"Праздник должен быть волшебным" - Аким Костаная о том, как город готовится встречать Новый год
Отправлено: 09.12.24 - 19:43
Подготовку к празднику обсуждали на аппаратном совещании. На центральной площади с 1 декабря строят ледовую горку. В городе будут установлены 5 праздничных деревьев. Новая локация - микрорайон Кунай. Читать новость
- Это, в первую очередь, нужно детям, - сказал Марат Жундубаев. И добавил: - Понятно, есть вопросы, нас критикуют. Люди спрашивают, почему мы горки начали делать, если они могут растаять. Но в любом случае мы же должны для детей устроить праздник, он должен быть волшебным. Я думаю мы, взрослые, должны стараться. Нужно новогоднее настроение создавать.
Аким еще раз обратился к предпринимателям с призывом украсить магазины и бутики.
- В целом мероприятия все стандартные, нужно просто с душой подойти, - резюмировал Марат Жундубаев.
За несколько дней до праздника Дед Мороз и Снегурочка будут поднимать настроение пассажиров в городских автобусах.
....города,посёлки,улицы декоммунизируем,почему бы не подумать о Деде Морозе и Снегурочке.....боярышникова у тебя есть идеи по этому поводу?да и переодеть персонажи в национальные костюмы...вот и в России в регионах: Дедов Морозов в России тоже не мало:Сагаан Убгэн в Бурятии;Ямал Ири в Ямало-Ненецком АО;Эхээ Дьыыл в Якутии;Чысхаан еще один Дедушка Мороз ЯкутииТалви Укко (Зимний дед) в КарелииДед Халла и его домовята, еще один зимний дед в КарелииПаккайне третий новогодний персонаж Карелии, тоже мороз, правда не дед; нашему тоже дать имя типа Бауржанбек или Серикпай....
родом из Шанхая2022: да и переодеть персонажи в национальные костюмы...вот и в России в регионах: Дедов Морозов в России тоже не мало: Сагаан Убгэн в Бурятии;Ямал Ири в Ямало-Ненецком АО;Эхээ Дьыыл в Якутии; Чысхаан еще один Дедушка Мороз ЯкутииТалви Укко (Зимний дед) в КарелииДед Халла и его домовята, еще один зимний дед в Карелии Паккайне третий новогодний персонаж Карелии, тоже мороз, правда не дед; нашему тоже дать имя типа Бауржанбек или Серикпай....
Вот вы "грамотей" и сказочник, ещё с советских времён были дед мороз (аяз ата) и снегурочка (ақшақар), сам лично на утренниках, к указанным персонажам на казахском языке обращался.
родом из Шанхая2022: Сагаан Убгэн в Бурятии;Ямал Ири в Ямало-Ненецком АО;Эхээ Дьыыл в Якутии;Чысхаан еще один Дедушка Мороз ЯкутииТалви Укко (Зимний дед) в КарелииДед Халла и его домовята, еще один зимний дед в КарелииПаккайне третий новогодний персонаж Карелии
Kairat stayer: Вот вы "грамотей" и сказочник, ещё с советских времён были дед мороз (аяз ата) и снегурочка (ақшақар), сам лично на утренниках, к указанным персонажам на казахском языке обращался.
.....а в чём я" грамотей" и сказочник пока не имею литературных трудов,прожив в ПЧТРе с малых лет в дед саду на утреннике биль мороз и снегурочка таже самое в школе да в городе во дворце пионеров, проходили вечера в драм.театре всегда били дед и снегурка .... аГде у вас биль аяз ата и акшакар можно уточнить?.....вот я и призываю декоммунизировать эти персонажи,крушить так крушить всех под одну гребёнку....
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