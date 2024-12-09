Отправлено: - 13:13

родом из Шанхая2022:

да и переодеть персонажи в национальные костюмы...вот и в России в регионах: Дедов Морозов в России тоже не мало: Сагаан Убгэн в Бурятии;Ямал Ири в Ямало-Ненецком АО;Эхээ Дьыыл в Якутии; Чысхаан еще один Дедушка Мороз ЯкутииТалви Укко (Зимний дед) в КарелииДед Халла и его домовята, еще один зимний дед в Карелии Паккайне третий новогодний персонаж Карелии, тоже мороз, правда не дед; нашему тоже дать имя типа Бауржанбек или Серикпай....

Цитата:Вот вы "грамотей" и сказочник, ещё с советских времён были дед мороз (аяз ата) и снегурочка (ақшақар), сам лично на утренниках, к указанным персонажам на казахском языке обращался.