Отправлено: - 11:47

Абай Ибраев сообщил, что мнение депутатов совпадает с мнением противников ЦВАДа.



- Я думаю, что этот вопрос уже решен. Положительно, в вашу сторону, - резюмировал аким.





Цитата:ЭээээмА он уже общался с депутатами и знает их мнение?))Или он не правильно выразился и надо было сказать"Мнение депутатов СОВПАДЕТ с мнением противников ЦВАДа, я так чувствую")))А аким знает что такое выборка респондентов? Категории населения? Статистика?Мало что к нему на встречу пришли бабушки и прокричали что они против вытрезвителяА вдруг в целом большинство населения за этот объект просто они на работе и не смогли придти?Что на поводу у крикунов надо идти?Так они тебе завтра любое решение будут ломать крича на собранияхВот они отстояли этот объект, решишь ты завтра в другом месте вытрезвитель строить, выйдут и там возмущенные люди и также будут кричать и что делать? До бесконечности искать место?Проведите сход жителей поселка в выходныеПозовите депутатов (раз их население даже не знает)Предложите на выбор 3-4 места под строительствоПусть депутаты по факту мнения жителей голосуют и там же выбирают где строить.Всё.Депутаты для этого и нужны. Принимать на себя критику и удар снизу по факту решений властиАбиль не даст соврать)