Re: Арестованы элитные квартиры, Mercedes и Rolex Перизат Кайрат

Отправлено: - 13:14

Не надо отклоняться от темы! Все эти действия указанные в статье, применимы ко всем лицам, которые думают совершить правонарушение или преступление, и Перизат не первая и не последняя! Возмущает факт наглости и высшей меркантильности молодой женщины, не имеющей никаких нарушений в своей сознательной жизни, которой доверяли многие и она это доверие прервала своими действиями, зная, что гос-во и многие граждане не будет строго наказывать, если даже нет смертной казни к коррупционерам, убийцам, мошенникам, педофилам и другим, совершившим тяжкие преступления и видимо эти обстоятельства толкают многих на совершение преступлений, это когда сознание о безнаказанности знает, но не сдерживает от совершения преступления, самонадеянно, надеясь, что гос-во жалостливое, не карающее в должной мере преступников, совершающих хищения бюджета на 2 и более миллиарда. Примеров много! И пока власть не восстановит смертную казнь, на Справедливость в отношении опасных преступников, не стоит ждать. Неисключено, что со временем, из-за отсутствия смертной казни, могут создать дефицит бюджета на социальные программы в гос-ве или нехватку бюджета будут восполнять за счет займов, окончательно потеряв доверие народа!