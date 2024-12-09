Отправлено: - 09:06

Карачун:

Не хочет человек иметь бОльший доход за счет охвата бОльшего числа населения своими услугами, не надо его заставлять.

Цитата:А может он, наоборот, ради высокого дохода хочет сосредоточиться на чем-то важном для бизнеса, например хорошем кофе, новых рецептах или интерьере, а не на меню. Бизнесмен за свои кровные переживает, а не за халяву бюджетную, ему виднее, как вести дела.