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≡ Женщина напала с ножом на водителя за замечание "не курите в салоне" в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50691
Женщина напала с ножом на водителя за замечание "не курите в салоне" в Костанайской области
Отправлено: 10.12.24 - 12:32
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Женщина ловила попутку до Лисаковска на трассе Костанай-Карабутак. Ее согласился подвезти Л. Женщина закурила электронную сигарету и водитель сделал ей замечание. Тогда подсудимая достала из пакета кухонный нож и ударила Л.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6923
Re: Женщина напала с ножом на водителя за замечание "не...
Отправлено: 10.12.24 - 12:32
#1
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Вот и подвози после этого- я довольно часто подвожу, когда еду или с города или в город- поболтать, время убить- всё таки почти 300 верст пилить, да и людей жалко, особенно в мороз, буран, дождь.
Никогда не беру денег- дадут- хорошо; не дадут - ну и ладно.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7264
Re: Женщина напала с ножом на водителя за замечание "не...
Отправлено: 10.12.24 - 12:49
#2
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Во время таксовки, некоторые клиенты пытались подымить для чего я им открывал окно. Мксимально пытался быть лояльным,но все таки находились изгой. Например,ехал с Челябинска,подобрал на таможне мужика (ехал с вахты) и двух геев. Последние демонстративно целовались в засос что вывела вахтовика из себя,назревал конфликт и в самый последнии момент показался Костанай чему все обрадовались
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1545
Re: Женщина напала с ножом на водителя за замечание "не...
Отправлено: 10.12.24 - 12:56
#3
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не подвожу и не ловлю попутку
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1313
Re: Женщина напала с ножом на водителя за замечание "не...
Отправлено: 10.12.24 - 13:24
#4
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А почему только за лёгкий вред здоровью статья, а не покушение на убийство? Она же не карандашом нечаянно ткнула, а ножом, целенаправленно. Не перестаю удивляться.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2156
Re: Женщина напала с ножом на водителя за замечание "не...
Отправлено: 10.12.24 - 13:37
#5
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Цитата:
суд назначил Р. наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.

Источник:


Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! Не делай добра.. предостережение о том, что добрые дела могут обернуться негативными последствиями для самого добродетеля!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15796
Женщина напала с ножом на водителя за замечание "не курите в салоне" в Костанайской области
Отправлено: 10.12.24 - 13:45
#6
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В этот раз не получилось зарезать, в следующий раз получится. Нормальный человек с собой нож не носит и тем более на ровном месте в шею не тыкает, ещё и со спины
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