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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
218
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 10:25
#15421
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SERM (Search Engine Reputation Management) — это управление репутацией в поисковых системах.
Цель инструмента — сделать так, чтобы при поиске информации о бренде пользователи видели как можно больше позитивных и как можно меньше негативных результатов.



вот решение =



[Исправлено: simkst, 10.12.2024 - 11:31]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15795
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 10:53
#15422
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Цитата:
saba: выеденного яица не стоит!
Меня не напрегает меню на казахском языке. Наоборот благодаря вывескам, меню и каким то отдельным предложениям я все больше узнаю казахские слов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25545
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 11:26
#15423
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Цитата:
saba:
Тогда выбора нет, только Канада!

Қош келдіңіздер! 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25545
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 11:27
#15424
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Цитата:
Vit:
Меня не напрегает

Ну значит ты остаёшься, все просто :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25545
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 11:30
#15425
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Цитата:
saba:
Мозгов у хозяина просто нет!

Вот только неувязочка - у него кофейня в Астане, а вы на заправке работаете. Что-то не сходится ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25545
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 11:34
#15426
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Цитата:
saba:
Мозгов у хозяина просто нет! Перевести меню копеечное дело или наоборот принципиальный противник казахского языка, как Максаф!

Как Марик. Или это другое? :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15795
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 11:35
#15427
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Цитата:
maxsaf: Ну значит ты остаёшься, все просто
Я жду когда война закончится. Не хочу воевать не за красных, не за белых. Я солдат любви)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25545
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 11:37
#15428
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Цитата:
Vit:
Я жду когда война закончится. Не хочу воевать не за красных, не за белых. Я солдат любви)

Щас 111 проспится, и начнет тебе разжёвывать, в чем ты не прав, по его мнению. :-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 11:57
#15429
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Цитата:
saba:
Мозгов у хозяина просто нет!

Знаете, есть такое психологическое расстройство - мизофобия? Проявляется в том числе и в избегании физических контактов с другими людьми. Как по-вашему он тоже дискриминирует страждущих полапать друг друга? Уж рукопожатие вовсе даже не копеечное а совершенно бесплатное действие.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6127
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 12:21
#15430
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Всем желаю мира, добра, радости, надежд, хорошего дня и отличного настроения!

Цитата:
Vit:
Я жду когда война закончится. Не хочу воевать не за красных, не за белых. Я солдат любви)


Не всё однозначно, Скептик говорил, что никаких переговоров, нужно идти до польской границы, а 2 декабря текущего года К.Малофеев (основатель Царьграда) в интервью The Financial Times отмечал, что нужно послать США к чёрту и.т.д.

РБК отмечает, что основатель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев не понимает США, поэтому ему «лучше залезть обратно в свою коробку», заявил в эфире Fox News Кит Келлог, которого избранный американский президент Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине.

«Ему лучше бы понять, кто такой Дональд Трамп, потому что это большая ошибка — недооценивать Дональда Трампа. Это не Кит Келлог. Мы говорим о Соединенных Штатах Америки и президенте Трампе. И он разберется с этим, как он всегда с этим разбирался. Так что я бы прокомментировал так: лучше залезь обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь. И ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки», — сказал Келлог в ответ на просьбу прокомментировать критику его мирного плана со стороны Малофеева.

Скептик тоже говорил, типа кто такой Д.Трамп, чтобы рассаживать конфликтующие стороны? Видимо не понимает кто он такой.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 10.12.2024 - 13:25]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6921
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 12:48
#15431
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Цитата:
maxsaf:
Америка поможет


А, что: Канада не хочет помогать ?? Богатая же страна- в G7 - заседает.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6921
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 12:54
#15432
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Цитата:
maxsaf:
Қош келдіңіздер!


Я же говорю- что вы больше прикидываетесь- больше строите сироту- а на поверку, наверное - тёртый калач- и по казахски шпарите, и мясо на согым можете разделать по казахски, и на домбре сбацаете мурку -вы как тургайский или шымкентский русский - они больше знают казахских обычаев и владеют казахским языком в совершенстве, как Гаролдь Бергер.
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