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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17242
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 14:25
Цитата:
Нарушение
Или ты не заметил как все СМИ и граждане возмутились этим? Сову на глобус пытаешься натянуть?
simkst:
Вопрос эксперту: А что было в прошлую пятницу в Алматы ?
Вопрос эксперту: А что было в прошлую пятницу в Алматы ?
Нарушение
Или ты не заметил как все СМИ и граждане возмутились этим? Сову на глобус пытаешься натянуть?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17242
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 14:31
Цитата:
Это называется не понимает реалий
Если раньше никто бы шибко и не заметил что у него меню на гос языке нет
Ну штрафанули бы и меню появилось бы
То сейчас он полез в интернет доказывать что никому ничего не обязан
Ну и получил по жопе естественно
Теперь как Макс будет плакаться что его злые нацисты обидели плак-плак
А он тихий безобидный шовик просто хотел борзеть в стране где гос язык казахский доказывая что не обязан никого обслуживать на гос языке
В соседней России попробуй татарин сказать что не будет на русском обслуживать, через сколько минут к нему прибежит националистическая "русская община " и разгромит ему магазин?
А у нас культурно, просто обвалили рейтинг заведения и публично пропесочили
maxsaf: Ты видимо вообще не в курсах чё происходит. Вон, даже Германия ожидает ОТТОК сирийцев:Германия может ожидать хоть приход розовых единорогов Факт в том что беженцев сейчас будет ещё большеЦитата:
saba:
Администрация ответила:" Мой персонал не обязан разговаривать на казахском языке".
Администрация ответила:" Мой персонал не обязан разговаривать на казахском языке".
Это называется не понимает реалий
Если раньше никто бы шибко и не заметил что у него меню на гос языке нет
Ну штрафанули бы и меню появилось бы
То сейчас он полез в интернет доказывать что никому ничего не обязан
Ну и получил по жопе естественно
Теперь как Макс будет плакаться что его злые нацисты обидели плак-плак
А он тихий безобидный шовик просто хотел борзеть в стране где гос язык казахский доказывая что не обязан никого обслуживать на гос языке
В соседней России попробуй татарин сказать что не будет на русском обслуживать, через сколько минут к нему прибежит националистическая "русская община " и разгромит ему магазин?
А у нас культурно, просто обвалили рейтинг заведения и публично пропесочили
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17242
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 14:35
Цитата:
Еще б тебя в стране где гос язык казахский напрягло меню на казахском
Мог сказать что напрягает когда меню только на казахском без дубляжа на русский
Вот это неправильно
Данные заведения просто отталкивают от себя часть активных покупателей и потребителей
Вот у нас в Костанае открылось кафе казахской кухни (не прошло и 30 лет)
Так там меню на казахском, русском и английском.
Не стыдно теперь гостей с Европы пригласить.
А то при вопросе иностранцев где у нас тут национальная кухня , приходилось отвечать что ближайшая в Астане))
Vit:
Меня не напрегает меню на казахском языке.
Меня не напрегает меню на казахском языке.
Еще б тебя в стране где гос язык казахский напрягло меню на казахском
Мог сказать что напрягает когда меню только на казахском без дубляжа на русский
Вот это неправильно
Данные заведения просто отталкивают от себя часть активных покупателей и потребителей
Вот у нас в Костанае открылось кафе казахской кухни (не прошло и 30 лет)
Так там меню на казахском, русском и английском.
Не стыдно теперь гостей с Европы пригласить.
А то при вопросе иностранцев где у нас тут национальная кухня , приходилось отвечать что ближайшая в Астане))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6129
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 14:54
Цитата:
Песец, очередное граммофонство, при чём тут Америка, вы хоть вникали бы .
До 2008 года Абхазия была частью Грузии, при поддержке России сепаратный регион отделился, в последующем россияне их датировали, теперь закроют школы и детские сады, а виновата проклятая Америка. При советах служил в Грузии, как говорится здравнице советов и не понаслышке знаю как они жили.
[Исправлено: Kairat stayer, 10.12.2024 - 15:55]
maxsaf:
В Абхазии закроют школы и детские сады. Власти приняли такое решение на фоне усугубившегося энергодефицита, сообщает ТАСС со ссылкой на слова исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы.
Цитата: Ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о беспошлинном ввозе товаров отложили. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Совете Госдумы.
Ниче, Америка поможет
В Абхазии закроют школы и детские сады. Власти приняли такое решение на фоне усугубившегося энергодефицита, сообщает ТАСС со ссылкой на слова исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы.
Цитата: Ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о беспошлинном ввозе товаров отложили. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Совете Госдумы.
Ниче, Америка поможет
Песец, очередное граммофонство, при чём тут Америка, вы хоть вникали бы .
До 2008 года Абхазия была частью Грузии, при поддержке России сепаратный регион отделился, в последующем россияне их датировали, теперь закроют школы и детские сады, а виновата проклятая Америка. При советах служил в Грузии, как говорится здравнице советов и не понаслышке знаю как они жили.
