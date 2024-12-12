Отправлено: - 16:33

ПолиграфЪ Боярышников:

80,92 млн €....13 команд по 11 игроков =143 игрока

Цитата://португальский вингер Педру Нету (55 миллионов евро) и француз Аксель Дисаси (35 миллионов евро).//Цитата:Если уж и сравнивать по деньгам, то тогда: - "...за 18 лет на велокоманду "Астана" из гос.бюджета потрачено 360 000 000 евро...". кто то может сказать - что деньги не из гос.бюджета, а из "САМКИ" - но это же квазигосударсвенное обьединение - то есть- государство в государстве или же - элитное казахское государство в простом казахском государстве.