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≡ Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50688
Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном
Отправлено: 09.12.24 - 19:25
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Двойной трагедией обернулась авария, произошедшая в районе городского автовокзала 6 декабря. Водитель автобуса при повороте налево совершил наезд на женщину. Пешеход скончалась, накануне женщине исполнилось 60 лет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25539
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 19:25
#1
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Цитата:
в квартире было найдено тело 62-летнего мужчины, по предварительным данным совершившего аварию со смертельным исходом.

Как он оказался дома?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2155
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 19:38
#2
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Цитата:
maxsaf:
Как он оказался дома?

А где он должен бы быть? Статья не предусматривает арест. Читать надо внимательно:- Его тело обнаружили на следующий день после аварии
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25539
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 20:16
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А где он должен бы быть? Статья не предусматривает арест

А с чего вдруг не предусматривает? Он же не кота задавил или собаку.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7263
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 20:22
#4
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Он не намерено задавил, смерть по неосторожности называется. Мой знакомый возле прогресса тоже на автобусе задавил старушку насмерть, та перебегала на зебре проезжую часть и выронила кошелек,замешкалась на несколько секунд и был таков! Вроде условным сроком отделался, там куча малолеток на иждивении
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15792
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 20:31
#5
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Не выдержала душа у мужчины. Страдала, мучилась. Грех это.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1742
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 22:30
#6
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Цитата:
Vit:
Страдала, мучилась. Грех это


.... большой грех руки на себя накладывать,он ведь задавил её ненамеренно как уже было сказано....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1742
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 22:36
#7
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Цитата:
maxsaf:
А с чего вдруг не предусматривает? Он же не кота задавил или собаку.

....за ненамеренное не садят,у нас вот дед на 9м десятке в колонну людей вьехал машину полицаев ушатал тогда погибло порядка 5ти 6ти человек и чё с него взять?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1742
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 09.12.24 - 22:43
#8
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Цитата:
maxsaf:
Как он оказался дома?

....у меня маму в 2015 задовили месяц прожила,печень,ребра раздавлены были он на бусе назад ехал стекла грязные были,так я приехал хотел со следаком встретится звоню у него времяни нет избегал меня ......этому который убил маму условно дали.....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15792
Re: Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в...
Отправлено: 10.12.24 - 06:56
#9
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Цитата:
maxsaf:

На сколько я знаю. То сначало проводят мед экспертизу. Когда трупы, то берут кровь. Если находят алкоголь то всё сушите сухари. И без разницы зелёный светофор или красный.

Потом проводят экспертизу транспорта. Если обнаруживают что у автобуса из четырёх колёс тормозят только два, а остальные прикручены для красоты. То больно по шапке получат и механик и директор и тут адвокаты начинают искать лазейки. Ведь очевидно с кого выгодней взять моральную компенсацию.

Возня долгая. Месяцами. Не все доживают до финала. Вот недавно НГ писало что в костанае мужик с автобуса тоже до суда не дожил. Сердце.
Теперь вот рудный.
Нагрузка на психику и организм космическая . Не все выдерживают.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25539
Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном
Отправлено: 10.12.24 - 07:50
#10
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Цитата:
Vit:
На сколько я знаю. То сначало проводят мед экспертизу. Когда трупы, то берут кровь.

То есть у мужика взяли кровь на анализы и домой отпустили отдыхать? А если найдут что-то в крови, а мужик сбежал, то чё делать?
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