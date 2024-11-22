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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.24 - 11:34
Цитата:
Нет, неправильно. На сайте нет угодных и неугодных. Если модератор может отредактировать комментарий без потери, он это делает.
Причина удаления вашего комментария была - модератор решил, что он оскорбительный.
Но действия модератора можно обжаловать. И тогда решение принимает главный редактор.
maxsaf:
Я правильно понял: угодных будут теперь корректировать, а неугодных удалять без причины?
Я правильно понял: угодных будут теперь корректировать, а неугодных удалять без причины?
Нет, неправильно. На сайте нет угодных и неугодных. Если модератор может отредактировать комментарий без потери, он это делает.
Причина удаления вашего комментария была - модератор решил, что он оскорбительный.
Но действия модератора можно обжаловать. И тогда решение принимает главный редактор.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3762
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.11.24 - 01:02
Ну тогда следующий вопрос, как будут относится к тем, кто после корректировки камментария, главным редактором, его (комментарий) ещё раз корректирует?
Во флуде
ПС - коррекция главредом 17.04, коррекция пользователем 17.44.
Это что бы потом вопросов не было.
[Исправлено: Эл-починно, 23.11.2024 - 02:05]
ПС - коррекция главредом 17.04, коррекция пользователем 17.44.
Это что бы потом вопросов не было.
[Исправлено: Эл-починно, 23.11.2024 - 02:05]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42585
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.11.24 - 01:57
Цитата:
Хех..
Вот не знал, что германец попадется на это.
Откорректировал через 40 секунд, ну минута получилась, германцы не знают что час времени ходит туда сюда?
Эл-починно:
тогда следующий вопрос, как будут относится к тем, кто после корректировки камментария, главным редактором, его (комментарий) ещё раз корректирует? Во флуде
тогда следующий вопрос, как будут относится к тем, кто после корректировки камментария, главным редактором, его (комментарий) ещё раз корректирует? Во флуде
Хех..
Вот не знал, что германец попадется на это.
Откорректировал через 40 секунд, ну минута получилась, германцы не знают что час времени ходит туда сюда?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.11.24 - 21:26
Цитата:
В какой ветке это было? Ссылку пришлите.
Эл-починно:
Ну тогда следующий вопрос, как будут относится к тем, кто после корректировки камментария, главным редактором, его (комментарий) ещё раз корректирует?
Ну тогда следующий вопрос, как будут относится к тем, кто после корректировки камментария, главным редактором, его (комментарий) ещё раз корректирует?
В какой ветке это было? Ссылку пришлите.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 1002
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.11.24 - 10:00
Добрый день. Натолкнулся случайно на статью
Еще три ПДП разработали в Костанае, почему то на других ресурсах этой информации не нашел
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.11.24 - 10:26
Цитата:
Спасибо за сообщение. Постараемся прийти на слушания
dandiv:
Добрый день. Натолкнулся случайно на статью
Добрый день. Натолкнулся случайно на статью
Спасибо за сообщение. Постараемся прийти на слушания
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 1002
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.11.24 - 10:56
Цитата:
Отлично, Спасибо! Думаю полезно будет жителям узнать кое какую информацию, один из ПДП очень большой участок затрагивает
Постараемся прийти на слушания
Отлично, Спасибо! Думаю полезно будет жителям узнать кое какую информацию, один из ПДП очень большой участок затрагивает
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 25573
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.12.24 - 20:03
Напоминание редакции: очередной флуд давно перевалил за 1000 страниц.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 730
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.12.24 - 09:39
Цитата:
Спасибо за напоминание!
maxsaf:
Напоминание редакции: очередной флуд давно перевалил за 1000 страниц.
Напоминание редакции: очередной флуд давно перевалил за 1000 страниц.
Спасибо за напоминание!
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 219
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.12.24 - 20:15
Цитата:
Редакция, а не могли бы вы собрать и выложить инфу о том , какие вопросы рассматривались на сессии городского маслихата в уходящем году 2024 году и кто из депутатов ( с фото ) как голосовал по обсуждаемым вопросам ?
Опубликовать конечно на ваших площадках
ПС Депутат от партии "Ак жол" Меруерт Жабаева после скандальной публикации в не менее скандальном паблике проголосовала против повышения тарифов.
[Исправлено: simkst, 13.12.2024 - 21:16]
[Исправлено: simkst, 13.12.2024 - 21:19]
[Исправлено: simkst, 13.12.2024 - 21:48]
Вообще акимату города и области давно пора сделать на площади стенд
С фотографиями городских и областных депутатов
Чтобы население в лицо могло узнать всех кто голосует против народа
Источник:
С фотографиями городских и областных депутатов
Чтобы население в лицо могло узнать всех кто голосует против народа
Источник:
Редакция, а не могли бы вы собрать и выложить инфу о том , какие вопросы рассматривались на сессии городского маслихата в уходящем году 2024 году и кто из депутатов ( с фото ) как голосовал по обсуждаемым вопросам ?
Опубликовать конечно на ваших площадках
ПС Депутат от партии "Ак жол" Меруерт Жабаева после скандальной публикации в не менее скандальном паблике проголосовала против повышения тарифов.
[Исправлено: simkst, 13.12.2024 - 21:16]
[Исправлено: simkst, 13.12.2024 - 21:19]
[Исправлено: simkst, 13.12.2024 - 21:48]
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