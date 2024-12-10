Цитата:
maxsaf: Ты видимо вообще не в курсах чё происходит. Вон, даже Германия ожидает ОТТОК сирийцев:
Германия может ожидать хоть приход розовых единорогов Факт в том что беженцев сейчас будет ещё большеЦитата:
saba:
Администрация ответила:" Мой персонал не обязан разговаривать на казахском языке".
Это называется не понимает реалий
Если раньше никто бы шибко и не заметил что у него меню на гос языке нет
Ну штрафанули бы и меню появилось бы
То сейчас он полез в интернет доказывать что никому ничего не обязан
Ну и получил по жопе естественно
Теперь как Макс будет плакаться что его злые нацисты обидели плак-плак
А он тихий безобидный шовик просто хотел борзеть в стране где гос язык казахский доказывая что не обязан никого обслуживать на гос языке
В соседней России попробуй татарин сказать что не будет на русском обслуживать, через сколько минут к нему прибежит националистическая "русская община " и разгромит ему магазин?
А у нас культурно, просто обвалили рейтинг заведения и публично пропесочили