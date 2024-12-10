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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17241
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 14:25
#15436
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Цитата:
simkst:
Вопрос эксперту: А что было в прошлую пятницу в Алматы ?

Нарушение
Или ты не заметил как все СМИ и граждане возмутились этим? Сову на глобус пытаешься натянуть?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17241
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 14:31
#15437
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Цитата:
maxsaf: Ты видимо вообще не в курсах чё происходит. Вон, даже Германия ожидает ОТТОК сирийцев:
Германия может ожидать хоть приход розовых единорогов Факт в том что беженцев сейчас будет ещё большеЦитата:
saba:
Администрация ответила:" Мой персонал не обязан разговаривать на казахском языке".

Это называется не понимает реалий
Если раньше никто бы шибко и не заметил что у него меню на гос языке нет
Ну штрафанули бы и меню появилось бы
То сейчас он полез в интернет доказывать что никому ничего не обязан
Ну и получил по жопе естественно

Теперь как Макс будет плакаться что его злые нацисты обидели плак-плак
А он тихий безобидный шовик просто хотел борзеть в стране где гос язык казахский доказывая что не обязан никого обслуживать на гос языке

В соседней России попробуй татарин сказать что не будет на русском обслуживать, через сколько минут к нему прибежит националистическая "русская община " и разгромит ему магазин?
А у нас культурно, просто обвалили рейтинг заведения и публично пропесочили
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17241
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 14:35
#15438
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Цитата:
Vit:
Меня не напрегает меню на казахском языке.

Еще б тебя в стране где гос язык казахский напрягло меню на казахском

Мог сказать что напрягает когда меню только на казахском без дубляжа на русский
Вот это неправильно
Данные заведения просто отталкивают от себя часть активных покупателей и потребителей

Вот у нас в Костанае открылось кафе казахской кухни (не прошло и 30 лет)
Так там меню на казахском, русском и английском.
Не стыдно теперь гостей с Европы пригласить.
А то при вопросе иностранцев где у нас тут национальная кухня , приходилось отвечать что ближайшая в Астане))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6129
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 14:54
#15439
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Цитата:
maxsaf:
В Абхазии закроют школы и детские сады. Власти приняли такое решение на фоне усугубившегося энергодефицита, сообщает ТАСС со ссылкой на слова исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы.

Цитата: Ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о беспошлинном ввозе товаров отложили. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Совете Госдумы.

Ниче, Америка поможет


Песец, очередное граммофонство, при чём тут Америка, вы хоть вникали бы :lol: :lol: :lol:.

До 2008 года Абхазия была частью Грузии, при поддержке России сепаратный регион отделился, в последующем россияне их датировали, теперь закроют школы и детские сады, а виновата проклятая Америка. При советах служил в Грузии, как говорится здравнице советов и не понаслышке знаю как они жили.

[Исправлено: Kairat stayer, 10.12.2024 - 15:55]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 15:17
#15440
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Цитата:
abaika95:
А он тихий безобидный шовик просто хотел борзеть в стране где гос язык казахский доказывая что не обязан никого обслуживать на гос языке

Цитата:
abaika95:
Мог сказать что напрягает когда меню только на казахском без дубляжа на русский Вот это неправильно Данные заведения просто отталкивают от себя часть активных покупателей и потребителей

В одном случае владелец шовинист.
В другом, пусть даже и гипотетическом, он просто отталкивает от себя покупателей и потребителей.
При том что случаи идентичны. Как бы да, логично.
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