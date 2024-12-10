Re: Женщина напала с ножом на водителя за замечание "не...

Отправлено: - 12:32

Вот и подвози после этого- я довольно часто подвожу, когда еду или с города или в город- поболтать, время убить- всё таки почти 300 верст пилить, да и людей жалко, особенно в мороз, буран, дождь.

Никогда не беру денег- дадут- хорошо; не дадут - ну и ладно.