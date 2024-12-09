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≡ "Праздник должен быть волшебным" - Аким Костаная о том, как город готовится встречать Новый год
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50691
"Праздник должен быть волшебным" - Аким Костаная о том, как город готовится встречать Новый год
Отправлено: 09.12.24 - 19:43
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Подготовку к празднику обсуждали на аппаратном совещании. На центральной площади с 1 декабря строят ледовую горку. В городе будут установлены 5 праздничных деревьев. Новая локация - микрорайон Кунай.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2156
Re: "Праздник должен быть волшебным" - Аким Костаная о...
Отправлено: 09.12.24 - 19:43
#1
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Цитата:
- Это, в первую очередь, нужно детям, - сказал Марат Жундубаев. И добавил: - Понятно, есть вопросы, нас критикуют. Люди спрашивают, почему мы горки начали делать, если они могут растаять. Но в любом случае мы же должны для детей устроить праздник, он должен быть волшебным. Я думаю мы, взрослые, должны стараться. Нужно новогоднее настроение создавать.

Аким еще раз обратился к предпринимателям с призывом украсить магазины и бутики.

- В целом мероприятия все стандартные, нужно просто с душой подойти, - резюмировал Марат Жундубаев.

Источник:


Молодец аким! Правильно сказал!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25545
Re: "Праздник должен быть волшебным" - Аким Костаная о...
Отправлено: 09.12.24 - 20:54
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Молодец аким! Правильно сказал!

Прям удивительно, что вы не кричите "Зачем нам этот расеянский праздник, есть же 22 марта, чё ещё надо" :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1744
Re: "Праздник должен быть волшебным" - Аким Костаная о...
Отправлено: 09.12.24 - 22:18
#3
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За несколько дней до праздника Дед Мороз и Снегурочка будут поднимать настроение пассажиров в городских автобусах.

....города,посёлки,улицы декоммунизируем,почему бы не подумать о Деде Морозе и Снегурочке.....боярышникова у тебя есть идеи по этому поводу?да и переодеть персонажи в национальные костюмы...вот и в России в регионах: Дедов Морозов в России тоже не мало:Сагаан Убгэн в Бурятии;Ямал Ири в Ямало-Ненецком АО;Эхээ Дьыыл в Якутии;Чысхаан еще один Дедушка Мороз ЯкутииТалви Укко (Зимний дед) в КарелииДед Халла и его домовята, еще один зимний дед в КарелииПаккайне третий новогодний персонаж Карелии, тоже мороз, правда не дед; нашему тоже дать имя типа Бауржанбек или Серикпай....
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6129
"Праздник должен быть волшебным" - Аким Костаная о том, как город готовится встречать Новый год
Отправлено: 10.12.24 - 13:13
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
да и переодеть персонажи в национальные костюмы...вот и в России в регионах: Дедов Морозов в России тоже не мало: Сагаан Убгэн в Бурятии;Ямал Ири в Ямало-Ненецком АО;Эхээ Дьыыл в Якутии; Чысхаан еще один Дедушка Мороз ЯкутииТалви Укко (Зимний дед) в КарелииДед Халла и его домовята, еще один зимний дед в Карелии Паккайне третий новогодний персонаж Карелии, тоже мороз, правда не дед; нашему тоже дать имя типа Бауржанбек или Серикпай....


Вот вы "грамотей" и сказочник, ещё с советских времён были дед мороз (аяз ата) и снегурочка (ақшақар), сам лично на утренниках, к указанным персонажам на казахском языке обращался.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3477
"Праздник должен быть волшебным" - Аким Костаная о том, как город готовится встречать Новый год
Отправлено: 10.12.24 - 13:21
#5
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3477
"Праздник должен быть волшебным" - Аким Костаная о том, как город готовится встречать Новый год
Отправлено: 10.12.24 - 13:25
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Сагаан Убгэн в Бурятии;Ямал Ири в Ямало-Ненецком АО;Эхээ Дьыыл в Якутии;Чысхаан еще один Дедушка Мороз ЯкутииТалви Укко (Зимний дед) в КарелииДед Халла и его домовята, еще один зимний дед в КарелииПаккайне третий новогодний персонаж Карелии


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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1744
Re: "Праздник должен быть волшебным" - Аким Костаная о...
Отправлено: 10.12.24 - 13:57
#7
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Цитата:
Kairat stayer:
Вот вы "грамотей" и сказочник, ещё с советских времён были дед мороз (аяз ата) и снегурочка (ақшақар), сам лично на утренниках, к указанным персонажам на казахском языке обращался.


.....а в чём я" грамотей" и сказочник пока не имею литературных трудов,прожив в ПЧТРе с малых лет в дед саду на утреннике биль мороз и снегурочка таже самое в школе да в городе во дворце пионеров, проходили вечера в драм.театре всегда били дед и снегурка .... аГде у вас биль аяз ата и акшакар можно уточнить?.....вот я и призываю декоммунизировать эти персонажи,крушить так крушить всех под одну гребёнку....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6923
"Праздник должен быть волшебным" - Аким Костаная о том, как город готовится встречать Новый год
Отправлено: 10.12.24 - 14:03
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
нашему тоже дать имя типа Бауржанбек или Серикпай....


Давно же есть, ещё с советских времён: - Аяз Ата; на Наурызе (мусульманский Новый год) звучит как - Кадыр Ата.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6923
"Праздник должен быть волшебным" - Аким Костаная о том, как город готовится встречать Новый год
Отправлено: 10.12.24 - 14:04
#9
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Цитата:
maxsaf:
"Зачем нам этот расеянский праздник, есть же 22 марта, чё ещё надо"


Побухать то всегда охота: и не просто бухать, а что бы с поводом.
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