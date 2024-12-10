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≡ Женщина напала с ножом на водителя за замечание "не курите в салоне" в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50690
Женщина напала с ножом на водителя за замечание "не курите в салоне" в Костанайской области
Отправлено: 10.12.24 - 12:32
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Женщина ловила попутку до Лисаковска на трассе Костанай-Карабутак. Ее согласился подвезти Л. Женщина закурила электронную сигарету и водитель сделал ей замечание. Тогда подсудимая достала из пакета кухонный нож и ударила Л.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6921
Re: Женщина напала с ножом на водителя за замечание "не...
Отправлено: 10.12.24 - 12:32
#1
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Вот и подвози после этого- я довольно часто подвожу, когда еду или с города или в город- поболтать, время убить- всё таки почти 300 верст пилить, да и людей жалко, особенно в мороз, буран, дождь.
Никогда не беру денег- дадут- хорошо; не дадут - ну и ладно.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7264
Re: Женщина напала с ножом на водителя за замечание "не...
Отправлено: 10.12.24 - 12:49
#2
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Во время таксовки, некоторые клиенты пытались подымить для чего я им открывал окно. Мксимально пытался быть лояльным,но все таки находились изгой. Например,ехал с Челябинска,подобрал на таможне мужика (ехал с вахты) и двух геев. Последние демонстративно целовались в засос что вывела вахтовика из себя,назревал конфликт и в самый последнии момент показался Костанай чему все обрадовались
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1545
Re: Женщина напала с ножом на водителя за замечание "не...
Отправлено: 10.12.24 - 12:56
#3
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не подвожу и не ловлю попутку
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