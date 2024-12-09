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≡ Не могут работать на границе с КНР и РФ: 94 терминала Starlink направят в другие сельские школы Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50688
Не могут работать на границе с КНР и РФ: 94 терминала Starlink направят в другие сельские школы Казахстана
Отправлено: 09.12.24 - 23:33
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В какие регионы перераспределят терминалы Starlink, которые не смогли начать работу в 94 сельских школах, рассказали в Министерстве просвещения Казахстана. Проблемы из-за политики компании возникли и в Костанайской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42584
Re: Не могут работать на границе с КНР и РФ: 94 терминала...
Отправлено: 09.12.24 - 23:33
#1
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Их Превосходительству Маску долго целовали ноги или как?
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