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тогда следующий вопрос, как будут относится к тем, кто после корректировки камментария, главным редактором, его (комментарий) ещё раз корректирует? Во флуде

Цитата:Хех..Вот не знал, что германец попадется на это.Откорректировал через 40 секунд, ну минута получилась, германцы не знают что час времени ходит туда сюда?