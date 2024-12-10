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≡ Приговор мужчине за смерть и травмы коллег на автозаводе огласили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50692
Приговор мужчине за смерть и травмы коллег на автозаводе огласили в Костанае
Отправлено: 10.12.24 - 16:30
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С. проявил преступную небрежность: отклонился от технологического процесса, из-за чего автомобиль тронулся назад, к посту сборки, где собирали другой автомобиль коллеги мужчины.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1409
Приговор мужчине за смерть и травмы коллег на автозаводе огласили в Костанае
Отправлено: 10.12.24 - 16:30
#1
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Цитата:
с лишением права занимать должности, ответственные за технику безопасности в организациях, на срок до 3 лет.


Это инженер по ТБ что ли? Так он её и не занимал, он слесарем работал! Да, суды все лучшее и лучшее. Это как чиновнику-коррупционеру дать 2 года условно и запретить занимать должность директора банка.

[Исправлено: Тот самый, 10.12.2024 - 17:34]
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