Отправлено: - 16:38

ACROS:

пытался связаться по телефону с начальником станции Костанай и директором вокзала. Не получилось.

Цитата:Эти люди руководят лишь своими подразделениями и вопрос с мостом не в их компетенции. Главный - это начальник отделения дороги. Ему и надо было звонить.А по сути этот мост начинается с лестницы у фасада вокзала, проходит через сам вокзал и дальше идёт через ЖД пути. Но входы и выходы на мост на вокзале закрыты. А есть только зубодробильная металлическая лестница на перроне первого пути.