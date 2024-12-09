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Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном
Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50688
Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном
Отправлено: 09.12.24 - 19:25
Двойной трагедией обернулась авария, произошедшая в районе городского автовокзала 6 декабря. Водитель автобуса при повороте налево совершил наезд на женщину. Пешеход скончалась, накануне женщине исполнилось 60 лет.
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Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 19:25
Цитата:
Как он оказался дома?
в квартире было найдено тело 62-летнего мужчины, по предварительным данным совершившего аварию со смертельным исходом.
Как он оказался дома?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2155
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 19:38
Цитата:
А где он должен бы быть? Статья не предусматривает арест. Читать надо внимательно:- Его тело обнаружили на следующий день после аварии
maxsaf:
Как он оказался дома?
Как он оказался дома?
А где он должен бы быть? Статья не предусматривает арест. Читать надо внимательно:- Его тело обнаружили на следующий день после аварии
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 20:16
Цитата:
А с чего вдруг не предусматривает? Он же не кота задавил или собаку.
ПолиграфЪ Боярышников:
А где он должен бы быть? Статья не предусматривает арест
А где он должен бы быть? Статья не предусматривает арест
А с чего вдруг не предусматривает? Он же не кота задавил или собаку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7263
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 20:22
Он не намерено задавил, смерть по неосторожности называется. Мой знакомый возле прогресса тоже на автобусе задавил старушку насмерть, та перебегала на зебре проезжую часть и выронила кошелек,замешкалась на несколько секунд и был таков! Вроде условным сроком отделался, там куча малолеток на иждивении
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 20:31
Не выдержала душа у мужчины. Страдала, мучилась. Грех это.
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 22:30
Цитата:
.... большой грех руки на себя накладывать,он ведь задавил её ненамеренно как уже было сказано....
Vit:
Страдала, мучилась. Грех это
Страдала, мучилась. Грех это
.... большой грех руки на себя накладывать,он ведь задавил её ненамеренно как уже было сказано....
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 22:36
Цитата:
....за ненамеренное не садят,у нас вот дед на 9м десятке в колонну людей вьехал машину полицаев ушатал тогда погибло порядка 5ти 6ти человек и чё с него взять?
maxsaf:
А с чего вдруг не предусматривает? Он же не кота задавил или собаку.
А с чего вдруг не предусматривает? Он же не кота задавил или собаку.
....за ненамеренное не садят,у нас вот дед на 9м десятке в колонну людей вьехал машину полицаев ушатал тогда погибло порядка 5ти 6ти человек и чё с него взять?
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 22:43
Цитата:
....у меня маму в 2015 задовили месяц прожила,печень,ребра раздавлены были он на бусе назад ехал стекла грязные были,так я приехал хотел со следаком встретится звоню у него времяни нет избегал меня ......этому который убил маму условно дали.....
maxsaf:
Как он оказался дома?
Как он оказался дома?
....у меня маму в 2015 задовили месяц прожила,печень,ребра раздавлены были он на бусе назад ехал стекла грязные были,так я приехал хотел со следаком встретится звоню у него времяни нет избегал меня ......этому который убил маму условно дали.....
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 10.12.24 - 06:56
Цитата:
На сколько я знаю. То сначало проводят мед экспертизу. Когда трупы, то берут кровь. Если находят алкоголь то всё сушите сухари. И без разницы зелёный светофор или красный.
Потом проводят экспертизу транспорта. Если обнаруживают что у автобуса из четырёх колёс тормозят только два, а остальные прикручены для красоты. То больно по шапке получат и механик и директор и тут адвокаты начинают искать лазейки. Ведь очевидно с кого выгодней взять моральную компенсацию.
Возня долгая. Месяцами. Не все доживают до финала. Вот недавно НГ писало что в костанае мужик с автобуса тоже до суда не дожил. Сердце.
Теперь вот рудный.
Нагрузка на психику и организм космическая . Не все выдерживают.
maxsaf:
На сколько я знаю. То сначало проводят мед экспертизу. Когда трупы, то берут кровь. Если находят алкоголь то всё сушите сухари. И без разницы зелёный светофор или красный.
Потом проводят экспертизу транспорта. Если обнаруживают что у автобуса из четырёх колёс тормозят только два, а остальные прикручены для красоты. То больно по шапке получат и механик и директор и тут адвокаты начинают искать лазейки. Ведь очевидно с кого выгодней взять моральную компенсацию.
Возня долгая. Месяцами. Не все доживают до финала. Вот недавно НГ писало что в костанае мужик с автобуса тоже до суда не дожил. Сердце.
Теперь вот рудный.
Нагрузка на психику и организм космическая . Не все выдерживают.
Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном
Отправлено: 10.12.24 - 07:50
Цитата:
То есть у мужика взяли кровь на анализы и домой отпустили отдыхать? А если найдут что-то в крови, а мужик сбежал, то чё делать?
Vit:
На сколько я знаю. То сначало проводят мед экспертизу. Когда трупы, то берут кровь.
На сколько я знаю. То сначало проводят мед экспертизу. Когда трупы, то берут кровь.
То есть у мужика взяли кровь на анализы и домой отпустили отдыхать? А если найдут что-то в крови, а мужик сбежал, то чё делать?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1097
Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном
Отправлено: 10.12.24 - 08:32
Цитата:
Подписку о невыезде на время следствия взяли возможно. Никого по таким делам не арестовывают в Канаде в том числе. Если внешних признаков неадекватного или агрессивного поведения нет, если нет очевидных признаков умышленного совершения правонарушения,то есть опасности для общества он не представляет чего его арестовывать?
maxsaf:
То есть у мужика взяли кровь на анализы и домой отпустили отдыхать?
То есть у мужика взяли кровь на анализы и домой отпустили отдыхать?
Подписку о невыезде на время следствия взяли возможно. Никого по таким делам не арестовывают в Канаде в том числе. Если внешних признаков неадекватного или агрессивного поведения нет, если нет очевидных признаков умышленного совершения правонарушения,то есть опасности для общества он не представляет чего его арестовывать?
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