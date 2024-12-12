Отправлено: - 23:28

ACROS:

Аким посёлка - САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ фигура, тем более его как бы вроде ВЫБРАЛИ

ACROS:

и он знал, по крайней мере должен был знать - кто такой этот Сушко - это же такие же работяги как и полиция - при них надо рот держать НА ЗАМКЕ, тем более находясь на общественно- политической работе.

ACROS:

Здание городского акимата- режимный обьект и оно по любому оборудовано системой видеонаблюдения. Факт встречи могут КОСВЕННО подтвердить записи с видеокамер при достаточном разрешении камер, что бы распознать лица.

Цитата:И чё что выбрали? У него начальников чтоли теперь нет?В административном плане он подчиняется Акиму городаЕсли его выбрали не значит что он там ренегат, чё хочет то делает,чё хочет то и говоритЕсть корпоративные рамкиЕсли он пожаловался журналисту что его "нагибает" аким города а сам он ниче ответить не смог, ну уходи с должностиЧё ты ноешь то журналистам? А если хотел так "подставить" ибраева (что очень похоже) то не давал бы заднюю а действовал бы дальшеНет побежал в суд.Цитата:Ну не всегдаЕсли журналист прикормленный к примеру или лояльный почему бы не выдать ему инфу? Темболее не под запись а в частном разговоре?А тут бац журналист его подставилВедь сам сушко заявляет что разговор был не под записьЦитата:И что дальше?Доказать разговор всеровно не получитсяА факт вранья акима что он не встречался с журналистом не доказывает факт разговора всеровно