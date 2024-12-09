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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3762
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 23:25
#15406
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Цитата:
maxsaf:
Ты видимо вообще не в курсах чё происходит

Ему ещё не доложили! (с) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42584
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 00:13
#15407
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Наконец то Апти Генерал-лейтенант!
Аллаху Акбар!

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3762
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 00:58
#15408
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Цитата:
111:
Наконец то Апти Генерал-лейтенант! Аллаху Акбар!

откуда инфа? Или опять перебрал и не так, что понял, или просто не так что понял?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 02:38
#15409
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Цитата:
111:
Наконец то Апти Генерал-лейтенант! Аллаху Акбар!

Надо его в Сирию отправить порядок навести :lol: будешь кричать "мусульмане победили" при любом исходе событий :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6342
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 06:02
#15410
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Цитата:
Эл-починно:
откуда инфа?

А Вас прямо как Марика интересует служебная карьера этого персонажа?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6342
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 06:07
#15411
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В Астане появились поклонники и последователи Максаф! Клиент попросил меню на казахском языке в Qazaq coffee , ему отказали, он написал об этом в соцсетях. Администрация ответила:" Мой персонал не обязан разговаривать на казахском языке". Речь изначально напомню шла об меню. Потом ,возмущения, рейтинг заведения резко понизился, эх наверное тоже в Канаду всем персоналом уедут!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 07:39
#15412
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Цитата:
saba:
Клиент попросил меню на казахском языке в Qazaq coffee , ему отказали

С таким названием это не просто отказ, а плевок в стаканчик :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 07:41
#15413
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Цитата:
saba:
В Астане появились поклонники и последователи Максаф!

Ко мне клиенты не обращались с подобными закидонами. В Кустанае кроме Куата такие вопросы вообще никто тогда не задавал :lol:
Не знаю, может сейчас кто-то и требует обслуживание на казахском на севере КЗ. Ваш любимый ипэшник Марикчан утверждает, что знание казахского не требуется, и вообще ему пофиг. Доки свои ипэшные он на русском заполняет. Аульских не обслуживает :lol:

[Исправлено: maxsaf, 10.12.2024 - 08:44]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 07:46
#15414
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Цитата:
saba:
Потом ,возмущения, рейтинг заведения резко понизился, эх наверное тоже в Канаду всем персоналом уедут!

Все, что не делается - к лучшему ))
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1097
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 07:54
#15415
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Цитата:
saba:
наверное тоже в Канаду всем персоналом уедут

Может быть и так. А может просто болт забьют на эти сцаные помойки называемые соцсетями вместе с их "рейтингами".
У меня вот тут на глазах было два примера корпусных мебельщиков. Один делал мебель похуже, не очень аккуратно но и средненько по цене брал. Второй был просто упорот на аккуратности, на максимальной прочности соединений, не дай боже там где что чуть торчит и выпирает или зазор не того размера, но и брал денег побольше за это. Соответственно объемы производства первого больше чем второго. Клиентура первого мне понятна. У второго спрашиваю почему у него такой подход? Он мне и ответил "...мне хватит клиентов которым важна прочность, надежность и аккуратность готовых за это платить".
Так и с кофейней той. Может они просто будут ориентироваться на клиентов которым важно что её не посещают рьяные пользователи соцсетей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 07:59
#15416
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Цитата:
Карачун:
Может они просто будут ориентироваться на клиентов которым

Которым понятно меню на русском, а значит и в обслуживании заморочек не будет. А чё, хозяин, куда хочу, туда верчу :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1097
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 08:09
#15417
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Цитата:
maxsaf:

В общем и целом я согласен. Весь этот насильственный коммунизм с социализмом в сфере частных взаимоотношений ни к чему. Не хочет человек иметь бОльший доход за счет охвата бОльшего числа населения своими услугами, не надо его заставлять.
Он сам прекрасно проиграет конкурентную борьбу и сам вылетит с рынка. Заставляя же его искусственно получать больше прибыли государство фактически поддерживает на плаву подобного неэффективного горе-бизнесмена.

[Исправлено: Карачун, 10.12.2024 - 09:16]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 09:06
#15418
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Цитата:
Карачун:
Не хочет человек иметь бОльший доход за счет охвата бОльшего числа населения своими услугами, не надо его заставлять.

А может он, наоборот, ради высокого дохода хочет сосредоточиться на чем-то важном для бизнеса, например хорошем кофе, новых рецептах или интерьере, а не на меню. Бизнесмен за свои кровные переживает, а не за халяву бюджетную, ему виднее, как вести дела.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6342
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 10:21
#15419
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Цитата:
maxsaf:
интерьере, а не на меню.

Мозгов у хозяина просто нет! Перевести меню копеечное дело или наоборот принципиальный противник казахского языка, как Максаф! Тогда выбора нет, только Канада!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6342
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 10:23
#15420
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Там же не стоял вопрос, чтобы меню только на казахском, всё это выеденного яица не стоит!
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