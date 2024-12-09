Отправлено: - 07:54

saba:

наверное тоже в Канаду всем персоналом уедут

Цитата:Может быть и так. А может просто болт забьют на эти сцаные помойки называемые соцсетями вместе с их "рейтингами".У меня вот тут на глазах было два примера корпусных мебельщиков. Один делал мебель похуже, не очень аккуратно но и средненько по цене брал. Второй был просто упорот на аккуратности, на максимальной прочности соединений, не дай боже там где что чуть торчит и выпирает или зазор не того размера, но и брал денег побольше за это. Соответственно объемы производства первого больше чем второго. Клиентура первого мне понятна. У второго спрашиваю почему у него такой подход? Он мне и ответил "...мне хватит клиентов которым важна прочность, надежность и аккуратность готовых за это платить".Так и с кофейней той. Может они просто будут ориентироваться на клиентов которым важно что её не посещают рьяные пользователи соцсетей.