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Сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов Казахстана отнесут к государственным секретам
Сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов Казахстана отнесут к государственным секретам
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