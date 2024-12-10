Re: Пройти через мост - Куда могут пожаловаться костанайцы на...

Отправлено: - 12:41

Цитата: ///Основаниями для внеплановой проверки являются обращения физических и юридических лиц, а также наличие убедительных доказательств нарушений - таких, как материалы, полученные с помощью приборов наблюдения, фото- и видеозаписей, а также других цифровых или материальных носителей.//



Публикация в СМИ, настоящая статья "НГ" - этого разве не достаточно, что бы начать пресловутую ВНЕПЛАНОВУЮ проверку ??

Этот мост существует с древних советских времён, с времён молодости Бертрана Рубинштейна - кто тогда думал о такой мелочи, как инвалиды и доступность мест общего пользования для людей с ограниченными возможностями.