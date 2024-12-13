Арестованы элитные квартиры, Mercedes и Rolex Перизат Кайрат
Отправлено: 13.12.24 - 12:17
С санкции суда арестована недвижимость и имущество соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Она подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. Читать новость
Точно не помню какой год (кажется 2006?) ,в области резко закончился сахар и соль. Склады закрылись и как только пришел через неделю состав,отпускали продукт прямо с вагона. Там запомнилась мне завскладом молоденькая кореяночка Марина,уж больно шустрая была,успевала отпускать товар сразу нескольким клиентам,при этом наличные складовала прямо в сумочку за спиной,а в кабинете (будка прямо на складе) вся была забита деньгами. Приезжаю через неделю,что я слышу, Марина и вся наличность исчезли в неизвестном направлении. При этом мама Марины тоже исчезла. До сих пор никто не знает куда уехала сотрудница сахарного центра...
Ещё был случай. С Руднянского ЦУМа украли ювелирные изделия целого отдела на очень большую сумму. Полисмены вроде вышли на след воришек,даже поимали главаря,присудили срок и тут начинается самое интересное,преступник сидит в тюрьме,а куда девались ценности не говорит. Отсидев положенное,выходит на свободу и начинается детектив как в том фильме из джентльмен удачи. Самое удивительное,пропажа до сих пор не возвращена и где сиделец и пропажа до сих пор никто не знает.
Не надо отклоняться от темы! Все эти действия указанные в статье, применимы ко всем лицам, которые думают совершить правонарушение или преступление, и Перизат не первая и не последняя! Возмущает факт наглости и высшей меркантильности молодой женщины, не имеющей никаких нарушений в своей сознательной жизни, которой доверяли многие и она это доверие прервала своими действиями, зная, что гос-во и многие граждане не будет строго наказывать, если даже нет смертной казни к коррупционерам, убийцам, мошенникам, педофилам и другим, совершившим тяжкие преступления и видимо эти обстоятельства толкают многих на совершение преступлений, это когда сознание о безнаказанности знает, но не сдерживает от совершения преступления, самонадеянно, надеясь, что гос-во жалостливое, не карающее в должной мере преступников, совершающих хищения бюджета на 2 и более миллиарда. Примеров много! И пока власть не восстановит смертную казнь, на Справедливость в отношении опасных преступников, не стоит ждать. Неисключено, что со временем, из-за отсутствия смертной казни, могут создать дефицит бюджета на социальные программы в гос-ве или нехватку бюджета будут восполнять за счет займов, окончательно потеряв доверие народа!
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