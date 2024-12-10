Отправлено: - 16:30

с лишением права занимать должности, ответственные за технику безопасности в организациях, на срок до 3 лет.

[Исправлено: Тот самый, 10.12.2024 - 17:34]

Цитата:Это инженер по ТБ что ли? Так он её и не занимал, он слесарем работал! Да, суды все лучшее и лучшее. Это как чиновнику-коррупционеру дать 2 года условно и запретить занимать должность директора банка.