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Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление аэропорта в Аркалыке?»
Депутат — акимату области: «Кому нужно восстановление аэропорта в Аркалыке?»
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