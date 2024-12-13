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≡ Сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов Казахстана отнесут к государственным секретам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50715
Сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов Казахстана отнесут к государственным секретам
Отправлено: 13.12.24 - 14:03
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Информация о здоровье и личной жизни бывших президентов Казахстана и членов их семей будет отнесена к государственным секретам и будет запрещена к распространению. Соответствующие поправки одобрил сенат.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
532
Re: Сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов...
Отправлено: 13.12.24 - 14:03
#1
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Ну вот и определился вектор секретности! Теперь будем знать из СМИ.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
210
Re: Сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов...
Отправлено: 13.12.24 - 15:32
#2
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А они кто? Небожители? Или граждане РК, подчиняющиеся ее законам? Пусть будут как ВСЕ
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1871
Re: Сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов...
Отправлено: 13.12.24 - 16:55
#3
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Ещё один повод для всего мира похохотать над Казахстаном.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7277
Re: Сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов...
Отправлено: 13.12.24 - 18:37
#4
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Не думаю,что трудящиеся остановят производство и будут слушать того глашатая,который будет вещать о состоянии елбасы,как это делали при Ленине, когда вождь пролетариата поплохел после покушения
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