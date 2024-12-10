SERM (Search Engine Reputation Management) — это управление репутацией в поисковых системах. Цель инструмента — сделать так, чтобы при поиске информации о бренде пользователи видели как можно больше позитивных и как можно меньше негативных результатов.
Знаете, есть такое психологическое расстройство - мизофобия? Проявляется в том числе и в избегании физических контактов с другими людьми. Как по-вашему он тоже дискриминирует страждущих полапать друг друга? Уж рукопожатие вовсе даже не копеечное а совершенно бесплатное действие.
Всем желаю мира, добра, радости, надежд, хорошего дня и отличного настроения!
Цитата:
Vit: Я жду когда война закончится. Не хочу воевать не за красных, не за белых. Я солдат любви)
Не всё однозначно, Скептик говорил, что никаких переговоров, нужно идти до польской границы, а 2 декабря текущего года К.Малофеев (основатель Царьграда) в интервью The Financial Times отмечал, что нужно послать США к чёрту и.т.д.
РБК отмечает, что основатель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев не понимает США, поэтому ему «лучше залезть обратно в свою коробку», заявил в эфире Fox News Кит Келлог, которого избранный американский президент Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине.
«Ему лучше бы понять, кто такой Дональд Трамп, потому что это большая ошибка — недооценивать Дональда Трампа. Это не Кит Келлог. Мы говорим о Соединенных Штатах Америки и президенте Трампе. И он разберется с этим, как он всегда с этим разбирался. Так что я бы прокомментировал так: лучше залезь обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь. И ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки», — сказал Келлог в ответ на просьбу прокомментировать критику его мирного плана со стороны Малофеева.
Скептик тоже говорил, типа кто такой Д.Трамп, чтобы рассаживать конфликтующие стороны? Видимо не понимает кто он такой.
Я же говорю- что вы больше прикидываетесь- больше строите сироту- а на поверку, наверное - тёртый калач- и по казахски шпарите, и мясо на согым можете разделать по казахски, и на домбре сбацаете мурку -вы как тургайский или шымкентский русский - они больше знают казахских обычаев и владеют казахским языком в совершенстве, как Гаролдь Бергер.
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