемь - "за". Депутаты большинством голосов...
Отправлено: 13.12.24 - 20:39
Цитата:
впервые за много времени (не буду говорить сколько) согласен с этим мнением. вообще не помню таких повышений, аж 53%! не 5,3 а 53!
abaika95:
впервые за много времени (не буду говорить сколько) согласен с этим мнением. вообще не помню таких повышений, аж 53%! не 5,3 а 53!
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 191
Re: Восемь - "за". Депутаты большинством голосов...
Отправлено: 13.12.24 - 21:14
Цитата:
у нас на КЖБИ (Маяковкского 117/2), поставили по моему 6 зеленых контейнеров, во первых они больше размером, во вторых каждый день их вывозят, муссорный коллапс случается только в выходные дни, когда тазалык не работает,
ну и дело за малым, найти и наказать тех кретинов которые не в состоянии донести мусор до контейрера, за домом Маяковского 117 свалку устроили из пакетов отдельные жильцы домов (Маяковского 115, 113, Чкалова 5 и 3)
abaika95:
Ну повысили они тариф, зарплата у мусорщиков увеличится и дальше что? Машины чаще будут приезжать за мусором? Машины закупят большие? Баки большие поставят? Где эти показатели и сроки? И где конкурс вообще?
Ну повысили они тариф, зарплата у мусорщиков увеличится и дальше что? Машины чаще будут приезжать за мусором? Машины закупят большие? Баки большие поставят? Где эти показатели и сроки? И где конкурс вообще?
у нас на КЖБИ (Маяковкского 117/2), поставили по моему 6 зеленых контейнеров, во первых они больше размером, во вторых каждый день их вывозят, муссорный коллапс случается только в выходные дни, когда тазалык не работает,
ну и дело за малым, найти и наказать тех кретинов которые не в состоянии донести мусор до контейрера, за домом Маяковского 117 свалку устроили из пакетов отдельные жильцы домов (Маяковского 115, 113, Чкалова 5 и 3)
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