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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.12.24 - 23:25
Цитата:
Ему ещё не доложили! (с)
maxsaf:
Ты видимо вообще не в курсах чё происходит
Ты видимо вообще не в курсах чё происходит
Ему ещё не доложили! (с)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42584
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 00:13
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 00:58
Цитата:
откуда инфа? Или опять перебрал и не так, что понял, или просто не так что понял?
111:
Наконец то Апти Генерал-лейтенант! Аллаху Акбар!
Наконец то Апти Генерал-лейтенант! Аллаху Акбар!
откуда инфа? Или опять перебрал и не так, что понял, или просто не так что понял?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 02:38
Цитата:
Надо его в Сирию отправить порядок навести будешь кричать "мусульмане победили" при любом исходе событий
111:
Наконец то Апти Генерал-лейтенант! Аллаху Акбар!
Наконец то Апти Генерал-лейтенант! Аллаху Акбар!
Надо его в Сирию отправить порядок навести будешь кричать "мусульмане победили" при любом исходе событий
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 06:02
Цитата:
А Вас прямо как Марика интересует служебная карьера этого персонажа?
Эл-починно:
откуда инфа?
откуда инфа?
А Вас прямо как Марика интересует служебная карьера этого персонажа?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 06:07
В Астане появились поклонники и последователи Максаф! Клиент попросил меню на казахском языке в Qazaq coffee , ему отказали, он написал об этом в соцсетях. Администрация ответила:" Мой персонал не обязан разговаривать на казахском языке". Речь изначально напомню шла об меню. Потом ,возмущения, рейтинг заведения резко понизился, эх наверное тоже в Канаду всем персоналом уедут!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 07:39
Цитата:
С таким названием это не просто отказ, а плевок в стаканчик
saba:
Клиент попросил меню на казахском языке в Qazaq coffee , ему отказали
Клиент попросил меню на казахском языке в Qazaq coffee , ему отказали
С таким названием это не просто отказ, а плевок в стаканчик
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 07:41
Цитата:
Ко мне клиенты не обращались с подобными закидонами. В Кустанае кроме Куата такие вопросы вообще никто тогда не задавал
Не знаю, может сейчас кто-то и требует обслуживание на казахском на севере КЗ. Ваш любимый ипэшник Марикчан утверждает, что знание казахского не требуется, и вообще ему пофиг. Доки свои ипэшные он на русском заполняет. Аульских не обслуживает
[Исправлено: maxsaf, 10.12.2024 - 08:44]
saba:
В Астане появились поклонники и последователи Максаф!
В Астане появились поклонники и последователи Максаф!
Ко мне клиенты не обращались с подобными закидонами. В Кустанае кроме Куата такие вопросы вообще никто тогда не задавал
Не знаю, может сейчас кто-то и требует обслуживание на казахском на севере КЗ. Ваш любимый ипэшник Марикчан утверждает, что знание казахского не требуется, и вообще ему пофиг. Доки свои ипэшные он на русском заполняет. Аульских не обслуживает
[Исправлено: maxsaf, 10.12.2024 - 08:44]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 07:46
Цитата:
Все, что не делается - к лучшему ))
saba:
Потом ,возмущения, рейтинг заведения резко понизился, эх наверное тоже в Канаду всем персоналом уедут!
Потом ,возмущения, рейтинг заведения резко понизился, эх наверное тоже в Канаду всем персоналом уедут!
Все, что не делается - к лучшему ))
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1097
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 07:54
Цитата:
Может быть и так. А может просто болт забьют на эти сцаные помойки называемые соцсетями вместе с их "рейтингами".
У меня вот тут на глазах было два примера корпусных мебельщиков. Один делал мебель похуже, не очень аккуратно но и средненько по цене брал. Второй был просто упорот на аккуратности, на максимальной прочности соединений, не дай боже там где что чуть торчит и выпирает или зазор не того размера, но и брал денег побольше за это. Соответственно объемы производства первого больше чем второго. Клиентура первого мне понятна. У второго спрашиваю почему у него такой подход? Он мне и ответил "...мне хватит клиентов которым важна прочность, надежность и аккуратность готовых за это платить".
