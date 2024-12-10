Отправлено: - 12:21

Vit:

Я жду когда война закончится. Не хочу воевать не за красных, не за белых. Я солдат любви)

[Исправлено: Kairat stayer, 10.12.2024 - 13:25]

Всем желаю мира, добра, радости, надежд, хорошего дня и отличного настроения!Цитата:Не всё однозначно, Скептик говорил, что никаких переговоров, нужно идти до польской границы, а 2 декабря текущего года К.Малофеев (основатель Царьграда) в интервью The Financial Times отмечал, что нужно послать США к чёрту и.т.д.РБК отмечает, что основатель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев не понимает США, поэтому ему «лучше залезть обратно в свою коробку», заявил в эфире Fox News Кит Келлог, которого избранный американский президент Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине.«Ему лучше бы понять, кто такой Дональд Трамп, потому что это большая ошибка — недооценивать Дональда Трампа. Это не Кит Келлог. Мы говорим о Соединенных Штатах Америки и президенте Трампе. И он разберется с этим, как он всегда с этим разбирался. Так что я бы прокомментировал так: лучше залезь обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь. И ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки», — сказал Келлог в ответ на просьбу прокомментировать критику его мирного плана со стороны Малофеева.Скептик тоже говорил, типа кто такой Д.Трамп, чтобы рассаживать конфликтующие стороны? Видимо не понимает кто он такой.Подробнее здесь: