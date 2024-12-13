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"Оказалось, что все вы против" - Аким Лисаковска предложил отказаться от строительства медвытрезвителя недалеко от школы в п. Октябрьский
"Оказалось, что все вы против" - Аким Лисаковска предложил отказаться от строительства медвытрезвителя недалеко от школы в п. Октябрьский
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50715
"Оказалось, что все вы против" - Аким Лисаковска предложил отказаться от строительства медвытрезвителя недалеко от школы в п. Октябрьский
Отправлено: 13.12.24 - 09:57
"Вообще, в целом, как настроение насчет этого ЦВАДа? Все против или кто-то за?" – спросил Ибраев. В ответ жители начали возмущаться и выступать резко против центра. "Зачем он нужен тут?" - спрашивали собравшиеся.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 394
"Оказалось, что все вы против" - Аким Лисаковска предложил отказаться от строительства медвытрезвителя недалеко от школы в п. Октябрьский
Отправлено: 13.12.24 - 09:57
Слишком много пиетета перед должностью акима, "я как аким, аким сказал, аким подумал" и прочая болтовня, аким любого уровня это "слуга народа" наемниый рабочий если на то пошло, пора уходить от порочной практики культа личности чиновника, акима или местного бая в лице директора тоо, заставить работать, платить налоги и т.д. чинопочитание кончается, у соседей тяжёлая борьба а мы смотрим что там аким скажет, все это сценарии мирного времени, народу часто есть нечего в долгах по самые уши
[Исправлено: ОГПУ, 13.12.2024 - 17:27]
[Исправлено: ОГПУ, 13.12.2024 - 17:27]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17264
Re: "Оказалось, что все вы против" - Аким Лисаковска...
Отправлено: 13.12.24 - 11:47
Цитата:
Эээээм
А он уже общался с депутатами и знает их мнение?))
Или он не правильно выразился и надо было сказать
"Мнение депутатов СОВПАДЕТ с мнением противников ЦВАДа, я так чувствую")))
А аким знает что такое выборка респондентов? Категории населения? Статистика?
Мало что к нему на встречу пришли бабушки и прокричали что они против вытрезвителя
А вдруг в целом большинство населения за этот объект просто они на работе и не смогли придти?
Что на поводу у крикунов надо идти?
Так они тебе завтра любое решение будут ломать крича на собраниях
Вот они отстояли этот объект, решишь ты завтра в другом месте вытрезвитель строить, выйдут и там возмущенные люди и также будут кричать и что делать? До бесконечности искать место?
Проведите сход жителей поселка в выходные
Позовите депутатов (раз их население даже не знает)
Предложите на выбор 3-4 места под строительство
Пусть депутаты по факту мнения жителей голосуют и там же выбирают где строить.
Всё.
Депутаты для этого и нужны. Принимать на себя критику и удар снизу по факту решений власти
Абиль не даст соврать)
Абай Ибраев сообщил, что мнение депутатов совпадает с мнением противников ЦВАДа.
- Я думаю, что этот вопрос уже решен. Положительно, в вашу сторону, - резюмировал аким.
- Я думаю, что этот вопрос уже решен. Положительно, в вашу сторону, - резюмировал аким.
Эээээм
А он уже общался с депутатами и знает их мнение?))
Или он не правильно выразился и надо было сказать
"Мнение депутатов СОВПАДЕТ с мнением противников ЦВАДа, я так чувствую")))
А аким знает что такое выборка респондентов? Категории населения? Статистика?
Мало что к нему на встречу пришли бабушки и прокричали что они против вытрезвителя
А вдруг в целом большинство населения за этот объект просто они на работе и не смогли придти?
Что на поводу у крикунов надо идти?
Так они тебе завтра любое решение будут ломать крича на собраниях
Вот они отстояли этот объект, решишь ты завтра в другом месте вытрезвитель строить, выйдут и там возмущенные люди и также будут кричать и что делать? До бесконечности искать место?
Проведите сход жителей поселка в выходные
Позовите депутатов (раз их население даже не знает)
Предложите на выбор 3-4 места под строительство
Пусть депутаты по факту мнения жителей голосуют и там же выбирают где строить.
Всё.
Депутаты для этого и нужны. Принимать на себя критику и удар снизу по факту решений власти
Абиль не даст соврать)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7277
Re: "Оказалось, что все вы против" - Аким Лисаковска...
Отправлено: 13.12.24 - 12:03
Что скажет аким,если другая толпа потребует оставить вытрезвитель на месте,полисменам не возить алкашей куда-нибудь далеко,все таки центр,протрезвел и домой пешочком. Уж больно покладист чиновник или хочет угодить всем и сразу
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 532
Re: "Оказалось, что все вы против" - Аким Лисаковска...
Отправлено: 13.12.24 - 12:55
Это хамелеонство! Завтра скажет вышестоящий начальник, что надо в Октябрьском строить и все, наверное он выполнит его указание! Население в лице 5-10 человек скажет, что нельзя ближе 50 метров строить здание для лечения и содержания алкашей, аким снова будет за них! То есть верхи не могут работать перед тем как вынести свое решение, нет логики, мотивированности, обоснований. Решение должно быть аргументированным, обоснованным и законным, то есть основанном на действующем законодательстве, и все! Чтобы быть управленцем нужна юридическая грамотность во всех сферах, в том числе и в экономической, а иначе будешь только на побегушках: сделай то, сделай другое, а почему плохо, а почему и потому что!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6946
Re: "Оказалось, что все вы против" - Аким Лисаковска...
Отправлено: 13.12.24 - 17:03
Цитата:
Цитата:
- "....общественный РЕЗОНАНС - это пока единственный путь его спасения..."
Я был ПРАВ- аким города не будет ОБЩЕСТВЕННЫМИ деньгами рисковать СВОИМ карьерным ростом.
Только вопрос: - а, где ВНУТРЕННАЯ политика ???
Чем они занимаются ??
Изучение общественного мнения и ДОКЛАДАТЬ об этом главному акиму - это их ГЛАВНЫЙ хлеб.
Налицо - ПРОКОЛ администрации города.
С этим , ладно - Ибраев разберётся - аким он уже ОПЫТНЫЙ, не первый город берёт,да если что, Марат его подсрахует.
Что будет делать теперь этот ФЛЮГЕР - аким посёлка ?
abaika95:
Цитата:
абике:
- "....общественный РЕЗОНАНС - это пока единственный путь его спасения..."
Я был ПРАВ- аким города не будет ОБЩЕСТВЕННЫМИ деньгами рисковать СВОИМ карьерным ростом.
Только вопрос: - а, где ВНУТРЕННАЯ политика ???
Чем они занимаются ??
Изучение общественного мнения и ДОКЛАДАТЬ об этом главному акиму - это их ГЛАВНЫЙ хлеб.
Налицо - ПРОКОЛ администрации города.
С этим , ладно - Ибраев разберётся - аким он уже ОПЫТНЫЙ, не первый город берёт,да если что, Марат его подсрахует.
Что будет делать теперь этот ФЛЮГЕР - аким посёлка ?
-
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