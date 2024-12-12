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≡ “Астана“ забила гол-красавец в матче против “Челси“
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50715
“Астана“ забила гол-красавец в матче против “Челси“
Отправлено: 12.12.24 - 23:56
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На Центральном стадионе в Алматы стартовал матч пятого тура общего этапа Лиги конференций, передает Tengri Sport. "Астана" проигрывает "Челси" со счетом 3:1. Счет в матче на 14-й минуте открыл 18-летний нападающий "Челси" Марк Гиу, который пробежался по правому флангу и без сопротивления отправил мяч в сетку ворот. Спустя еще четыре минуты испанец оформил дубль.

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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2160
Re: “Астана“ забила гол-красавец в матче против “Челси“
Отправлено: 12.12.24 - 23:56
#1
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Цитата:
португальский вингер Педру Нету (55 миллионов евро) и француз Аксель Дисаси (35 миллионов евро).

Источник:


Вся Казахстанская премьер-лига 2024г - 13 команд Общая рыночная стоимость- 80,92 млн €....13 команд по 11 игроков =143 игрока должны играть против Челси !!!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
532
Re: “Астана“ забила гол-красавец в матче против “Челси“
Отправлено: 13.12.24 - 13:21
#2
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Унижение и напрасно потраченные бюджетные деньги! Зачем вообще тренироваться круглым мячом? Надо таким футболистам после проигрыша для тренировки в целях достижения мастерства выдавать квадратный мяч и не выдавать зарплату! Любая команда обыгрывает любую команду гос-ва! Позор!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6946
Re: “Астана“ забила гол-красавец в матче против “Челси“
Отправлено: 13.12.24 - 16:33
#3
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Цитата://португальский вингер Педру Нету (55 миллионов евро) и француз Аксель Дисаси (35 миллионов евро).//

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
80,92 млн €....13 команд по 11 игроков =143 игрока


Если уж и сравнивать по деньгам, то тогда: - "...за 18 лет на велокоманду "Астана" из гос.бюджета потрачено 360 000 000 евро...". кто то может сказать - что деньги не из гос.бюджета, а из "САМКИ" - но это же квазигосударсвенное обьединение - то есть- государство в государстве или же - элитное казахское государство в простом казахском государстве.
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