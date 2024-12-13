Re: Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление...

Отправлено: - 20:18

Несколько лет назад на тиктоке кто-то экскурсию проводил,комментов и зрителей было больше чем надо, люди думали что объект сохранили,а тут на тебе:развалины,да ещё хотят выкупить за 20 лямов. Антикор как будто в рот воды набрал и ничего не делает, хотя есть причины для беспокойства