не профессионально как-то аким болтнул может быть для красного словца в частной беседе а журналист сломя голову побежал публиковать "скандалище"!!)) по этике журналиста 2.3. Журналист воздерживается от публикации и распространения преждевременной информации либо отмечает непроверенный характер сообщения во избежание дестабилизации общественного порядка, разжигания социальной розни. 3.2. Журналист использует законные способы получения информации, не оказывает давление на источник информации. 4.3. Журналист прилагает максимум усилий для получения информации из различных источников в целях достоверности, полноты и объективности. 4.4. Журналист четко разграничивает факты, мнения, оценки, прогнозы, версии и предположения, включая свою личную точку зрения.
зачем было акима поселка подставлять? журналист не мог не знать что он своей публикацией подставит человека. если действительно разговор был и аким такое сказал звонишь акиму города спрашиваешь "вот у нас тут инфа появилась что местное руководство поселка было против строительства вытрезвителя подтвердите эту информацию? не подтверждаете? окей мы так и напишем далее выходит статья " в октябрьском построят медвытрезвитель, по неназванному источнику местное руководство было против строительства но аким города решил строить. данную информацию аким города нам не подтвердил решайте сами кому верить
а так некрасиво как то вышло
а для руководства лисаковска получился эффект барбары стрейзанд теперь все будут думать что аким города надавил на акима села и в деле строительства и в деле написания заявления
Здание городского акимата- режимный обьект и оно по любому оборудовано системой видеонаблюдения. Факт встречи могут КОСВЕННО подтвердить записи с видеокамер при достаточном разрешении камер, что бы распознать лица.
Цитата:
abaika95: так некрасиво как то вышло
Аким посёлка - САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ фигура, тем более его как бы вроде ВЫБРАЛИ ( власть же хвалится ВЫБОРНОСТЬЮ акимов) и он ПОДОТЧЁТЕН только перед СВОИМИ избирателями( как раз - эта ситуация как лакмусная бумажка, что бы проверить не декларируемую, а реальную САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ акимов всех уровней) и он знал, по крайней мере должен был знать - кто такой этот Сушко - это же такие же работяги как и полиция - при них надо рот держать НА ЗАМКЕ, тем более находясь на общественно- политической работе.
Красиво или некрасиво - нет такого понятия в номенклатурной должности. Будем посмотреть как он выкрутиться из этой ситуации. И нашим и вашим - уже очевидно НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ, тем более что - будущий ремонт этого здания - это будущие БЮДЖЕТНЫЕ деньги, тендер, освоение денег и много чего связанное с этим.
Цитата://подорвали не только мою репутацию перед руководством города, но и перед коллегами.//
Интересно: - как и чем можно подорвать свою репутацию перед акимчиками сёл ?? Им же по барабану - будет или не будет вытрезвитель в Октябрьском.
Цитата//сами прекрасно понимаете... я покину данную должность.//
В данном случае: - общественный РЕЗОНАНС - это пока единственный путь его спасения от его болтливого языка и дальнейшей работы в системе гос.службы - аким Лисаковки не станет после волны публикации и общественного НЕПРИНЯТИЯ вопроса переоборудования здания в вытрезвитель УВОЛЬНЯТЬ его с должности акима посёлка - из чувства САМОСОХРАНЕНИЯ и элементарно - ПОБОИТЬСЯ. Потом по проишествии некоторого времени, как волна АЖТОТАЖА спадёт, может уберёт его оттуда, а может и оставить - всё зависит от обстоятельств строительства.
Если аким села, которого выбрало население, а не назначали, вообще наотрез отрицает факт встречи его с редактором газеты, не говоря уже о разговоре насчет постройки ЦВАД, то суду достаточно, чтобы видео или свидетели в суде подтвердили факт встречи акима села с редактором в период подготовки к праздничным мероприятиям прямо перед зданием горакимата. Затем установят был ли факт ссоры между акимом Лисаковска и акимом села насчет постройки ЦВАД в бывшем здании тира, если был, то суд это обстоятельство примет как доказательство. Если не установит суд порочащих акима села обстоятельств, то не будет состава правонарушения. Изначально видно, что никакой клеветы нет, и этот факт подтвердит филологическая экспертиза!
ACROS: Аким посёлка - САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ фигура, тем более его как бы вроде ВЫБРАЛИ
И чё что выбрали? У него начальников чтоли теперь нет? В административном плане он подчиняется Акиму города Если его выбрали не значит что он там ренегат, чё хочет то делает,чё хочет то и говорит Есть корпоративные рамки Если он пожаловался журналисту что его "нагибает" аким города а сам он ниче ответить не смог, ну уходи с должности Чё ты ноешь то журналистам? А если хотел так "подставить" ибраева (что очень похоже) то не давал бы заднюю а действовал бы дальше Нет побежал в суд.
Цитата:
ACROS: и он знал, по крайней мере должен был знать - кто такой этот Сушко - это же такие же работяги как и полиция - при них надо рот держать НА ЗАМКЕ, тем более находясь на общественно- политической работе.
Ну не всегда Если журналист прикормленный к примеру или лояльный почему бы не выдать ему инфу? Темболее не под запись а в частном разговоре? А тут бац журналист его подставил Ведь сам сушко заявляет что разговор был не под запись Цитата:
ACROS: Здание городского акимата- режимный обьект и оно по любому оборудовано системой видеонаблюдения. Факт встречи могут КОСВЕННО подтвердить записи с видеокамер при достаточном разрешении камер, что бы распознать лица.
И что дальше? Доказать разговор всеровно не получится А факт вранья акима что он не встречался с журналистом не доказывает факт разговора всеровно
Какие все обидчивые! Ну так тогда журналисту надо встречный иск подать. Опозорил, его аким, как журналиста, перед коллегами стыдно, аж кушать не может, подписчиков потерял пять, нет десять, вруном пытается сделать и т.д. Судам прибавится работы и журналистам о чем писать будет. А если серьезно, то власти приучают журналистов к стилю, об акимах либо хорошо, либо никак.
Я не робот: Аким поселка открыто подтвердил то, что итак все знают. Интересно, как теперь он будет выкручиваться, после слов акима города о слышащем государстве.
Он в суде будет вынужден подтвердить, что журналист не клеветал на него, не порочил его своей статьей,потому что аким Лисаковска подтвердил, что у населения поселка не спросил насчет постройки вытрезвителя. Это означает, если аким села не подтвердит, что он был тоже против строительства, со ссылкой на население, то теряет доверие населения и акима города тоже, то ему грозит увольнение Вот вам пример хамелеонства. Так было в царские времена, если помните отрывок из стиха "Вот приедет барин, барин все рассудит!" Барин в то время был вместо суда!
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