[Исправлено: Kairat stayer, 10.12.2024 - 15:55]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1100
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 15:17
Цитата:
Цитата:
В одном случае владелец шовинист.
В другом, пусть даже и гипотетическом, он просто отталкивает от себя покупателей и потребителей.
При том что случаи идентичны. Как бы да, логично.
abaika95:
А он тихий безобидный шовик просто хотел борзеть в стране где гос язык казахский доказывая что не обязан никого обслуживать на гос языке
А он тихий безобидный шовик просто хотел борзеть в стране где гос язык казахский доказывая что не обязан никого обслуживать на гос языке
Цитата:
abaika95:
Мог сказать что напрягает когда меню только на казахском без дубляжа на русский Вот это неправильно Данные заведения просто отталкивают от себя часть активных покупателей и потребителей
Мог сказать что напрягает когда меню только на казахском без дубляжа на русский Вот это неправильно Данные заведения просто отталкивают от себя часть активных покупателей и потребителей
В одном случае владелец шовинист.
В другом, пусть даже и гипотетическом, он просто отталкивает от себя покупателей и потребителей.
При том что случаи идентичны. Как бы да, логично.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17242
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 16:19
Цитата:
Владелец обязан обслуживать на гос языке
Второй язык может хоть нанайский сделать
Если я в России буду обслуживать только на английском игнорируя русский через сколько меня оштрафуют и сожгут кафе? Цитата:
Макс просто думает что Абхазия это область Грузии до сих пор)
Кстати Америка поможет
Чё бы нет?
Чтобы на Кавказе у России был очаг напряжённости
Сейчас спокойно туда США зайдет и сразу же признает республику
И кердык всему черноморскому побережью России
Молодцы чё
Умеют выстраивать отношения с соседями
Если у тебя по периметру все бывшие друзья стали врагами может задать вопросы себе? Может это ты чудак на букву М раз с тобой так дружить все хотят
[Исправлено: abaika95, 10.12.2024 - 17:20]
Карачун:
В одном случае владелец шовинист. В другом, пусть даже и гипотетическом, он просто отталкивает от себя покупателей и потребителей. При том что случаи идентичны. Как бы да, логично.
В одном случае владелец шовинист. В другом, пусть даже и гипотетическом, он просто отталкивает от себя покупателей и потребителей. При том что случаи идентичны. Как бы да, логично.
Владелец обязан обслуживать на гос языке
Второй язык может хоть нанайский сделать
Если я в России буду обслуживать только на английском игнорируя русский через сколько меня оштрафуют и сожгут кафе? Цитата:
Kairat stayer:
Ниче, Америка поможет
Ниче, Америка поможет
Макс просто думает что Абхазия это область Грузии до сих пор)
Кстати Америка поможет
Чё бы нет?
Чтобы на Кавказе у России был очаг напряжённости
Сейчас спокойно туда США зайдет и сразу же признает республику
И кердык всему черноморскому побережью России
Молодцы чё
Умеют выстраивать отношения с соседями
Если у тебя по периметру все бывшие друзья стали врагами может задать вопросы себе? Может это ты чудак на букву М раз с тобой так дружить все хотят
[Исправлено: abaika95, 10.12.2024 - 17:20]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1100
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 17:13
Цитата:
Начну с того что я не был в каждом уголке РФ, соответственно не могу утверждать что там нет кафе игнорирующих русский в угоду английскому, равно как и не могу утверждать обратное.
Второе. На государственном уровне так называемые англосаксы считаются, или скорее преподносятся, как враги покушающиеся на устои, скрепы и прочую иррациональную ерунду. Естественно, хотя и крайне не логично в моем понимании, ассоциируемый с ними английский язык рассматривается как вражеский...и далее по тексту. Если вы считаете что какой либо язык в РК имеет аналогичное восприятие обществом, было бы неплохо обозначить это прямо.
Последнее. РФ это не та страна, с которой бы я вообще хотел проводить сравнения и параллели в плане социального устройства или степени свободы личности.
abaika95:
Если я в России буду обслуживать только на английском игнорируя русский через сколько меня оштрафуют и сожгут кафе?
Если я в России буду обслуживать только на английском игнорируя русский через сколько меня оштрафуют и сожгут кафе?
Начну с того что я не был в каждом уголке РФ, соответственно не могу утверждать что там нет кафе игнорирующих русский в угоду английскому, равно как и не могу утверждать обратное.
Второе. На государственном уровне так называемые англосаксы считаются, или скорее преподносятся, как враги покушающиеся на устои, скрепы и прочую иррациональную ерунду. Естественно, хотя и крайне не логично в моем понимании, ассоциируемый с ними английский язык рассматривается как вражеский...и далее по тексту. Если вы считаете что какой либо язык в РК имеет аналогичное восприятие обществом, было бы неплохо обозначить это прямо.
Последнее. РФ это не та страна, с которой бы я вообще хотел проводить сравнения и параллели в плане социального устройства или степени свободы личности.
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