Так и с кофейней той. Может они просто будут ориентироваться на клиентов которым важно что её не посещают рьяные пользователи соцсетей.
saba:
наверное тоже в Канаду всем персоналом уедут
наверное тоже в Канаду всем персоналом уедут
Может быть и так. А может просто болт забьют на эти сцаные помойки называемые соцсетями вместе с их "рейтингами".
У меня вот тут на глазах было два примера корпусных мебельщиков. Один делал мебель похуже, не очень аккуратно но и средненько по цене брал. Второй был просто упорот на аккуратности, на максимальной прочности соединений, не дай боже там где что чуть торчит и выпирает или зазор не того размера, но и брал денег побольше за это. Соответственно объемы производства первого больше чем второго. Клиентура первого мне понятна. У второго спрашиваю почему у него такой подход? Он мне и ответил "...мне хватит клиентов которым важна прочность, надежность и аккуратность готовых за это платить".
Так и с кофейней той. Может они просто будут ориентироваться на клиентов которым важно что её не посещают рьяные пользователи соцсетей.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 07:59
Цитата:
Которым понятно меню на русском, а значит и в обслуживании заморочек не будет. А чё, хозяин, куда хочу, туда верчу
Карачун:
Может они просто будут ориентироваться на клиентов которым
Может они просто будут ориентироваться на клиентов которым
Которым понятно меню на русском, а значит и в обслуживании заморочек не будет. А чё, хозяин, куда хочу, туда верчу
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1097
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 08:09
Цитата:
В общем и целом я согласен. Весь этот насильственный коммунизм с социализмом в сфере частных взаимоотношений ни к чему. Не хочет человек иметь бОльший доход за счет охвата бОльшего числа населения своими услугами, не надо его заставлять.
Он сам прекрасно проиграет конкурентную борьбу и сам вылетит с рынка. Заставляя же его искусственно получать больше прибыли государство фактически поддерживает на плаву подобного неэффективного горе-бизнесмена.
[Исправлено: Карачун, 10.12.2024 - 09:16]
maxsaf:
В общем и целом я согласен. Весь этот насильственный коммунизм с социализмом в сфере частных взаимоотношений ни к чему. Не хочет человек иметь бОльший доход за счет охвата бОльшего числа населения своими услугами, не надо его заставлять.
Он сам прекрасно проиграет конкурентную борьбу и сам вылетит с рынка. Заставляя же его искусственно получать больше прибыли государство фактически поддерживает на плаву подобного неэффективного горе-бизнесмена.
[Исправлено: Карачун, 10.12.2024 - 09:16]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 09:06
Цитата:
А может он, наоборот, ради высокого дохода хочет сосредоточиться на чем-то важном для бизнеса, например хорошем кофе, новых рецептах или интерьере, а не на меню. Бизнесмен за свои кровные переживает, а не за халяву бюджетную, ему виднее, как вести дела.
Карачун:
Не хочет человек иметь бОльший доход за счет охвата бОльшего числа населения своими услугами, не надо его заставлять.
Не хочет человек иметь бОльший доход за счет охвата бОльшего числа населения своими услугами, не надо его заставлять.
А может он, наоборот, ради высокого дохода хочет сосредоточиться на чем-то важном для бизнеса, например хорошем кофе, новых рецептах или интерьере, а не на меню. Бизнесмен за свои кровные переживает, а не за халяву бюджетную, ему виднее, как вести дела.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 10:21
Цитата:
Мозгов у хозяина просто нет! Перевести меню копеечное дело или наоборот принципиальный противник казахского языка, как Максаф! Тогда выбора нет, только Канада!
maxsaf:
интерьере, а не на меню.
интерьере, а не на меню.
Мозгов у хозяина просто нет! Перевести меню копеечное дело или наоборот принципиальный противник казахского языка, как Максаф! Тогда выбора нет, только Канада!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.12.24 - 10:23
Там же не стоял вопрос, чтобы меню только на казахском, всё это выеденного яица не стоит!
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