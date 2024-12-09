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≡ Работодатели Казахстана задолжали своим сотрудникам 4,4 млрд тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50687
Работодатели Казахстана задолжали своим сотрудникам 4,4 млрд тенге
Отправлено: 09.12.24 - 20:33
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Работодатели Казахстана задолжали своим сотрудникам 4,4 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря свои зарплаты не могли получить 18,7 тысяч рабочих 277 предприятий.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7263
Re: Работодатели Казахстана задолжали своим сотрудникам 4,4 млрд...
Отправлено: 09.12.24 - 20:33
#1
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Чиновники от инспекции по труду всегда на стороне работников,не взирая и не разобравшись сразу предлагают не вынося сор из избы отрегулировать у себя. Стоило мне за 25 лет впервые уйти в отпуск,так одна работница погасила кредиты, вторая сделала ремонт,а другая с внуком отдохнула загранице. На белом глазу клялись мамой ,мол ничего не знаем откуда недостача.
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1742
Re: Работодатели Казахстана задолжали своим сотрудникам 4,4 млрд...
Отправлено: 09.12.24 - 22:02
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Стоило мне за 25 лет впервые уйти в отпуск,так одна работница погасила кредиты, вторая сделала ремонт,а другая с внуком отдохнула загранице. На белом глазу клялись мамой ,мол ничего не знаем откуда недостача.


......это в какой такой организации такие шикарные зарплаты?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3760
Работодатели Казахстана задолжали своим сотрудникам 4,4 млрд тенге
Отправлено: 09.12.24 - 22:08
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
это в какой такой организации такие шикарные зарплаты?

Да не ЗП, а недостачи! :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25532
Работодатели Казахстана задолжали своим сотрудникам 4,4 млрд тенге
Отправлено: 09.12.24 - 22:09
#4
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Цитата:
Эл-починно:
Да не ЗП, а недостачи!

А могло стать ЗП Сайлау ;-)
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