НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пройти через мост - Куда могут пожаловаться костанайцы на недоступность общественных мест
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50691
Пройти через мост - Куда могут пожаловаться костанайцы на недоступность общественных мест
Отправлено: 10.12.24 - 12:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виктория ГОНЧАРЕНКО ежедневно проходит по мосту, который соединяет район вокзала с ул. Доненбаевой. И сталкивается с тем, что пройти там с детской коляской или велосипедом очень сложно, а инвалидам-колясочникам этот путь вообще недоступен.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6923
Re: Пройти через мост - Куда могут пожаловаться костанайцы на...
Отправлено: 10.12.24 - 12:41
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: ///Основаниями для внеплановой проверки являются обращения физических и юридических лиц, а также наличие убедительных доказательств нарушений - таких, как материалы, полученные с помощью приборов наблюдения, фото- и видеозаписей, а также других цифровых или материальных носителей.//

Публикация в СМИ, настоящая статья "НГ" - этого разве не достаточно, что бы начать пресловутую ВНЕПЛАНОВУЮ проверку ??
Этот мост существует с древних советских времён, с времён молодости Бертрана Рубинштейна - кто тогда думал о такой мелочи, как инвалиды и доступность мест общего пользования для людей с ограниченными возможностями.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1744
Re: Пройти через мост - Куда могут пожаловаться костанайцы на...
Отправлено: 10.12.24 - 14:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ежедневно проходит по мосту через железнодорожные ветки, который соединяет район вокзала с ул. Доненбаевой. И сталкивается с тем, что пройти там с детской коляской или велосипедом очень сложно, а инвалидам-колясочникам этот путь вообще недоступен.

.....акимат может сыкономить на кронировании деревьев и прикупить пару лифтов от фирмы OTIS хорошая надёжная техника что облегчело людям с инвалидностью и пожилым...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS