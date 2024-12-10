Отправлено: - 14:54

maxsaf:

В Абхазии закроют школы и детские сады. Власти приняли такое решение на фоне усугубившегося энергодефицита, сообщает ТАСС со ссылкой на слова исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы.



Цитата: Ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о беспошлинном ввозе товаров отложили. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Совете Госдумы.



Ниче, Америка поможет

[Исправлено: Kairat stayer, 10.12.2024 - 15:55]

Цитата:Песец, очередное граммофонство, при чём тут Америка, вы хоть вникали быДо 2008 года Абхазия была частью Грузии, при поддержке России сепаратный регион отделился, в последующем россияне их датировали, теперь закроют школы и детские сады, а виновата проклятая Америка. При советах служил в Грузии, как говорится здравнице советов и не понаслышке знаю как они жили.